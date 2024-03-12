13 березня — 749 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
Комісія у закордонних справах Латвії попросила Сейм проголосувати за нелегітимність виборів президента Росії
Парламент Латвії завтра, 14 березня, розгляне проєкт заяви комісії із закордонних справ про визнання незаконними виборів" президента Росії, які відбудуться цими вихідними.
Про це повідомляє пресслужба Сейму Латвії.
Комісія у закордонних справах Сейму в середу, 13 березня, підготувала та ухвалила відповідну заяву, яка, серед іншого, містить категоричне невизнання легітимності виборів президента РФ, зокрема на тимчасово окупованих і незаконно анексованих територіях України.
"Сьогодні в Росії панує авторитарний режим, який характеризується фіктивними виборами та імітацією демократії. Ці президентські вибори не будуть ані вільними, ані справедливими, із широким придушенням опозиції та незалежних ЗМІ. У них немає гідної довіри політичної конкуренції та бракує незалежного міжнародного моніторингу, тому вибори президента Росії не мають демократичної легітимності", – наголосив голова комісії Ріхардс Кол.
У своїй заяві комісія також рішуче засуджує "імперіалістичні дії Росії" та її нинішню агресію проти України та вимагає від її уряду припинити всі форми "тортур і жорстокого поводження з політичними в'язнями", а також скасування всіх необґрунтованих звинувачень та негайного та безумовного звільнення всіх "політично вмотивованих в'язнів".
Крім цього, наголошується, що Євросоюз, його країни-члени та союзники по всьому світу повинні продовжувати надавати всебічну підтримку Україні, включаючи політичну, економічну, фінансову та військову допомогу, а також підтримку громадянського суспільства та національного відновлення.
У Раді зареєстровано законопроєкт про звільнення засуджених для служби за контрактом у ЗСУ
У Верховній раді сьогодні, 13 березня, зареєстрували законопроєкт №11079 про звільнення засуджених для служби за контрактом у Збройних силах України. Картка законопроєкту опублікована на сайті Верховної ради.
Документом пропонується внести зміни до законодавства, надавши засудженим право на умовно-дострокове звільнення від відбування покарання за умови, що вони підуть служити за контрактом у ЗСУ.
Як зазначили у Міністерстві юстиції України, відповідна законодавча ініціатива є результатом спільної роботи із нардепами, Міністерством оборони та Генеральним штабом ЗСУ.
"У разі схвалення законопроєкту, яке, впевнена, відбудеться доволі скоро, засуджені зможуть приєднатися до лав ЗСУ. А це — тисячі людей, які можуть бути залучені не лише до бойових дій, а і до іншої важливої роботи, необхідної в українській армії", — зазначила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька.
Водночас у Мін'юсті нагадали, що чинне законодавство забороняє мобілізовувати засуджених та людей із судимістю навіть за їхнім бажанням.
Друга річниця ракетної атаки по Яворівському полігону: у суді продовжили розгляд справи Олександра Косторного
Сьогодні, 13 березня, у другу річницю ракетної атаки по Яворівському полігону, у Львові продовжили розгляд справи щодо підозрюваного у коригуванні вогню Олександра Косторного. Під час розгляду прокурор заявив, що сторона захисту затягує процес. Більше про це дізнавалося Суспільне.
Армія РФ продовжує наступ на кількох напрямках. Протягом доби ЗСУ 70 разів вступали у бойові зіткнення — Генштаб
Збройні сили України продовжують утримувати позиції та відбивають штурми російських підрозділів на кількох напрямках. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Загалом протягом минулої доби на фронті відбулося 70 бойових зіткнень з російським військом.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 13 березня.
"Загалом противник завдав 2 ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури", — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
Посли ЄС схвалили 5 млрд євро для допомоги Україні зброєю на 2024 рік
Постійні представники країн ЄС 13 березня підтримали збільшення на 5 мільярдів євро фінансування Європейського фонду миру, з якого фінансуються поставки зброї Україні, повідомило бельгійське головування в Раді ЄС.
Війська РФ п`ять разів за день атакували Нікопольщину
Впродовж 13 березня військові РФ п`ять разів атакували Нікопольський район Дніпропетровщини. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник облвійськадміністрації Сергій Лисак.
