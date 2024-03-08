Питання щодо отримання Україною німецько-шведських далекобійних крилатих ракет TAURUS та американських балістичних ракет ATACMS обовʼязково буде зрушене.

Про це в ефірі Українського радіо сказав секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

За його словами, канцлер Німеччини Олаф Шольц може своїми заявами залишити німецьку військову промисловість без замовлень.

"Якщо Шольц хоче завалити свою промисловість, залишити бізнес Німеччини без замовлення, то він далі може робити вигляд, що ми когось будемо атакувати. Ми захищаємо свою землю і звільняємо тільки її, в нас немає зазіхань на землю Росії і ми до них не приходили", — сказав він.

Секретар РНБО також висловив впевненість, що "рано чи пізно" і Шольц, і його оточення зрозуміють позицію України.

Щодо ATACMS, Данілов закликав "трохи почекати".

"Що ж стосується ATACMS, то давайте трохи почекаємо. Я більш, ніж впевнений, що вони обов'язково будуть в нас і при нагоді ми будемо ними нищити російських окупантів, які вдерлися на нашу землю", — сказав він.

Україна просить у Німеччини Taurus

Наприкінці травня 2023 року Україна звернулася до уряду Німеччини з проханням надати крилаті ракети Taurus із дальністю дії до 500 кілометрів.

Відповідне звернення було зроблено на тлі рішення Британії та Франції поставити Україні далекобійні ракети Storm Shadow і SCALP.

Депутат Бундестагу від Соціал-демократичної партії канцлера Німеччини Олафа Шольца Андреас Шварц 7 серпня закликав надати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus.

Того ж дня глава постійної делегації ВРУ в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв заявив, що ключові парламентські фракції Бундестагу досягли консенсусу щодо передачі Україні ракет Taurus.

Згодом агентство Reuters написало, що уряд Німеччини пропонує обмежити дальність ракет Taurus, які будуть передані Україні, оскільки канцлер Олаф Шольц хоче запобігти ударам ЗСУ по території РФ.

Голова оборонного комітету німецького Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман виступила проти обмеження дальності крилатих ракет Taurus як умови передання їх Україні.

22 лютого Бундестаг рекомендував передати Україні далекобійні ракети.

ATACMS для України

Комітет із закордонних справ Палати представників Конгресу 21 червня 2023 року схвалив проєкт резолюції, який закликає уряд передати Україні ATACMS.

22 вересня телеканал NBC News поінформував, що глава Білого дому Джо Байден під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським пообіцяв надати "невелику кількість" ATACMS.

Згодом Financial Times із посиланням на джерела вказувала, що адміністрація Байдена ухвалила рішення відправити в Україну ракети ATACMS ще до візиту Зеленського, але не хотіла про це оголошувати.

Опісля секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов оголосив, що Україна не буде використовувати ATACMS для ударів по території РФ.

3 жовтня Bloomberg стверджувало, що у Пентагоні заявили про готовністьпередати Україні частину ракет ATACMS, як тільки американський президент Джо Байден ухвалить відповідне рішення.

Газета The Washington Post із посиланням на джерела 17 жовтня написала, що українські військові вперше завдали удару по позиціях російських окупантів американськими далекобійними ракетами ATACMS.

Того ж дня ввечері президент Володимир Зеленський підтвердив використання ракет ATACMS українськими військовими на полі бою.

Речниця Ради національної безпеки США Адрієнн Вотсон 17 жовтня заявила, що Україна отримала ATACMS із дальністю до 165 кілометрів.