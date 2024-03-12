На Кіровоградщині збільшується кількість людей, які цікавляться своїм родоводом. За шість місяців 2023 року державний архів відвідали 20 людей, які займаються генеалогічними дослідженнями, за три місяці 2024-го — 24 людини. Інформацію про родовід шукають у метричних книгах, в яких реєстрували народження, хрещення, вінчання й поховання людей.

Найдавніша метрична книга в архіві датована 1759 роком, розповіла директорка Державного архіву Кіровоградської області Лілія Маренець. Свій родовід можна вивчати й за архівно-слідчими та фільтраційними справами, які зберігають в архіві — там є анкети репатріантів або заарештованих, де вказані склад сім'ї та вік.

Лілія Маренець радить починати пошук інформації про своє походження з того, де жили пращури, чим займались, якого були віросповідання. Це полегшить роботу в архіві.

"Багато людей приходить підготовленими до того, що вони будуть працювати з архівними документами. Тобто вони вже провели певну роботу у себе в родині".

Архів оцифровує всі документи та розміщує їх на своєму сайті. Це полегшує пошук інформації, пояснила директорка.

"Справи зберігають в архівосховищах, до читального залу видають електронні копії. В читальному залі на столах стоять ноутбуки — користувачам надають доступ до сканованих копій".

Зі слів директорки, 24 з 38 цьогорічних відвідувачів цікавились своїм родоводом. Решта шукали інформацію про громадянський стан, освіту, навчання, трудовий стаж, присвоєння звань, примусове вивезення та розкуркулення.

Кропивничанка Тетяна Завіна досліджує свій родовід. Фото: Суспільне Кропивницький

Дослідження свого родоводу кропивничанка Тетяна Завіна розпочала шість років тому. За ці роки знайшла три покоління родичів.

"Завжди було цікаво дослідити свій родовід. Моя мама мало що пам’ятає, а бабусі вже не стало, не було в кого розпитати. Те, що я пам’ятала, виписала й почала шукати. Мені цікаво, тож я досліджую. Хотіла зробити альбом по гілках, щоб був вдома на поличці".

Нині в Держархіві Кіровоградщини є один мільйон 600 тисяч документів. Сто тисяч з них – оцифровані.