За його словами, з артилерії обстріляли Мирівську громаду, дронами-камікадзе атакували Нікополь і Червоногригорівську громаду. Загиблих і поранених немає.
Сирський про складну ситуацію на східному фронті: "Приймаємо необхідні рішення"
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поінформував, що оперативна обстановка на східному фронті залишається складною. За його словами, російська армія зосередила основні зусилля в районах населених пунктів Терни, Іванівське, Бердичі, Тоненьке, Вербове і Роботине.
Про це Олександр Сирський повідомив у Telegram за результатами відвідування району операції на напрямку активних дій російських окупантів, 13 березня.
"Попрацював у двох бригадах, де поступово ускладнюється обстановка і є загроза просування російських підрозділів у глибину українських бойових порядків. Після детального аналізу та оцінки обстановки разом з командирами та офіцерами штабу були прийняті всі необхідні рішення щодо посилення резервами, боєприпасами, засобами РЕБ зазначених військових частин, що надалі забезпечить стійкість нашої оборони на цій ділянці фронту", — сказав головком ЗСУ.
Водночас Сирський зазначив, що, ймовірно, внаслідок високого рівня втрат, активність армії РФ на інших ділянках фронту "помітно знизилась".
"Це відбулося завдяки вчасно прийнятим управлінським рішенням на посилення оборони даної ділянки фронту, своєчасної заміни частин, що втратили боєздатність, а також завдяки мужності та стійкості наших воїнів. За два тижні жорстких боїв противник зазнав надзвичайно високих втрат. Однак, всі населені пункти, які він намагався захопити, залишилися під нашим контролем", — сказав Сирський і додав, що все одно залишається "достатньо питань, які необхідно вирішувати на місці".
На Запоріжжі бійці спецпідрозділу ГУР уразили російські багі та вантажівки
Спецпідрозділ Головного управління розвідки МО України "Кабул 9" завдав вогневого ураження по двох вантажівках та багі російських військових в Запорізькій області.
Про це сьогодні, 13 березня, повідомили в ГУР МО України.
"Спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України "КАБУЛ 9" виявляє та знищує російських військових у Запорізькій області", — зазначили в ГУР.
За даними розвідувального відомства, бійці ГУР завдали вогневого ураження по двох вантажних автомобілях та багі російських військових, а також уразили стартову позиції FPV-дронів окупантів, де перебували оператори.
Росіяни вдарили авіабомбою по центру Вовчанська: чоловік отримав осколкове поранення голови
Близько 15:00 13 березня росіяни вдарили керованою авіаційною бомбою по центру Вовчанська Харківської області. Внаслідок удару чоловік отримав поранення в голову, його ушпиталили. Про це повідомив керівник слідчого відділу поліції Сергій Болвінов.
"Під ударом опинилися житлові багатоповерхівки та приватні будинки. Зруйновано магазини. В лікарні один чоловік, він отримав осколкове поранення в голову", — сказано у повідомленні.
Армія РФ вдень атакувала Одещину керованою ракетою
Про це повідомили у Силах оборони півдня України.
Боєприпас, випущений з літака тактичної авіації, з акваторії Чорного моря, втратив бойову спроможність в повітрі на підльоті до узбережжя. Уламки впали на відкритій території, руйнувань інфраструктури та поранених не зафіксовано.
Після рішення МС ООН окупанти посилили тиск і переслідування на корінний кримськотатарський народ — Барієв
Голова правління Кримськотатарського Ресурсного Центру (КРЦ) Ескендер Барієв заявив, що до обшуків у будинку делегата Курултаю кримськотатарського народу Едема Дудакова у Криму окупанти також проводили обшуки у членів місцевих та регіональних Меджлісів, про які не писали у ЗМІ з різних причин. Тиск на кримських татар посилився після рішення Міжнародного Суду ООН щодо РФ.
Про це він повідомив у коментарі Суспільне Крим.
