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Атака на Чугуїв, промова Байдена у Конгресі та військова допомога від Литви — головні новини ранку 8 березня
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Атака на Чугуїв, промова Байдена у Конгресі та військова допомога від Литви — головні новини ранку 8 березня

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ЗСУ у Харківській області
Мобільна група ППО на Харківщині. Фото: Олександр Ставицький/Суспільне Харків

Армія РФ завдала удару по Чугуєву; Байден заявив, що Україна зупинить Путіна, Литва передала 155-мм боєприпаси, США попередили про можливі теракти у Москві та резолюція МАГАТЕ про термінове повернення ЗАЕС під контроль України — Суспільне підготувало головні новини ранку 8 березня.

1. Росія завдала удару по Чугуєву на Харківщині, є поранені

Російські військові завдали удару по Чугуєву на Харківщині.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За даними поліції регіону, троє жителів Чугуєва отримали уламкові поранення, зокрема і 17-річний хлопець. Також є руйнування біля 9-поверхового житлового будинку, пошкоджені магазини, готель та близько 13 авто.

2. Джо Байден заявив, що Україна зупинить Путіна, якщо США допоможуть зброєю

Україна може зупинити "марш агресії" по Європі російського диктатора Володимира Путіна, якщо Сполучені Штати будуть поряд нададуть потрібну зброю.

Про це заявив президент США Джо Байдена під час промови до Конгресу.

"За кордоном Путін просувається вперед, він вдерся в Україну і сіє хаос по всій Європі та за її межами. Якщо хтось у цій залі думає, що Путін зупиниться в Україні, запевняю вас, він цього не зробить. Але Україна може зупинити Путіна, якщо ми підтримаємо Україну та надамо зброю, необхідну їй для захисту. Це все, що просить Україна", — сказав Байден.

Контекст: Президент США підкреслив, що не надсилатиме американських солдатів в Україну. Але наголосив, що США не відступлять і не поставлять Україну під ризик, а з нею — Європу і весь світ.

3. Литва передала Україні боєприпаси калібром 155-мм

Литва 7 березня надала Україні черговий пакет військової допомоги, який включає боєприпаси калібром 155-мм.

Про це йдеться у пресрелізі, який опубліковано на сайті Міноборони Литви.

Кількість наданих боєприпасів не оголошувалась.

Контекст: 9 лютого Литва передала українській армії необхідне для зимового сезону обладнання та десятки тисяч комплектів теплого одягу.

4. Посольство США попередило про можливі теракти у Москві

Посольство США у Москві попередило американських громадян про можливі теракти в російській столиці у найближчі дві доби.

Громадянам США рекомендують уникати великих скупчень у Москві упродовж наступних 48 годин. Американців також закликають стежити за оновленнями у місцевих ЗМІ та бути уважними до того, що відбувається навколо.

Контекст: Аналогічне попередження випустило на своєму сайті МЗС Великої Британії. Громадянам Британії рекомендують повністю утриматися від поїздок до Росії або розглянути можливість залишити країну.

Держдеп США підвищив рівень небезпеки подорожей до Росії до максимальної, четвертої позначки.

5. МАГАТЕ ухвалило резолюцію про термінове повернення Запорізької АЕС під контроль України

Рада керуючих МАГАТЕ 7 березня більшістю голосів схвалила проєкт резолюції про термінове повернення Запорізької АЕС під повний контроль України.

Йдеться про резолюцію, розроблену Україною, щодо ядерної безпеки, захищеності та гарантій.

Документ закликає Росію до термінового виведення всього несанкціонованого персоналу разом із військовими із ЗАЕС та до негайного повернення станції під повний контроль компетентних органів України відповідно до ліцензії, виданої Державною інспекцією ядерного регулювання України. Це необхідно для гарантування її безпечної та надійної експлуатації.

Чому це важливо: Напередодні, 6 березня, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним під час свого візиту у Сочі в Росію. Очільник МАГАТЕ зазначав, що хотів обговорити з Путіним майбутнє Запорізької атомної електростанції.

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