Естонія запроваджує штраф до 400 євро для власників авто на російських номерах

Естонія з 13 березня запроваджує штраф до 400 євро для власників автомобілів з російськими номерами, якщо вони не перереєстрували свій транспортний засіб.
Про це повідомляє естонський суспільний мовник ERR.
Вимога перереєстрації заснована на забороні на в'їзд транспортних засобів з російськими номерними знаками, яка набула чинності в Естонії торік 13 вересня. Зазначається, що для водіїв діяв шестимісячний перехідний період.
"Під час контролю дорожнього руху поліцейські звертають увагу на автомобілі з російськими номерами, а неперереєстрація автомобіля є порушенням, за яке передбачений штраф до 100 штрафних одиниць, або 400 євро", — сказав майор поліції Андрес Кірсінг з Управління поліції та прикордонної охорони (PPA).
Він пояснив, що нереєстрація буде порушенням статті 203 Закону про дорожній рух, яка стосується керування незареєстрованим або перезареєстрованим транспортним засобом або позашляховиком.
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