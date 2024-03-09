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Армія РФ обстріляла Часів Яр та Очеретине, є загиблий та поранений
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Армія РФ обстріляла Часів Яр та Очеретине, є загиблий та поранений

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Армія РФ обстріляла Часів Яр та Очеретине, є загиблий та поранений
Наслідки обстрілів Донеччини 9 березня 2024 року. Фото: Вадим Філашкін

Вранці 9 березня російські окупаційні війська з артилерії обстріляли Часів Яр та Очеретине на Донеччині. Одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Сьогодні Часів ЯР знову потрапив під вогонь ворожої артилерії — смертельне поранення отримав 46-річний чоловік. Пошкоджено 2 багатоповерхівки", — написав він.

Також, за його інформацією, армія РФ обстріляла Очеретине, наразі відомо про одну поранену людину. Обстрілом пошкоджені два будинки.

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