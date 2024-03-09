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На Донеччині від обстрілів поранення отримали дев'ятеро людей
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На Донеччині від обстрілів поранення отримали дев'ятеро людей

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На Донеччині від обстрілів поранення отримали дев'ятеро людей
Фото: Вадим Філашкін/Telegram

Протягом 8 березня від обстрілів з боку армії РФ на Донеччині поранення отримали дев'ятеро жителів в області.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його інформацією, поранення отримали:

  • двоє людей у Мирнограді,
  • двоє людей у Новогродівці
  • двоє людей у Сіверську,
  • одна людина у Шаховому,
  • одна людина уБердичах
  • одна людина у Північному.

Загальна кількість жертв в області від початку повномасштабного вторгнення:

  • 1878 загинули,
  • 4679 поранені.

Точну кількість загиблих та поранених у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.

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