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У лікарні в Одесі померла 61-річна жінка внаслідок атаки РФ 23 лютого
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У лікарні в Одесі померла 61-річна жінка внаслідок атаки РФ 23 лютого

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У лікарні в Одесі померла 61-річна жінка внаслідок атаки РФ 23 лютого
Госпіталізація пораненої жінки після атаки по Одесі 23 лютого 2024 року. . Фото: ДСНС Одещини

У лікарні в Одесі померла 61-річна жінка, яка травмувалась внаслідок попередньої російської дронової атаки 23 лютого.

Про це 3 березня повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

"Весь період перебування у медзакладі стан пораненої залишався вкрай важким — критичним, вона перебувала у блоці інтенсивної терапії опікового профілю. Лікарі робили все можливе і неможливе", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про нічну атаку на Одесу 22 лютого

  • Ввечері 22 лютого в Одесі пролунали вибухи. У Повітряних силах попередили про атаку російських безпілотників та пуски ракет з акваторії Чорного моря.
  • Внаслідок російської атаки ударними безпілотниками в Одесі спалахнула пожежа на об’єкті цивільної інфраструктури, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.
  • Близько шостої ранку стало відомо, що внаслідок російської атаки загинули три людини.
  • Прокуратура почала розслідування повітряної атаки. За даними слідства, унаслідок ворожої атаки зруйновано цивільне підприємство, загинуло троє людей, їх особисті дані встановлюються.

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