На польському кордоні в чергах перебуває 2300 вантажівок — Демченко

На кордоні з Польщею на ранок суботи, 9 березня, в чергах перебуває 2300 вантажівок на всіх напрямках, де польські фермери ускладнюють або унеможливлюють проїзд вантажних транспортних засобів.

Про це речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

“Найбільше на пунктах пропуску Ягодин, Шегині. Там польські фермери взагалі не пропускають вантажівки, які слідують в бік Польщі. За минулу добу в бік України на пп Ягодин перетнуло близько 70 вантажних ТЗ, а в пп Шегині — близько 20”, — розповів Демченко.

За його словами, вночі від польської сторони отримали інформацію, що польські фермери начебто вирішили припинити тимчасово блокування руху по напрямку пп Краківець. Це може тривати до 13 березня.

“Але чи справді це так, будемо бачити”, — додав Демченко.

Щодо інших категорій транспорту, зокрема, легкових авто та автобусів, то тут, за його словами, ускладнень немає в обох напрямках. В українські пункти пропуску прибувають і гуманітарні вантажі, і інші важливі вантажі для України, розповів Демченко.

Що відомо про протести польських фермерів

6 листопада 2023 року польські перевізники розпочали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська-Гребенне".

Асоціація "Укравтопром" із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію зазначила, що причина страйків — надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС.

23 листопада до страйків на кордоні долучилися польські фермери, які протестували на пункті пропуску "Шегині — Медика".

Польські перевізники 11 грудня припинили страйк на пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ". Митниця запрацювала у звичному режимі, пропуск вантажівок відновили в обидва боки.

18 грудня польські перевізники знову заблокували рух вантажівок на міжнародному пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ".

Польські перевізники, які від листопада блокували пункти пропуску на кордоні з Україною, 16 січня досягли угоди щодо "певних умов" з урядом РП та призупинили протест.

9 лютого фермери у Польщі розпочали загальнонаціональний страйк. Акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня.

Через декілька днів польські фермери оголосили, що мають намір 20 лютого заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною.

22 лютого прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що польська влада внесе прикордонні переходи з Україною, а також ділянки автомобільних і залізничних доріг до переліку об'єктів критичної інфраструктури. Як сказав тоді Туск, це протягом найближчих годин після ухвалення рішення дозволить прибрати перепони на польсько-українському кордоні для постачань зброї та гуманітарної допомоги.