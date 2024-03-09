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У Фінляндії заявили про заборону авто з російськими номерами
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У Фінляндії заявили про заборону авто з російськими номерами

ЗМІ
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Авто з російським прапором. Фото ілюстративне: АР/Petr David Josek

Автомобілі з російськими номерами, що знаходяться у Фінляндії, повинні залишити країну до 16 березня.

Про це повідомляє національна телерадіомовна компанія Фінляндії (Yle).

Минулої осені у Фінляндії набула чинності заборона на в'їзд автомобілів, зареєстрованих у Росії. Транспортним засобам, що вже перебувають у країні, дали так звану "відстрочку" до 16 березня. Заборона не стосується громадян ЄС та Європейської економічної зони, а також членів їх сімей, у тому числі іншим громадянам, які постійно проживають у Росії.

Що станеться з автомобілями після 16 березня, поки що неясно. Видання наводить слова керівника відділу контролю Митної служби Самі Ракшита:

"Буде проведена оцінка, чому автомобіль все ще у Фінляндії, як довго він тут пробув, чи пройдено з його частини необхідні формальності. Докладніший план дій ще в розробці".

Подібну заборону запровадили Латвія, Литва, Норвегія, Німеччина, Польща та Естонія.

Раніше литовська митниця заявила, що автомобілі з російськими номерами мають залишити Литву до 11 березня 2024 року. Якщо ні — автомобілі конфіскують, а їх власників оштрафують. У Німеччині вже були випадки конфіскації машин, проте пізніше їх почали повертати росіянам.

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