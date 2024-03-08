Генштаб: вночі збили 33 "шахеди", на фронті — 86 бойових зіткнень за добу

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 37 БпЛА типу “Shahed”. Сили та засоби протиповітряної оборони України знищили 33 цих ударних БпЛА. На фронті протягом минулої доби відбулося 86 бойових зіткнень. На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 23 атаки росіян, на Новопавлівському — 27. Загалом військо РФ завдало 4 ракетних та 74 авіаційних удари, здійснило 101 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у своєму ранковому оперативному зведенні 8 березня.

Внаслідок російських атак є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Бабелівка Сумської області; Вовчанськ, Іванівка, Степова Новоселівка Харківської області; Ямполівка, Андріївка, Григорівка, Торецьк, Дружба, Костянтинівка, Часів Яр, Іванівське, Новобахмутівка, Очеретине, Уманське, Красногорівка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Вугледар, Урожайне Донецької області; Роботине, Мала Токмачка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Яка ситуація на фронті

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках РФ зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність, щоб не дати перекинути українські війська на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку військо РФ здійснило 2 атаки в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, намагаючись покращити своє тактичне положення.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 13 атак росіян в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Терни, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 6 атак війська РФ в районах населених пунктів Андріївка та Кліщіївка Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники відбили 23 атаки війська РФ в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Орлівка, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати військо РФ в районах Георгіївки, Побєди, Красногорівки, Новомихайлівки Донецької області, де росіяни 27 разів намагалися прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку українські воїни відбили 2 атаки росіян в районах Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій. Незважаючи на значні втрати, військо РФ не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби окупанти РФ здійснили 3 безуспішні штурмові дії.

Водночас українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам РФ втрат в живій силі та техніці, виснажують росіян вздовж всієї лінії фронту.