"Едем Дудаков — це соціально активна людина, це людина, яка завжди мала свою точку зору, і він ще є членом Ревізійної комісії Курултаю кримськотатарського народу. Я б хотів сказати про те, що після рішення Міжнародного суду ООН, вони посилили тиск й переслідування на корінний кримськотатарський народ. Зараз от відомо про обшук Дудакова, але до цього нам відомо, ми про це в голос не говоримо, але там були обшуки у членів місцевих та регіональних Меджлісів. Вони напряму прийшли й сказали: "Ви у нас на олівці. Якщо будете про це в голос говорити, то будуть проблеми", — розповів Барієв.
За його словами, з одного боку, КРЦ не може брати на себе відповідальність та говорити за цих людей, які їм довіряють, але не хочуть, аби цю інформацію поширювали. З іншого боку, є люди, які взагалі не хочуть нікому нічого говорити, вони намагаються якимось чином вирішити питання, щоб їх не чіпали.
"І це негативна тенденція, на мій погляд. Бо таким чином ми не можемо повністю моніторити всі процеси расової дискримінації, доказів яких не вистачало, як записано рішенням Міжнародного Суду. Тут якраз важливий процес, де з одного боку люди мають розуміти, що про це треба говорити й збирати матеріали та передавати, щоб ми могли на міжнародному рівні більше тиснути на РФ", — наголосив глава Кримськотатарського Ресурсного Центру.
У Сумах деблокували тіло другого загиблого — ДСНС
Наразі відомо про 2 загиблих і 8 постраждалих людей унаслідок нічної російської атаки по місту. Роботи тривають, повідомили в ДСНС.
У Дніпрі судитимуть військового, обвинуваченого у привласненні автівки для потреб ЗСУ
До суду Дніпра скерували обвинувальний акт стосовно військовослужбовця однієї з військових частин Збройних сил України. Його звинувачують у привласненні атівки, яка призначалася для потреб армії. Про це повідомляється на Facebook-сторінці Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.
Слідством встановлено, що обвинувачений, перебуваючи на посаді санітарного інструктора евакуаційного відділення, звернувся до знайомого волонтера з проханням придбати автомобіль для підрозділу.
Волонтер придбав автомобіль "Nissan Pathfinder ХЕ 2.5". Військовий не мав на меті передавати транспортний засіб до військової частини. Він почав використовувати його за власними потребами, чим завдав потерпілому шкоди на суму понад 300 000 грн.
Військового обвинувачують у привласненні чужого майна, яке було ввірене особі, вчинені в умовах воєнного стану (частина 4 статті 191 Кримінального кодексу України). Йому загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.
В окупованому Маріуполі на "виборчих дільницях" чергуватимуть представники "військкоматів" — Андрющенко
На виборчих дільницях в окупованому Маріуполі будуть чергувати представники так званих військкоматів. Вони будуть збирати інформацію про військовозобов'язаних. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Також він опублікував відповідні документи окупаційної влади.
"Тримайте прямий доказ того, що прямо на виборчих дільницях в Маріуполі будуть чергувати робітники військкомату окупантів. Уточнювати дані військовозобов’язаних. Та одразу після оголошення результатів буде розпочато призовні та мобілізаційні заходи", — написав він.
Також за інформацією правозахисника Пала Лисянського, на окупованих територіях Донеччини та Луганщини "членів виборчих комісій", які обходять квартири, супроводжують силовики, які затримують людей, що відмовляються "голосувати".
За його інформацією, кількість силовиків збільшилась утричі в порівнянні з фейковим голосуванням на виборах до Держдуми РФ у вересні 2023 року. Вони одягнення у спеціальну форму.
"Якщо людина починає відмовлятися чи сперечатися її відразу затримують, тому, кожну мобільну групу "членів комісій" супроводжує додатковий екіпаж силовиків", — написав він.
У Міноборони Естонії запропонували план допомоги Україні на 120 млрд євро
Постійний секретар міністерства оборони Естонії Кусті Салм заявив, що естонська влада розробила план допомоги Україні на 120 мільярдів євро. Про це Кусті Салм розповів в інтерв'ю Euractiv.
За його словами, виділення 120 мільярдів євро на рік на військову допомогу "це орієнтовна цифра того, чого має бути достатньо, щоб Україна виграла війну".
