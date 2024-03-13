Сьогодні, 13 березня, у другу річницю ракетної атаки по Яворівському полігону, у Львові продовжили розгляд справи щодо підозрюваного у коригуванні вогню Олександра Косторного. Під час розгляду прокурор заявив, що сторона захисту затягує процес.

Більше про це дізнавалося Суспільне.

У Галицькому районному суді продовжили розглядати справу підозрюваного у держзраді Олександра Косторного. За даними сторони обвинувачення, він передав російським спецслужбам дані, які допомогли скоригувати вогонь по Яворівському полігону.

Такі засідання не пропускає Олена Ящишин. ЇЇ чоловік загинув внаслідок обстрілу полігону. Вона приїхала до Міжнародного центру миротворчості та безпеки відразу після атаки.

"Це був шок, повністю, КПП ще існує, на плацу лежать тіла накриті, під’їзду, де мешкав в мене чоловік, просто не існує, все розбито. Дуже велика кількість "швидких", "швидкі" йшли назустріч, що щось там дуже хижо", — пригадує дружина загиблого військового Олена Ящишин.

Жінка каже, слідкує за розглядом справи, бо хоче, щоб винний поніс покарання.

За словами судді, сьогодні планували заслухати покази підсудного, йому надали слово. Натомість Косторний та його захисник подали кілька клопотань. У них йшлось, зокрема, про затребування доказів та незадовільний стан здоров’я Косторного. Також адвокат повідомив, що він хоче запросити дати свідчення директора мисливсько-рибальського товариства. Натомість прокурор заявив, що цього свідка немає на території України і така заява виглядає як зумисне затягування справи.

"Його немає в межах України, захист про це добре знає, тим не менш заявляє такі клопотання. Це право захисту, звісно, що воно не може бути обмежене ніяк, але це призводить до відкладень судових засідань", — говорить прокурор Андрій Никеруй.

Судове засідання у справі Косторного 13 березня 2024 року. Фото: Іванка Дусько/Суспільне Львів

Суддя задовільнив клопотання і додав, що відповідальною за присутність цього свідка на засіданні є сторона захисту.

"Він це сказав, але це ж не йде мені в показ протоколу, ну де я буду шукати цього свідка?Ну добре, я дізнаюся його адресу, от мені сказали. Що ж я поїду в Старичі, буду його тягнути? Я ще подумаю над цим", — каже адвокат підсудного Юрій Палєй.

Олександр Косторний. Фото: Іванка Дусько/Суспільне Львів

Наступний розгляд справи запланований на 19 березня.

Що відомо про справу Олександра Косторного

73-річного експрацівника КДБ підозрюють у держзраді та передаванні даних російським спецслужбам. За даними слідства, він надіслав своєму куратору з РФ точні локації з відповідними позначками на карті. Зібрана інформація допомогла військам РФ коригувати вогонь по Яворівському полігону в березні 2022 року.

Олександр Косторний винним себе не вважає. Він стверджує, що насправді надсилав товаришу схему території, де він збирає гриби.

У вересні 2023 року в Косторного з'явився новий адвокат Юрій Палєй. Захисник обвинуваченого у держзраді закликав зробити засідання закритими та виступив проти присутності журналістів, проте суд відхилив клопотання.

За рішенням суду до 5 квітня підозрюваний перебуватиме у СІЗО без права внесення застави. Тоді запобіжний захід можуть продовжити.

Косторному загрожує до 15 років позбавлення волі.

Що відомо про ракетний удар по Яворівському полігону

Вранці 13 березня 2022 року російські війська випустили по Міжнародному центру миротворчості та безпеки на Львівщині понад 30 ракет з території РФ.

За даними СБУ, тоді загинули понад 60 військовослужбовців та ще 190 людей отримали поранення.

У червні 2022 року затримали колишнього працівника КДБ Олександра Косторного за підозрою у коригуванні ракетних ударів по полігону.