У ніч проти 8 березня у межах Кіровоградської, Одеської, Херсонської, Миколаївської та Харківської областей сили протиповітряної оборони збили 33 "шахеди" з 37, якими росіяни атакували Україну.
Про це зранку повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.
Зазначається, що у ніч на 8 березня військо РФ атакувало південь та схід України, застосувавши одну зенітну керовану ракету С-300, дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 37 ударних БпЛА типу "Shahed" (район пусків безпілотників — Балаклава, Крим).
До відбиття повітряного нападу були залучені зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.
"В результаті бойової роботи збито 33 "шахеди" у межах Кіровоградської, Одеської, Херсонської, Миколаївської та Харківської областей", — йдеться у повідомленні.
Повітряні Сили: вночі збили 33 "шахеди" з 37. Фото: з телеграм-каналу Повітряних Сил ЗСУ
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