Салм припустив, що частина цієї суми може бути профінансована за рахунок єврооблігацій, де Європейська комісія могла б залучати кошти з фінансових ринків і використовувати групу з 27 країн-членів Євросоюзу як гарантію. Використання Єврокомісії для випуску боргових зобов’язань для фінансування оборони України або розширення оборонного виробництва в Європі розглядається як варіант збільшення обсягу доступних коштів, оскільки блок прагне оновити свій військово-промисловий комплекс і налагодити виробництво оборонної техніки.
Також протягом останніх кількох місяців естонські політики та офіційні особи неодноразово заявляли, що Україні для перемоги у війні необхідно, щоб її західні союзники інвестували 0,25% свого ВВП у військову допомогу країні, ґрунтуючись на стратегії, розробленій Естонією.
Він додав, що навіть якщо ці кошти почнуть надходити до бюджетів зараз, потрібен майже рік для забезпечення поставок Україні потрібного рівня.
"Якби понад 50 країн очолюваної США коаліції "Рамштайн", яка підтримує Україну, витратили цей відсоток, це б становило понад 120 мільярдів євро на рік. З цими грошима до 2025 року Україна дійде до точки, коли вона зможе нав’язати Росії опір", — сказав Салм.
Партнери по коаліції підштовхують Шольца до передачі Taurus Україні — Bloomberg
Партнери по урядовій коаліції підштовхують канцлера Німеччини Олафа Шольца припинити опір постачанню Україні крилатих ракет великої дальності Taurus. Про це повідомляє Bloomberg.
Оскільки російські війська в Україні намагаються посилити свою перевагу у військах і техніці, Зелені та Вільні демократи закликають Шольца надіслати зброю, яка використовується для точних ударів по твердих цілях, таких як бункери, і має радіус дії понад 500 кілометрів.
Канцлер виправдовує свій опір, який широко підтримує його соціал-демократи, стверджуючи, що німецький персонал має бути розміщений в Україні, щоб допомогти керувати системою наведення, що потенційно зробить Німеччину безпосереднім учасником війни.
Він також стурбований тим, що Taurus може бути використаний проти цілей усередині Росії, включаючи Москву. Опитування свідчать, що його підтримує більшість німців.
Джерело агентства повідомило, що міністр фінансів Крістіан Лінднер, лідер Вільних демократів, не погоджується з виправданням Шольца і все ще сподівається, що він змінить свою думку.
За словами джерела, Лінднер послався на технічні зміни, спрямовані на зменшення дальності дії ракет та запобігання їх використанню проти території Росії.
Ще одне джерело повідомило, що міністр економіки та віцеканцлер Роберт Габек із Зелених також підтримує законодавців, які схвалюють передачу Україні Taurus, і роздратований одностороннім рішенням Шольца.
Bloomberg зазначає, що на Шольца вже майже рік чинять тиск, щоб він погодився на запит України на ракети. Натомість він заявляє, що Німеччина була одним із найщедріших прихильників уряду в Києві, пообіцявши військову допомогу на суму близько 30 млрд доларів.
Опозиція подала подання на обговорення у парламенті в 14 березня під назвою "Послідовно продовжувати підтримку України — погодити постачання крилатої ракети Taurus.
Хоча видається малоймовірним, що законодавці коаліції розірвуть свої ряди під час зазначеного голосування, дебати гарантують, що це питання і розбіжності в коаліції залишаться в центрі уваги.
Законодавці також можуть запитати Шольца про Taurus під час урядових запитань у Бундестазі 13 березня.
Безпілотники ГУР зупинили роботу заводу нафтопродуктів у Ростовській області РФ
Безпілотники ГУР Міноборони атакували Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області РФ, повідомили Суспільному джерела у спецслужбах.
Губернатор Ростовської області РФ Голубєв заявив, що "технологічні об'єкти підприємства зупинені".
У Кривому Розі до п'яти зросла кількість загиблих через удар ввечері 12 березня
До п'яти збільшилися кількість загиблих через удар по Кривому Рогу на Дніпропетровщині, повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул. Тіло чоловіка виявили при розборі завалів на одному з поверхів.
Унаслідок ракетної атаки РФ по місту щонайменше 43 людини отримали поранення. Пошкоджень та руйнувань зазнали багатоквартирні будинки, понад 300 квартир, будівлі та автомобілі, повідомили в обласній поліції.
