На війні в Україні Росія втратила 880 військових і 11 танків за добу — Генштаб

Станом на ранок 8 березня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 422 310 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 880 військових.
З техніки окупанти РФ втратили:
- танків — 6706 (+11) од,
- бойових броньованих машин — 12798 (+19) од,
- артилерійських систем — 10375 (+25) од,
- РСЗВ — 1011 (+2) од,
- засоби ППО — 704 (+3) од,
- літаків — 347 (+0) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7998 (+35),
- крилаті ракети — 1919 (+0),
- кораблі /катери — 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 13598 (+66) од,
- спеціальна техніка — 1656 (+9).
Дані уточнюються.