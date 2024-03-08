Близько двох тисяч будинків у Костянтинівській громаді зазнали пошкоджень внаслідок російських обстрілів під час повномасштабного вторгнення. В місті фіксують руйнування, проте взяти участь у програмі "єВідновлення" жителі громади не можуть.

Про це Суспільному Донбас в інтерв’ю розказав в.о. начальника Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

"Близько 2 тисяч будинків, у тому числі близько 900 квартир, тобто це і багатоповерхових будинків, зазнали пошкодження. Наразі після кожного обстрілу працює комісія щодо обстеження зазначених пошкоджень", — розказав Горбунов.

Наслідки обстрілу Костянтинівки 8 жовтня. Армія РФ випустила по місту ракету "Іскандер". Фото: Андрій Резніков/Суспільне Донбас

За його словами містяни та жителі населених пунктів вносять самі або за допомогою представників адміністрацій дані про пошкоджене житло у реєстр пошкодженого майна, проте скористатись відшкодуванням за програмою єВідновлення, не можуть.

"Ми знаходимось, згідно з наказом Мінреінтеграції у зоні активних бойових дій. На жаль, згідно із чинним законодавством, ті громади, які знаходяться в зоні активних бойових дій, не підпадають під програму "єВідновлення", тому після кожного обстрілу ми допомагаємо матеріалами, щоб тимчасово відновити житловий фонд та люди змогли в подальшому жити в ньому", — пояснив керівник адміністрації.

Скільки людей лишаються у Костянтинівській громаді

Лікарня після обстрілу Костянтинівки, 1 березня 2024 рік. Фото: Андрій Резніков/Суспільне Донбас

За даними Горбунова на 5 лютого, у громаді наразі живуть близько 42 тисяч людей. До повномасштабного вторгнення жили 70 тисяч. В місті працюють всі комунальні служби, магазини, лікарня тощо. Владі, додав Горбунов, вдалось налагодити систему водопостачанням після того, як один з трьох водогонів, що забезпечував містян водою був зруйнований російським обстрілом: у два райони, де немає водопостачання, привозять воду у бочках, організували п’ять пунктів видачі очищеної води.

"Але в місті небезпечно, ми все ж таки в зоні активних бойових дій, здійснюються постійні обстріли, як ракетні, так і артилерійські. Напружена ситуація в нашому місті була постійно. Люди більш-менш виїжджають, коли після обстрілів у когось там постраждали об'єкти на рухомості. Тоді вже люди починають розуміти, що війна не тільки на словах, а розуміти вже і на жаль, її видно і в нашому місті".

Горбунов підтверджує, жителі міста повертаються з евакуації, проте, за його спостереженням, виїжджають знову: "Вони бачать, що життя в більш безпечних містах України відрізняється від нашого міста. Тобто, тут ви чуєте постійні прильоти, постійні обстріли, і навіщо ризикувати своїм життям? Якщо є ще і діти, то тут моральний настрій у людини змінюється дуже сильно. Вона розуміє, що є більш безпечні міста де можна проживати зі всією інфраструктурою працюючою, робочою, розважальною".

Евакуація з Костянтинівської громади

Місцеві жителі біля зруйнованого обстрілом залізничного вокзалу, Костянтинівка, 25 лютого 2024. Фото: Anatolii Stepanov/AFP/Getty Images

У громаді, як і у всіх області, оголошена обов’язкова евакуація, влада надає можливості виїхати та допомагає із житлом у більш безпечних регіонах.

Окрім того, з Предтечиного та Миколаївки, найбільш наближених до фронту населених пунктів, вивезли дітей у примусовий спосіб, додав Горбунов.

Фото: Суспільне Донбас "Предтечине, Миколаївка, Олександро-Шультине — ми розуміємо села на "передових позиціях". Ближче, мабуть, Предтечине, кілометрів 10. Лінія фронту змінюється. Ми віримо в наші збройні сили. Але ми умовляємо людей евакуюватися, бо дуже небезпечно Сергій Горбунов в.о. начальника Костянтинівської МВА

На питання, чи не планується запровадити примусову евакуацію дітей із батьками з Костянтинівки, Горбунов відповів: питання евакуації дітей контролюють щоденно.

"З обласною владою йдуть постійні перемовини щодо евакуації, в першу чергу це діточки. Поки що рішення щодо обов'язкової евакуації дітей з Костянтинівки не приймалося. Але ці питання можна сказати щоденно розглядаються".

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