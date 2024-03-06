250 людей повернулися до Ярової Лиманської громади після деокупації селища. Селище було під окупацією російських військ близько чотирьох місяців, у вересні 2022 року Ярову звільнили Збройні сили України. Місцеві жителі самотужки відбудовують побиті російськими обстрілами будинки.

Російські війська знищили в Яровій близько сотні будинків місцевих жителів, розказав Суспільному староста Дмитро Дремлюженко.

Деокуповане селище Ярова, Лиманська громада Донецька область, березень 2024 рік. Фото: Суспільне Донбас

За словами старости, під час окупації в селищі залишалися понад шість сотень людей, зараз люди повертаються — в Яровій 880 жителів. До повномасштабного вторгнення тут жили 2800 людей.

Деокуповане селище Ярова, Лиманська громада Донецька область, березень 2024 рік. Фото: Суспільне Донбас

Пошкоджений російськими обстрілами будинок, селище Ярова, Лиманська громада, Донецька область, березень 2024 рік. Фото: Суспільне Донбас

Зруйнований російськими обстрілами будинок, селище Ярова, Лиманська громада, Донецька область, березень 2024 рік. Фото: Суспільне Донбас

78-річна жителька Ярової Наталія свій будинок лагодила близько року.

Жителька Ярової Наталія показує, що лагодила після пошкодження будинку російськими обстрілами, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

Вікна у будинку жительки Ярової Наталії, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

"Прибудова була розбита — відремонтували. Дах — вісім чи дев'ять дірок, вікна були побиті — теж відремонтувала", — розповіла Наталія.

Понад рік у селищі не було електрики, наразі мережі відремонтували. За словами жительки Ярової Надії, не вистачає крамниці.

Жителька селища Ярова Надія, Лиманська громада, Донецька область, березень 2024 рік. Фото: Суспільне Донбас

"Понад рік в нас не було світла. Зараз є світло, вода в нас своя, газу немає. В нас не газифіковане селище. В нас в центрі немає магазину, бажано б, щоб був", — поділилась Надія.

"Перше, що зробили росіяни, — розстріляли школу, хоча там нікого не було"

Єдина школа, що працювали у Яровій до окупації, зруйнована. Дитячий садочок — також

"У нас був гарний садочок, але він зруйнований. Його відновити — краще побудувати новий, більш сучасний, тому що цей повністю зруйнували. Школу нам також треба відбудовувати, тому що вона сильно постраждала", — розповів Дмитро Дремлюженко.

Зруйнована будівля дитячого садка, селище Ярова, Лиманська громада, Донецька область, березень 2024 рік. Фото: Суспільне Донбас

Зруйновне приміщення дитячого садка всередені, селище Ярова, Лиманська громада, Донецька область, березень 2024 рік. Фото: Суспільне Донбас

Зруйнована російськими обстрілами будівля школи, селище Ярова, Лиманська громада, Донецька область, березень 2024 рік. Фото: Суспільне Донбас

Зруйнована російськими обстрілами будівля школи, селище Ярова, Лиманська громада, Донецька область, березень 2024 рік. Фото: Суспільне Донбас

"Коли росіяни заїхали в селище — перше, що вони зробили, це були постріли по школі. Там нікого не було, але вони відразу почали стріляти по школі, потім поїхали далі по селищу на танку", — розказав Дмитро Демлюженко.

В селищі наразі 89 дітей, для них працює освітній пункт, розповів староста. Також є амбулаторія, кілька разів на тиждень приїжджають лікарі міжнародних благодійних організацій.

"З роботою дуже важко. Деякі люди знаходять собі роботу. Для молоді дуже важко, бо роботи майже немає. Раніше люди мали господарство вдома, люди працювали на залізниці. Поруч знаходиться Святогірськ, там люди працювали на базах відпочинку. Всі працювали, в нас було достатньо гарне село, люди жили небідно", — розповів староста селища.

Староста Ярівського старостинського округу Дмитро Дремлюженко. Фото: Суспільне Донбас

Зараз, на думку Дмитра Дремлюженка, найголовніше — відбудувати інфраструктуру в селищі, проте Ярова — це зона бойових дій.

"Хотілось би відновити школу, тому що діти повинні навчатися. Садочок, тому що молоді сім'ї повертаються. Не в усіх є бабусі та дідусі. Школа дуже потрібна, тоді село почне розвиватися. Якщо буде відбудова — люди почнуть повертатися. Тому що, як ніяк, а вдома — краще", — зазначив Дмитро Дремлюженко.

Пошкоджена російськими обстрілами будівля, селище Ярова, Лиманська громада, Донецька область, березень 2024 рік. Фото: Суспільне Донбас

Деокуповане селище Ярова, Лиманська громада Донецька область, березень 2024 рік. Фото: Суспільне Донбас

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