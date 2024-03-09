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Окупанти обстріляли три населених пункти, троє людей дістали поранення
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Окупанти обстріляли три населених пункти, троє людей дістали поранення

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Наслідки обстрілу Українська 9 березня
Наслідки обстрілу Українська 9 березня. Фото: Селидівська МВА

Сьогодні 9 березня після 15:00 російські окупанти завдали ударів по двох селах та одному місту у різних громадах Донецької області. Поранення дістали троє людей.

Про це повідомляє прокуратура Донецької області.

"О 15:30 відбувся обстріл села Єлизаветівка Мар’їнської громади. В результаті отримала поранення жінка 68 років, яку з вогнепальним осколковим пораненням грудної клітини доставили до лікарні", — йдеться у повідомленні.

Також армія РФ вдарила по селу Архангельське Очеретинської громади. Неподалік водойми отримав тілесні ушкодження чоловік 57 років. Обидва обстріли російські окупанти завдали з артилерії.

У прокуратурі додали, що о 17:20 окупанти завдали удару по місту Українськ Селидівської громади. 29-річна жінка отримала мінно-вибухову травму та відкритий переломом гомілки. Її доставили до лікарні.

Внаслідок обстрілу Українська було пошкоджено 3 багатоповерхових будинки та 3 приватних домогосподарства. Попередньо, обстріл було завдано з реактивної системи залпового вогню "Ураган".

Раніше повідомлялось, що сьогодні російські окупанти з артилерії обстріляли Часів Яр та Очеретине. Одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

За даними прокуратури, під час ранкового обстрілу міста Часів Яр, очевидці намагалися надати 46-річному чоловіку невідкладну допомогу, але врятувати потерпілого не вдалося.

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