У лікарні в Одесі померла 61-річна жінка, яка травмувалась внаслідок попередньої російської дронової атаки 23 лютого.
Про це 3 березня повідомив голова ОВА Олег Кіпер.
"Весь період перебування у медзакладі стан пораненої залишався вкрай важким — критичним, вона перебувала у блоці інтенсивної терапії опікового профілю. Лікарі робили все можливе і неможливе", — йдеться у повідомленні.
Що відомо про нічну атаку на Одесу 22 лютого
- Ввечері 22 лютого в Одесі пролунали вибухи. У Повітряних силах попередили про атаку російських безпілотників та пуски ракет з акваторії Чорного моря.
- Внаслідок російської атаки ударними безпілотниками в Одесі спалахнула пожежа на об’єкті цивільної інфраструктури, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.
- Близько шостої ранку стало відомо, що внаслідок російської атаки загинули три людини.
- Прокуратура почала розслідування повітряної атаки. За даними слідства, унаслідок ворожої атаки зруйновано цивільне підприємство, загинуло троє людей, їх особисті дані встановлюються.
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