НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Не звертатиму увагу на негативні відгуки": тернопільська волонтерка про фотосесію з прикрасами
ВОЛОНТЕРИФотографіяДОПОМОГАКУЛЬТУРАВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

"Не звертатиму увагу на негативні відгуки": тернопільська волонтерка про фотосесію з прикрасами

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
фотосесія
Уляна Фіалка на фотосесії "Краса незламних волонтерок". Фото: Fb/Уляна Фіалка

Тернопільські волонтерки організували фотосесію під назвою "Краса незламних волонтерок". У ній взяли участь 13 жінок. Вони позували, демонструючи 30 прикрас з натуральних каменів та бісеру. Гроші з продажу хочуть спрямувати на ремонт військового автомобіля.

Про це Суспільному розповіла організаторка фотосесії Уляна Фіалка.

За її словами, фотосесія була безкоштовною, всі реквізити підприємці їм дали безоплатно.

Фотосесія
Волонтерка під час фотосесії. Фото: Скрін з відео Уляни фіалки в Фейсбуці

"У мене сукня йде довга, з рукавами та позаду шлейф. Це суцільна сукня з довгим шлейфом для фотографій. Це не був прапор позаду, а суцільна сукня, пошита з довгим шлейфом", — розповіла волонтерка.

Уляна Фіалка
Образ Уляни Фіалки для фотосесії з прикрасами. Фото: Fb/Уляна Фіалка

У Фейсбуці люди почали обговорювати образ Уляни, яка позувала в сукні кольорів прапора України. Військовослужбовиця 93 окремої механізованої бригада "Холодний Яр" Юлія Римаренко служить у війську з 2017 року. Вона брала участь в обговоренні фотосесії в соцмережі.

"Я не розумію для чого всю символіку пхати всюди. Для мене це болюче питання. Як військова людина скажу таке, прапором накривають моїх полеглих братів, як можна обгорнутися прапором, державним символом. Я не сприймаю, що державна символіка використовується де-небудь, для мене це знущання над символами. А ще, зброя, форма — тема військових, якщо так сильно тобі хочеться це вдягнути, то підписуйте контракт та служіть. Не бачу сенсу вдягати це просто так, бо наприклад, я в цивільному житті знімаю форму та не використовую її. До повномасштабного вторгнення не було такої цікавості до військових".

Військовослужбовиця
Юлія Римаренко. Фото: Юлія Римаренко

"Я не бачу в цьому нічого негативного, бо це українська символіка. Я хотіла показати українських жінок, які вони красиві, що ці жінки не виїхали, а ці жінки допомагають. Я не звертатиму увагу на негативні відгуки. В мене ціль — допомогти хлопцям", — сказала Уляна Фіалка в коментарі Суспільному.

Волонтерка Уляна Фіалка
Уляна Фіалка. Фото: Суспільне Тернопіль

жінки з прикрасами
Спільне фото волонтерок, які взяли участь у фотосесії "Краса незламних волонтерок". Фото: Fb/Уляна Фіалка

Наші кореспонденти також зібрали коментарі експертів, які стосуються використання державної символіки чи її елементів.

Культурна кураторка Леся Воронюк

Культурна кураторка та упорядниця видання "Нетлінні. Українські державні символи у народній вишивці та ткацтві" Леся Воронюк каже, державні символи в одязі використовували в Україні й у 20 столітті.

"Люди 100 років тому використовували кольори прапора та герб у вишиванці, так вони демонстрували спротив радянській системі. Ховали їх, аби передати своїм нащадкам, як зараз є окупаційний спротив, де люди в банках ховають прапор, аби зберегти свої символи. Зараз люди створюють нові речі з державною символікою — прикраси, одяг, побутові речі. Але тут варто бути дуже обережним, щоб не стерти ціну державного символу. Потрібно використовувати їх обережно, має бути розуміння, де варто та не варто. Це має бути в розумінні людей, таке закон не врегулює, на це зазвичай реагує суспільство".

Леся Воронюк
Леся Воронюк. Фото: Леся Воронюк

Адвокатка Лілія Баюш

Адвокатка Лілія Баюш каже, законом карається лише публічна наруга над прапором.

"Згідно зі статтею 338 Кримінального кодексу за публічну наругу над державними символами України передбачається відповідальність у вигляді штрафу від одної до чотирьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, арешт до шести місяців, або позбавлення волі до трьох років. Об’єктивна сторона такого злочину полягає у знищенні, пошкодженні, або використанні не за призначенням державного прапору, визначення якого дає стаття 20 Конституції України, зокрема, це стяг, який складається з двох горизонтальних рівновеликих смуг синього та жовтого кольору з співвідношенням висоти до довжини, це 2/3".

Адвокатка Лілія Баюш
Лілія Баюш. Фото: Лілія Баюш

Менеджер виховних програм "Пласту" Дмитро Дем’яненко

Правила поводження з державним прапором України є в скаутської організації "Пласт", розповів Суспільному менеджер виховних програм "Пласту" Дмитро Дем’яненко.

"Є спеціальна методика його складання, щоб було якнайменше складок та легко розкривати. Прапор вважається найбільшою цінністю в пластунів і навіть є традиція, яка походить з довоєнних часів, ще до Другої світової: якщо прапор зносить вітром, чи він зникає, пластуни закривають табір і більше там не пластують, бо вкрали, або пропала найбільша цінність. Одна справа, коли на одязі є синьо-жовті елементи, або герб України. Інша, коли ними обклеюються та обмотуються, — такий перебільшений патріотизм".

пластун Дмитро Дем’яненко
Дмитро Дем’яненко. Фото: Суспільне Тернопіль

Топ дня
Зеленський та Ердоган
Зеленський у Туреччині, Естонія анонсувала новий пакет допомоги Україні. 745 день війни. Онлайн Важливо
Європа повинна бути готова до виходу США з НАТО — The Telegraph
Європа повинна бути готова до виходу США з НАТО — The Telegraph
Премʼєр Туск зустрівся з фермерами: угод досягнуто не було, а протестувальники анонсували нову акцію на 20 березня
Премʼєр Туск зустрівся з фермерами: угод досягнуто не було, а протестувальники анонсували нову акцію на 20 березня ЗМІ
Іноземні дипломати відзначили день народження Шевченка
Іноземні дипломати відзначили день народження Шевченка
Джамала та &quot;20 днів у Маріуполі&quot;: стали відомі лауреати Шевченківської премії 2024
Джамала та "20 днів у Маріуполі": стали відомі лауреати Шевченківської премії 2024

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Кременчуцькі берегині
Волонтерки організації "Кременчуцькі берегині" плетуть маскувальні сітки для потреб ЗСУ
Волонтери читають Шевченка кропивницький
"Волонтери читають Шевченка". У Кропивницькому влаштували акцію до 210-річчя Кобзаря
&quot;Наше місто стійко тримається&quot;. У Краматорську волонтери вдягли у вишиванку пам'ятник Шевченка
"Наше місто стійко тримається". У Краматорську волонтери вдягли у вишиванку пам'ятник Шевченка
футболки для військових кроп
Запити з настанням весни змінились. У Кропивницькому шиють футболки для військових
На початок