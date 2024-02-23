Внаслідок дронової атаки в Одесі спалахнула пожежа, відомо про трьох загиблих

Внаслідок російської атаки ударними безпілотниками ввечері 22 лютого в Одесі спалахнула пожежа. Відомо про трьох загиблих.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його даними, пожежа спалахнула на об’єкті цивільної інфраструктури.

Рятувальники гасять пожежу на місці падіння збитого безпілотника в Одесі. Фото: ГУ ДСНС в Одеській області

"Є інформація про постраждалих людей. Дані та кількість уточнюються. На місці працюють всі відповідні служби", — зазначено у дописі голови ОВА.

Повітряна тривога на Одещині пролунала о 21:10. У Повітряних силах попередили, що в напрямку регіону з акваторії Чорного моря рухаються російські безпілотники. Близько 22:00 дрон зафіксували біля Одеси. Через приблизно пів години з'явилась інформація про пожежу в одному з районів міста.

Рятувальники гасять пожежу на місці падіння збитого безпілотника в Одесі. Фото: ГУ ДСНС в Одеській області

Рятувальники гасять пожежу на місці падіння збитого безпілотника в Одесі. Фото: ГУ ДСНС в Одеській області

ОНОВЛЕНО. 5:47. Один зі збитих в морі впав на будівлю підприємства в прибережній зоні. Під час гасіння пожежі та розбору завалі знайшли тіла трьох загиблих, повідомили в Силах оборони півдня України. Ще одну людину визволили із пошкодженої будівлі, вона не зазнала поранень.

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