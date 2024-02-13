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Підготовка до фейкового голосування за президента РФ в "ЛНР": окупанти два тижні ходитимуть по домівках й агітуватимуть
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Підготовка до фейкового голосування за президента РФ в "ЛНР": окупанти два тижні ходитимуть по домівках й агітуватимуть

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Вибори у псевдореспубліці "ДНР" у 2023 році
Чоловік під час незаконних виборів, які провела РФ на окупованих територіях у 2023 році. Донецьк, 10 вересня 2023 рік. Фото: Associated Press

На Луганщини окупанти мають намір 17 лютого почати обхід місцевих жителів, аби провести опитування перед фейковим голосуванням на виборах президента РФ у "ЛНР".

Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

"Бригади, сформовані з членів дільничних виборчих комісій, запитуватимуть, за кого саме луганчани планують віддати свої голоси. Якщо відповідь не сподобається – агітуватимуть за єдиного кандидата", — йдеться у дописі очільника адміністрації.

Він додав, що окупанти "ЛНР" вже підготували агітаційні матеріали. Триватиме обхід населення до 7 березня.

Що відомо про підготовку на окупованих територіях до незаконного голосування на виборах президента РФ

На окупованих територіях, зокрема у Луганської області, окупаційна влада вже розпочала підготовку для проведення псевдоголосування. Воно триватиме декілька днів, буде можливість голосувати вдома, розповідав начальник Сєвєродонецької МВА Роман Власенко.

Крім того, в тих населених пунктах, де є інтернет, окупанти намагаються влаштувати онлайн голосування. Взяти участь у цих виборах можна буде не лише із російським, а й з українським паспортом.

Що відомо про вибори президента Росії

Вибори президента РФ відбудуться протягом трьох днів — з 15 по 17 березня 2024 року.

У грудні Центральна виборча комісія Росії ухвалила постанову про проведення президентських виборів в березні 2024 року на окупованих територіях України

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