У Сумах з-під завалів дістали тіло загиблого
У Сумах з-під завалів житлової п'ятиповерхівки після влучання російського безпілотника вночі дістали тіло загиблої людини.
Рятувальні роботи на місці тривають, під завалами ще можуть бути люди. Станом на зараз відомо про десятьох поранених унаслідок атаки.
СБУ дронами вночі атакувала три нафтопереробні заводи в Росії
СБУ в ніч на 13 березня атакувала дронами три нафтопереробні заводи у Рязанській, Нижньогородській та Ленінградській області Росії, повідомили Суспільному джерела.
За їхніми даними судячи з відео, поширеними у мережі, наслідки атаки були доволі суттєвими. Атаковані вночі 13 березня НПЗ входять у п'ятірку найбільших російських заводів. Окрім цього, розповіли співрозмовники, Служба безпеки України разом з іншими представниками Сил оборони атакували дронами авіабазу ВПС РФ у Бутурлінівці та військовий аеродром у Воронежі.
Росія продовжує проти України активну фазу інформаційної операції "Перун" — ГУР
У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що російські пропагандисти продовжують активну фазу інформаційної операції "Перун", яка спрямована проти України.
Відповідне повідомлення оприлюднили у Telegram-каналі ГУР.
РФ також намагається дестабілізувати політичну ситуацію на Заході й "створити умови для вирішення завдань" так званої "СВО".
Окрім цього, проведення операції "Перун" відбувається і на тимчасово окупованих територіях України та у більшості регіонів Росії. До участі залучаються підрозділи Росгвардії та ГРУ, вказали у відомстві.
Пропагандисти Кремля дають вказівки шпигунам здійснювати заходи:
- з дискредитації українських та західних проукраїнських політиків, звинувативши їх у корупції та зраді інтересів України;
- виправдовування агресії РФ та висвітлення ситуації довкола України з вигідних для Кремля позицій;
- поширення у медіапросторі дезінформації про нібито "нормалізацію життя" на окупованих Росією українських територіях за безпосередньої участі керівництва РФ;
- формування в російському та європейському медіапросторі образу "українських нацистів" тощо.
"За методичкою, спецслужби Кремля мають розповідати про події в Україні у першій половині 2024 року, використовуючи як уже давно відомі, так і щойно вигадані фейкові наративи: про начебто планування державного перевороту в Києві, звинувачення України у початку бойових дій на Донбасі, масовому вбивстві проросійських активістів у Одесі", — пояснили розвідники.
В ГУР додали, що піком активізації пропагандистських заходів визначено 17 березня, коли у РФ пройдуть так звані вибори президента. Завершення операції "Перун" окупанти планують до 30 червня поточного року.
Унаслідок агресії Росії в Україні загинули 535 дітей — Офіс генпрокурора
Станом на 13 березня 2024 року внаслідок повномасштабної війни, яку Росія розв'язала проти України, постраждали щонайменше 1 789 дітей.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
"За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 535 дітей загинули та понад 1 254 зазнали поранень різного ступеня тяжкості", — мовиться у повідомленні.
Зеленський — про новий пакет допомоги від США: "Ціную виконання наших домовленостей з Байденом"
Президент Володимир Зеленський висловив вдячність США за надання Україні пакета допомоги на 300 мільйонів доларів.
Про це глава держави написав на сторінці у соцмережі X.
Зеленський подякував Сполученим Штатам і американському народові, зазначивши, що вся відповідна зброя вкрай необхідна Україні на полі бою й для захисту тилових міст та інфраструктури.
"Ціную виконання наших домовленостей з Байденом. Очікуємо, що Конгрес схвалить додаткове фінансування якнайшвидше, щоб допомогти нам наближати нашу спільну перемогу", — підкреслив президент.
Макрон і Туск приїдуть до Берліна, аби обговорити з Шольцом розбіжності щодо України — Politico
Президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск 15 березня приїдуть до Берліна для зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, аби усунути розбіжності щодо України.
Про це повідомило Politico з посиланням на європейських посадовців.
