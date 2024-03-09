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"Якщо українців змушують, за це не існує кримінальної відповідальності" Центра прав людини ZMINA про "вибори" на ТОТ
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"Якщо українців змушують, за це не існує кримінальної відповідальності" Центра прав людини ZMINA про "вибори" на ТОТ

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&quot;Якщо українців змушують, за це не існує кримінальної відповідальності&quot; Центра прав людини ZMINA про &quot;вибори&quot; на ТОТ
Альона Луньова, директорка з адвокації Центру прав людини ZMINA. Фото: УНІАН

Українцям, які будуть змушені взяти участь у голосуванні під час незаконних виборів на тимчасово окупованих територіях, не загрожуватиме кримінальна відповідальність.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповіла Альона Луньова, директорка з адвокації Центру прав людини ZMINA.

"Кримінальний кодекс України такої відповідальності не містить (за участь у голосуванні — ред.) Він містить відповідальність за участь у заходах політичного характеру, публічну підтримку окупації і за організацію. так званих, виборів чи референдумів на ТОТ. Це кваліфікується як колабораційна діяльність", — уточнила Луньова.

Вона також закликала українців на тимчасово окупованих територіях в першу чергу думати про збереження власного життя, якщо до помешкання з урнами приходитимуть озброєні люди.

Водночас Луньова порадила намагатися уникати паспортизації.

"Вибори” — це спосіб моніторингу того, хто ще російські паспорти не отримав. Тому треба уникати всіляко, змінювати місце проживанн, тому що вони будуть ходити по домах, і людям зі зброєю дуже складно відмовити у відкритті дверей. Тому нам важливо, щоб українці зберегли власне життя і не вступали у суперечку з окупаційною владою і озброєними людьми", — додала вона.

Що відомо про намагання РФ провести "вибори" на окупованих територіях України

"Вибори" президента РФ відбудуться з 15 по 17 березня 2024 року.

У грудні 2023 року Центральна виборча комісія Росії ухвалила постанову про проведення президентських виборів в березні 2024 року на окупованих територіях України.

У серпні 2023 року Верховна рада України звернулася із закликом до парламентів та урядів іноземних держав, міжнародних організацій та їх асамблей не визнавати незаконні вибори на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Європейський Союз вже засудив намір Росії провести у вересні псевдовибори на окупованих територіях України і назвав їх порушенням міжнародного права.

З 21 лютого на тимчасово окупованих територіях півдня та сходу України російська окупаційна влада почала готуватись до проведення так званих “виборів” президента.

Міноборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки, повідомила, що російська партія влади "Єдина Росія" отримає більшість голосів на так званих "виборах" на окупованих територіях України, де окупаційна влада проводить "псевдовибори".

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