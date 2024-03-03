У лікарні в Одесі померла 61-річна жінка, яка травмувалась внаслідок попередньої російської дронової атаки 23 лютого.

Про це 3 березня повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

"Весь період перебування у медзакладі стан пораненої залишався вкрай важким — критичним, вона перебувала у блоці інтенсивної терапії опікового профілю. Лікарі робили все можливе і неможливе", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про нічну атаку на Одесу 22 лютого

Ввечері 22 лютого в Одесі пролунали вибухи. У Повітряних силах попередили про атаку російських безпілотників та пуски ракет з акваторії Чорного моря.

Внаслідок російської атаки ударними безпілотниками в Одесі спалахнула пожежа на об’єкті цивільної інфраструктури, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

Близько шостої ранку стало відомо, що внаслідок російської атаки загинули три людини.

Прокуратура почала розслідування повітряної атаки. За даними слідства, унаслідок ворожої атаки зруйновано цивільне підприємство, загинуло троє людей, їх особисті дані встановлюються.

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