Як зазначається, візит політиків ознаменує першу зустріч у рамках "Веймарського трикутника" — формат діалогу між трьома державами — відтоді, як Туск знову став главою польського уряду.
"За задумом, перемовини мають стати демонстрацією єдності після напруженого періоду, франко-німецькі суперечки щодо України переросли у відкриту ворожнечу", — мовиться у матеріалі.
Журналісти вказали, що напруженість, яка довго накопичувалася, почала закипати наприкінці лютого 2024 року, коли Макрон відмовився виключити можливість відправки західних військ в Україну, пообіцявши зробити "все, що потрібно, аби Росія не змогла виграти війну".
Водночас більш обережний Шольц відповів відмовою, виключивши можливість використання сухопутних військ європейських держав.
"Кілька днів потому Макрон, схоже, прямо відповів Шольцу. "Європа явно зіткнулася з моментом, коли потрібно буде не бути боягузами", — сказав президент Франції у межах поїздки до Праги", — підкреслило Politico.
Майже 1 000 солдатів та десятки артсистем: Генштаб назвав втрати Росії за добу
Минулої доби Сили оборони знищили 980 російських окупантів. Загальні втрати РФ у війні проти України перевищили 426 тисяч людей.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
"Загальні бойові втрати ворога з 24.02.22 по 13.03.24 орієнтовно склали: особового складу — близько 426 870 (+980)", — мовиться у повідомленні.
Під Рязанню загорівся нафтозавод після атаки безпілотника
У Рязанській області РФ у ніч на 13 березня на території нафтозаводу сталася пожежа після атаки безпілотного літального апарату.
Про це повідомив губернатор регіону Павло Малков.
"Рязанський нафтозавод зазнав атаки БПЛА. Внаслідок удару почалося загоряння. За попередньою інформацією, є постраждалі", — написав він.
Рух транспорту в бік Рязанського нафтопереробного заводу перекрито.
Минулої доби на фронті відбулося понад 90 бойових зіткнень — Генштаб
Українські військові продовжують завдавати російським окупантам втрат у живій силі та техніці, виснажують армію РФ вздовж усієї лінії фронту.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ вранці 13 березня.
Минулої доби росіяни здійснили 10 ракетних і 84 авіаційних удари та 123 обстріли з РСЗВ. Є загиблі й поранені серед мирного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
На фронті протягом 12 березня відбулось 91 бойове зіткнення.
Під вогнем артилерії окупантів опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Яка ситуація на полі бою
У зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках армія РФ зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання українських військ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж кордону в Бєлгородській області.
У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп'янському напрямку ЗСУ відбили 4 атаки в районах населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області.
На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 7 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни Донецької області.
На Бахмутському напрямку українські військові відбили 7 атак у районах східніше Часового Яру, Іванівського, Андріївки та Кліщіївки Донецької області.
У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 26 атак окупантів у районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області.
На Новопавлівському напрямку українські військові продовжують стримувати армію РФ у районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області, де росіяни за підтримки авіації 26 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ.
На Оріхівському напрямку окупанти 12 разів атакували позиції українських захисників у районах Старомайорського Донецької області, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.
У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку армія РФ здійснила 3 безуспішні штурми позицій українських військ.
ЗСУ продовжують активними діями завдавати росіянам втрат у живій силі та техніці, виснажують окупантів вздовж всієї лінії фронту.
Українська авіація завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки армії РФ.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 3 районах зосередження особового складу, артилерійському засобу, складу боєприпасів та 2 засобах ППО росіян.
Атака на Кривий Ріг: у лікарні померла 47-річна жінка
Унаслідок атаки росіян по Кривому Рогу, що сталося напередодні, у лікарні померла жінка 47 років.
Про це повідомив голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
У лікарні перебувають ще 6 поранених, зокрема — 2 діточок. Лікарі борються за їхнє життя.
Над Брянською областю РФ збито вісім безпілотників
Губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз повідомив у Telegram, що російські засоби протиповітряної оборони збили сім безпілотників над Клінцовським, Унецьким районами та Стародубським муніципальним округом.
Згодом він заявив, що над Унецьким районом збито ще один БПЛА. Постраждалих та руйнувань внаслідок падінь БПЛА немає, додав він.
