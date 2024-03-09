Російські окупанти вже визначились оголосити про 70% явку на виборах президента РФ. Водночас з цим, адміністраціям на тимчасово окупованих територіях дали задачу виконати план явки у 30%.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
За даними ЦНС, російські окупанти прийняли рішення, опублікувати дані про 70% явки на виборах президент РФ, проте для тимчасово окупованих територій вони поставили план досягти 30% явки.
"Проте навіть 30% виглядає захмарною цифрою на ТОТ, адже населення не сприймає окупантів й соціальна криза в регіоні не сприяє покращенню настроїв місцевих. Водночас навіть фанати кремля не мають бажання йти на “вибори”, бо розуміють їх абсурдність", — йдеться у повідомленні.
У центрі нацспротиву додали, що окупанти ходять по домівках та проводять опитування серед населення, агітуючи людей брати участь у виборах, а також проводять перепис населення та настрою серед людей.
"Всіх, хто відкрито заявляє, що не планує, заносять в список нелояльних жителів", — повідомили у відомстві.
Що відомо про підготовку на окупованих територіях до незаконного голосування на виборах президента РФ
На окупованих територіях, зокрема у Луганської області, окупаційна влада вже розпочала підготовку для проведення псевдоголосування. Воно триватиме декілька днів, буде можливість голосувати вдома, розповідав начальник Сєвєродонецької МВА Роман Власенко.
Крім того, в тих населених пунктах, де є інтернет, окупанти намагаються влаштувати онлайн голосування. Взяти участь у цих виборах можна буде не лише із російським, а й з українським паспортом.
Що відомо про вибори президента Росії
Вибори президента РФ відбудуться протягом трьох днів — з 15 по 17 березня 2024 року.
У грудні Центральна виборча комісія Росії ухвалила постанову про проведення президентських виборів в березні 2024 року на окупованих територіях України.
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