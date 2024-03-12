Ввечері, 12 березня, у Кривому Розі пролунали звуки вибухів, повідомили кореспонденти Суспільного. Повітряну тривогу на Дніпропетровщині оголосили о 18:09.

Станом на 13 березня через ракетні удари по Кривому Рогу загинули п'ятеро людей. Поранені 49 людей, з них 12 — діти. Найменшим пораненим немає й року. Це 2-місячний хлопчик та 11-місячна дівчинка.

Приблизно 400 квартир пошкоджені внаслідок ударів РФ по Кривому Рогу. Нині триває поквартирний обхід. Чотирьом людям, домівки яких пошкоджені, надали прихисток.

Рятувальна операція тривала близько 2,5 годин.

Що відомо про загиблих та поранених

Станом на 19:42 12 березня понад 30 поранених через атаку госпіталізували, повідомив Лисак. Серед них дитина. П'ятеро у важкому стані.

Станом на 20:10 відомо про 33 поранених внаслідок атаки. Серед них четверо — діти.

Станом на 20:20 кількість загиблих зросла до трьох. Також відомо про 36 поранених, серед них семеро — діти, написав голова ДніпроОВА.

З-під завалів вдалося врятувати чотирьох людей.

Станом на 20:55 відомо про 10 поранених дітей. Загалом поранені 38 людей, повідомив Сергій Лисак.

Станом на 22:00 у Кривому Розі завершили пошуково-рятувальну операцію, написав голова ОВА. Троє людей загинули.

Близько півночі стало відомо, що восьмеро людей, поранених через атаку по Кривому Рогу, перебувають у тяжкому стані, серед них троє дітей, написав керівник районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Ще 13 — у стані середньої тяжкості, в тому числі шестеро дітей. Загалом через удар травмовано 44 людини, з них 10 дітей.

Найменшим пораненим немає й року. Це 2-місячний хлопчик та 11-місячна дівчинка, повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.

Вночі у лікарні померла 47-річна поранена внаслідок ракетної атаки по Кривому Рогу.

У медзакладах перебувають ще шість людей у тяжкому стані, серед них двоє дітей, повідомив начальник Ради оборони міста Олександр Вілкул.

До п'яти збільшилися кількість загиблих через удар по Кривому Рогу, повідомив Вілкул вдень 13 березня. Тіло чоловіка виявили при розборі завалів на одному з поверхів.

Пошкодження у місті

Як повідомили в управлінні преси та внутрішньої політики виконкому Криворізької міськради, внаслідок ракетної атаки у місті щонайменше три влучання. У тому числі пряме влучення в дев'ятиповерховий будинок. В місті зайнялися два будинки – п'яти та дев'ятиповерхівка, повідомив Лисак.

Поблизу місць влучань розгорнули пункти незламності. З людьми працюють психологи. По допомогу до них вже звернулися понад 30 містян. Також міська влада розгорнула штаб допомоги на Східному-1 біля супермаркету.

За даними ДСНС України, зафіксовані руйнування даху, стін і балконів, у квартирах вибиті вікна, пошкоджений автомобіль.

Пошкоджень та руйнувань зазнали багатоквартирні будинки, понад 300 квартир, будівлі та автомобілі, повідомили в обласній поліції.

За словами начальника РВА Євгена Ситниченка, приблизно 400 квартир пошкоджені внаслідок ударів РФ по Кривому Рогу. Нині триває поквартирний обхід.

"Також зараз надається можливість мешканцям зайти взяти необхідні речі в домівках. Особливо хочу подякувати службам ДСНС, вони врятували дев'ятеро людей. Надається вся необхідна допомога, як матеріальна, так і психологічна", – каже він.

Чотирьом людям, домівки яких пошкоджені, надали прихисток, зазначив Ситниченко.

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