У Сумах "шахед" влучив у багатоквартирний житловий будинок
У Сумах "шахед" влучив у багатоквартирний житловий будинок.
Про це повідомили в Сумській ОВА.
На місці працюють аварійно-рятувальні служби. Наслідки авіаційного удару уточнюють.
У Сумах чутно звуки вибуху
У Сумах чутно звуки вибуху, повідомляють наші кореспонденти. У регіоні оголошена повітряна тривога.
Естонія запроваджує штраф до 400 євро для власників авто на російських номерах
Естонія з 13 березня запроваджує штраф до 400 євро для власників автомобілів з російськими номерами, якщо вони не перереєстрували свій транспортний засіб.
Про це повідомляє естонський суспільний мовник ERR.
Вимога перереєстрації заснована на забороні на в'їзд транспортних засобів з російськими номерними знаками, яка набула чинності в Естонії торік 13 вересня. Зазначається, що для водіїв діяв шестимісячний перехідний період.
Сирський та Умєров обговорили майбутній "Рамштайн" з міністром оборони США
Міністр оборони Рустем Умєров спільно з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським поспілкувалися телефоном з главою Пентагону Ллойдом Остіном та обговорили підготовку до наступної зустрічі Контактної групи з питань оборони України.
Про це повідомив Олександр Сирський у своєму Telegram.
Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що Остіну надали актуальну інформацію стосовно бойових дій.
"Обговорили середньострокові та нагальні потреби. Зокрема, мова йшла про конкретні запити України. Серед ключових пріоритетів залишаються боєприпаси, а також протиповітряна оборона", — відзначив Сирський.
Армія РФ близько 23.00 обстріляла багатоквартирний будинок у Мирнограді
Армія РФ близько 23.00 обстріляла багатоквартирний будинок у Мирнограді на Донеччині.
Про це розповів Суспільному в.о. керівника МВА Юрій Третяк.
Є руйнування п'ятиповерхового багатоквартирного будинку".
Унаслідок атаки по Кривому Рогу постраждали 44 людини
Унаслідок атаки по Кривому Рогу постраждали 44 людини, восьмеро людей перебувають у важкому стані, зокрема троє дітей.
Про це повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.
Російський добровольчий корпус знову зайшов на територію РФ та закликав росіян приєднуватися
Бійці Російського Добровольчого Корпусу у вівторок ввечері, 12 березня, знову перетнули кордон з Росією та закликали росіян приєднуватися до їхньої боротьби з кремлівським режимом.
Звернення Командира Російського Добровольчого Корпусу до жителів Російської Федерації опубліковане у Telegram-каналі підрозділу.
Зазначається, що головне завдання РДК — демонтаж кремлівського режиму. Також підкреслюється, що бійці під час рейдів вглиб території РФ залучають дедалі більше своїх прихильників. В РДК наголосили, що для них особливо важливо висловитися перед "фарсом під назвою "вибори".
Демократи збирають підписи, щоб поставити на голосування допомогу Україні попри бажання спікера Джонсона
Демократи Палати представників Конгресу США почали збирати підписи, щоб обійти спікера-республіканця Майка Джонсона та поставити на голосування пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.
Про це пише Reuters.
Зазначається, що збір підписів ініціював демократ Джим Макговерн.
Він також подав петицію, яка змусить поставити на голосування законопроєкт про допомогу Україні, якщо її підпишуть щонайменше 218 членів Палати представників — це більшість із 435 членів Палати, які мають право голосу.
У Литві затримали перше авто з російськими номерами, машину передадуть Україні
У Литві митники затримали перший автомобіль з номерними знаками РФ. За кермом автівки сидів громадянин Молдови, який їхав з Литви до Білорусі. Чоловік заявив, що нічого не знає про запроваджені обмеження.
Про це повідомили на Facebook-сторінці Кримінальної митної служби Литви.
Зазначається, що близько 23.00 11 березня на дорожньому посту міста Мідники неподалік литовсько-білоруського кордону громадянин Молдови, який приїхав на авто Audi Q7 з російськими номерами, збирався їхати до Білорусі. Митники затримали авто після перевірки його автомобіля. Вони встановили, що власником авто був росіянин.