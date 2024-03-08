Повітряні Сили: вночі збили 33 "шахеди" з 37

У ніч проти 8 березня у межах Кіровоградської, Одеської, Херсонської, Миколаївської та Харківської областей сили протиповітряної оборони збили 33 "шахеди" з 37, якими росіяни атакували Україну.

Про це зранку повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

Зазначається, що у ніч на 8 березня військо РФ атакувало південь та схід України, застосувавши одну зенітну керовану ракету С-300, дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 37 ударних БпЛА типу "Shahed" (район пусків безпілотників — Балаклава, Крим).

До відбиття повітряного нападу були залучені зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.

"В результаті бойової роботи збито 33 "шахеди" у межах Кіровоградської, Одеської, Херсонської, Миколаївської та Харківської областей", — йдеться у повідомленні.