Комісія у закордонних справах Латвії попросила Сейм проголосувати за нелегітимність виборів президента Росії

Парламент Латвії завтра, 14 березня, розгляне проєкт заяви комісії із закордонних справ про визнання незаконними виборів" президента Росії, які відбудуться цими вихідними.

Про це повідомляє пресслужба Сейму Латвії.

Комісія у закордонних справах Сейму в середу, 13 березня, підготувала та ухвалила відповідну заяву, яка, серед іншого, містить категоричне невизнання легітимності виборів президента РФ, зокрема на тимчасово окупованих і незаконно анексованих територіях України.

"Сьогодні в Росії панує авторитарний режим, який характеризується фіктивними виборами та імітацією демократії. Ці президентські вибори не будуть ані вільними, ані справедливими, із широким придушенням опозиції та незалежних ЗМІ. У них немає гідної довіри політичної конкуренції та бракує незалежного міжнародного моніторингу, тому вибори президента Росії не мають демократичної легітимності", – наголосив голова комісії Ріхардс Кол.

У своїй заяві комісія також рішуче засуджує "імперіалістичні дії Росії" та її нинішню агресію проти України та вимагає від її уряду припинити всі форми "тортур і жорстокого поводження з політичними в'язнями", а також скасування всіх необґрунтованих звинувачень та негайного та безумовного звільнення всіх "політично вмотивованих в'язнів".

Крім цього, наголошується, що Євросоюз, його країни-члени та союзники по всьому світу повинні продовжувати надавати всебічну підтримку Україні, включаючи політичну, економічну, фінансову та військову допомогу, а також підтримку громадянського суспільства та національного відновлення.