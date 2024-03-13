Збройні сили України продовжують утримувати позиції та відбивають штурми російських підрозділів на кількох напрямках. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Загалом протягом минулої доби на фронті відбулося 70 бойових зіткнень з російським військом.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 13 березня.

"Загалом противник завдав 2 ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури", — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Яка ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань армії РФ не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.Протягом доби росіяни завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Вільне, Велика Писарівка, Попівка Сумської області; Вовчанськ Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 30 населених пунктів. Серед них: Рожковичі, Голубівка, Середина-Буда, Краснопілля, Запсілля, Попівка Сумської області; Гранів, Стрілеча, Борисівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили 4 атаки противника в районах населених пунктів Табаївка Харківської області та Стельмахівка Луганської області, де він намагався витіснити українські підрозділи із займаних позицій. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Надія Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 5 атак противника в районах населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області, де він намагався прорвати оборону. Окупанти завдали авіаційного удару в районі Білогорівки Луганської області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів. Серед них: Білогорівка Луганської області; Терни, Спірне та Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки противника в районах східніше Часового Яру, Богданівки та Кліщіївки Донецької області, де він за підтримки авіації намагався покращити своє тактичне положення. Армія РФ завдала авіаційних ударів у районах населених пунктів Предтечине, Нью-Йорк, Дружба Донецької області. Також під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 10 населених пунктів, зокрема, Богданівка, Часів Яр, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 14 атак окупантів у районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Олександропіль, Керамік, Новобахмутівка, Новоселівка Перша, Новоолександрівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів. Серед них: Олександропіль, Керамік, Новобахмутівка, Семенівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати російські підрозділи в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області, де вони за підтримки авіації 19 разів намагались прорвати оборону. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Максимільянівка, Водяне, Максимівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились близько 20 населених пунктів. Серед них: Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку армія РФ за підтримки авіації 5 разів атакував позиції ЗСУ в районах Старомайорського Донецької області, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Нескучне Донецької області та Мала Токмачка Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів. Серед них: Полтавка, Червоне, Білогір’я, Роботине Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку російські окупанти не відмовляються від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 2 марні штурмові дії на позиції ЗСУ. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 30 населених пунктів. Серед них: Тягинка, Іванівка, Садове, Миколаївка Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів. Також Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну ракету Х-31.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу противника.