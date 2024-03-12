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У Литві затримали перше авто з російськими номерами, машину передадуть Україні
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У Литві затримали перше авто з російськими номерами, машину передадуть Україні

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Машина з російськими номерами у Литві
Перше конфісковане авто у Литві з номерами РФ. Фото: Кримінальна митна служба Литви/Facebook

У Литві митники затримали перший автомобіль з номерними знаками РФ. За кермом автівки сидів громадянин Молдови, який їхав з Литви до Білорусі. Чоловік заявив, що нічого не знає про запроваджені обмеження.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Кримінальної митної служби Литви.

Зазначається, що близько 23.00 11 березня на дорожньому посту міста Мідники неподалік литовсько-білоруського кордону громадянин Молдови, який приїхав на авто Audi Q7 з російськими номерами, збирався їхати до Білорусі. Митники затримали авто після перевірки його автомобіля. Вони встановили, що власником авто був росіянин.

Водію пояснили, що з 11 березня зареєстровані в Росії автівки підлягають конфіскації. Це передбачає стаття 515 Кодексу про адміністративні правопорушення.

На водія Audi Q7 склали протокол про адміністративне правопорушення та затримали автомобіль, вартість якого становить 41 690 євро.

За даними Кримінальної митної служби Литви, автомобіль, швидше всього, буде конфісковано та передано Україні.

Литовська митниця цього року вже передала Україні 11 транспортних засобів як гуманітарну допомогу.

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