250 людей повернулися до Ярової Лиманської громади після деокупації селища. Селище було під окупацією російських військ близько чотирьох місяців, у вересні 2022 року Ярову звільнили Збройні сили України. Місцеві жителі самотужки відбудовують побиті російськими обстрілами будинки.
Російські війська знищили в Яровій близько сотні будинків місцевих жителів, розказав Суспільному староста Дмитро Дремлюженко.
За словами старости, під час окупації в селищі залишалися понад шість сотень людей, зараз люди повертаються — в Яровій 880 жителів. До повномасштабного вторгнення тут жили 2800 людей.
78-річна жителька Ярової Наталія свій будинок лагодила близько року.
"Прибудова була розбита — відремонтували. Дах — вісім чи дев'ять дірок, вікна були побиті — теж відремонтувала", — розповіла Наталія.
Понад рік у селищі не було електрики, наразі мережі відремонтували. За словами жительки Ярової Надії, не вистачає крамниці.
"Понад рік в нас не було світла. Зараз є світло, вода в нас своя, газу немає. В нас не газифіковане селище. В нас в центрі немає магазину, бажано б, щоб був", — поділилась Надія.
"Перше, що зробили росіяни, — розстріляли школу, хоча там нікого не було"
Єдина школа, що працювали у Яровій до окупації, зруйнована. Дитячий садочок — також
"У нас був гарний садочок, але він зруйнований. Його відновити — краще побудувати новий, більш сучасний, тому що цей повністю зруйнували. Школу нам також треба відбудовувати, тому що вона сильно постраждала", — розповів Дмитро Дремлюженко.
"Коли росіяни заїхали в селище — перше, що вони зробили, це були постріли по школі. Там нікого не було, але вони відразу почали стріляти по школі, потім поїхали далі по селищу на танку", — розказав Дмитро Демлюженко.
В селищі наразі 89 дітей, для них працює освітній пункт, розповів староста. Також є амбулаторія, кілька разів на тиждень приїжджають лікарі міжнародних благодійних організацій.
"З роботою дуже важко. Деякі люди знаходять собі роботу. Для молоді дуже важко, бо роботи майже немає. Раніше люди мали господарство вдома, люди працювали на залізниці. Поруч знаходиться Святогірськ, там люди працювали на базах відпочинку. Всі працювали, в нас було достатньо гарне село, люди жили небідно", — розповів староста селища.
Зараз, на думку Дмитра Дремлюженка, найголовніше — відбудувати інфраструктуру в селищі, проте Ярова — це зона бойових дійМіністерство реінтеграції створило класифікацію територій з огляду на близькість фронту. Зона бойових дій — це населені пункти, що найбільш наближені до лінії фронту. На таких територіях, зокрема не ведуть розмінування сільгоспземель, відбудову, неможливо отримати відшкодування за пошкоджене житло у межах програми "єВідновлення". Перелік змінюється залежно від ситуації на фронті. .
"Хотілось би відновити школу, тому що діти повинні навчатися. Садочок, тому що молоді сім'ї повертаються. Не в усіх є бабусі та дідусі. Школа дуже потрібна, тоді село почне розвиватися. Якщо буде відбудова — люди почнуть повертатися. Тому що, як ніяк, а вдома — краще", — зазначив Дмитро Дремлюженко.
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