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"Буде відбудова — люди почнуть повертатися". До Ярової на Донеччині повернулись 250 людей: життя селища після деокупації
ДОНБАСВторгнення Росії в УкраїнуДеокупаціяРегіони

"Буде відбудова — люди почнуть повертатися". До Ярової на Донеччині повернулись 250 людей: життя селища після деокупації

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250 людей повернулися до Ярової Лиманської громади після деокупації селища. Селище було під окупацією російських військ близько чотирьох місяців, у вересні 2022 року Ярову звільнили Збройні сили України. Місцеві жителі самотужки відбудовують побиті російськими обстрілами будинки.

Російські війська знищили в Яровій близько сотні будинків місцевих жителів, розказав Суспільному староста Дмитро Дремлюженко.

деокупація селище Ярова життя люди Лиманська громада Донецька область
Деокуповане селище Ярова, Лиманська громада Донецька область, березень 2024 рік. Фото: Суспільне Донбас

За словами старости, під час окупації в селищі залишалися понад шість сотень людей, зараз люди повертаються — в Яровій 880 жителів. До повномасштабного вторгнення тут жили 2800 людей.

деокупація селище Ярова життя люди Лиманська громада Донецька область
Деокуповане селище Ярова, Лиманська громада Донецька область, березень 2024 рік. Фото: Суспільне Донбас

деокупація селище Ярова життя люди Лиманська громада Донецька область
Пошкоджений російськими обстрілами будинок, селище Ярова, Лиманська громада, Донецька область, березень 2024 рік. Фото: Суспільне Донбас

деокупація селище Ярова життя люди Лиманська громада Донецька область
Зруйнований російськими обстрілами будинок, селище Ярова, Лиманська громада, Донецька область, березень 2024 рік. Фото: Суспільне Донбас

78-річна жителька Ярової Наталія свій будинок лагодила близько року.

пошкоджений будинок обстріли деокупація селище Ярова життя люди Лиманська громада Донецька область
Жителька Ярової Наталія показує, що лагодила після пошкодження будинку російськими обстрілами, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

деокупація селище Ярова життя люди вікна Лиманська громада Донецька область
Вікна у будинку жительки Ярової Наталії, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

"Прибудова була розбита — відремонтували. Дах — вісім чи дев'ять дірок, вікна були побиті — теж відремонтувала", — розповіла Наталія.

Понад рік у селищі не було електрики, наразі мережі відремонтували. За словами жительки Ярової Надії, не вистачає крамниці.

селище Ярова деокупація життя люди Лиманська громада Донецька область
Жителька селища Ярова Надія, Лиманська громада, Донецька область, березень 2024 рік. Фото: Суспільне Донбас

"Понад рік в нас не було світла. Зараз є світло, вода в нас своя, газу немає. В нас не газифіковане селище. В нас в центрі немає магазину, бажано б, щоб був", — поділилась Надія.

"Перше, що зробили росіяни, — розстріляли школу, хоча там нікого не було"

Єдина школа, що працювали у Яровій до окупації, зруйнована. Дитячий садочок — також

"У нас був гарний садочок, але він зруйнований. Його відновити — краще побудувати новий, більш сучасний, тому що цей повністю зруйнували. Школу нам також треба відбудовувати, тому що вона сильно постраждала", — розповів Дмитро Дремлюженко.

селище Ярова деокупація дитячий садок життя люди Лиманська громада Донецька область
Зруйнована будівля дитячого садка, селище Ярова, Лиманська громада, Донецька область, березень 2024 рік. Фото: Суспільне Донбас

зруйнована будівля дитячого садка деокупація селище Ярова життя люди Лиманська громада Донецька область
Зруйновне приміщення дитячого садка всередені, селище Ярова, Лиманська громада, Донецька область, березень 2024 рік. Фото: Суспільне Донбас

зруйнована обстрілами будівля школи деокупація селище Ярова життя люди Лиманська громада Донецька область
Зруйнована російськими обстрілами будівля школи, селище Ярова, Лиманська громада, Донецька область, березень 2024 рік. Фото: Суспільне Донбас

селище Ярова деокупація зруйнована школа життя люди Лиманська громада Донецька область
Зруйнована російськими обстрілами будівля школи, селище Ярова, Лиманська громада, Донецька область, березень 2024 рік. Фото: Суспільне Донбас

"Коли росіяни заїхали в селище — перше, що вони зробили, це були постріли по школі. Там нікого не було, але вони відразу почали стріляти по школі, потім поїхали далі по селищу на танку", — розказав Дмитро Демлюженко.

В селищі наразі 89 дітей, для них працює освітній пункт, розповів староста. Також є амбулаторія, кілька разів на тиждень приїжджають лікарі міжнародних благодійних організацій.

"З роботою дуже важко. Деякі люди знаходять собі роботу. Для молоді дуже важко, бо роботи майже немає. Раніше люди мали господарство вдома, люди працювали на залізниці. Поруч знаходиться Святогірськ, там люди працювали на базах відпочинку. Всі працювали, в нас було достатньо гарне село, люди жили небідно", — розповів староста селища.
селище Ярова деокупація життя люди Лиманська громада Донецька область
Староста Ярівського старостинського округу Дмитро Дремлюженко. Фото: Суспільне Донбас

Зараз, на думку Дмитра Дремлюженка, найголовніше — відбудувати інфраструктуру в селищі, проте Ярова — це зона бойових дійМіністерство реінтеграції створило класифікацію територій з огляду на близькість фронту. Зона бойових дій — це населені пункти, що найбільш наближені до лінії фронту. На таких територіях, зокрема не ведуть розмінування сільгоспземель, відбудову, неможливо отримати відшкодування за пошкоджене житло у межах програми "єВідновлення". Перелік змінюється залежно від ситуації на фронті. .

"Хотілось би відновити школу, тому що діти повинні навчатися. Садочок, тому що молоді сім'ї повертаються. Не в усіх є бабусі та дідусі. Школа дуже потрібна, тоді село почне розвиватися. Якщо буде відбудова — люди почнуть повертатися. Тому що, як ніяк, а вдома — краще", — зазначив Дмитро Дремлюженко.

деокупація селище Ярова життя люди Лиманська громада Донецька область
Пошкоджена російськими обстрілами будівля, селище Ярова, Лиманська громада, Донецька область, березень 2024 рік. Фото: Суспільне Донбас

деокупація селище Ярова життя люди Лиманська громада Донецька область
Деокуповане селище Ярова, Лиманська громада Донецька область, березень 2024 рік. Фото: Суспільне Донбас

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