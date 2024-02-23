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Внаслідок дронової атаки в Одесі спалахнула пожежа, відомо про трьох загиблих
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Внаслідок дронової атаки в Одесі спалахнула пожежа, відомо про трьох загиблих

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Наслідки атаки по Одесі 22 лютого 2024
Рятувальники гасять пожежу в Одесі, яка виникла внаслідок російської атаки. 23 лютого 2024 року. Фото: ГУ ДСНС в Одеській області

Внаслідок російської атаки ударними безпілотниками ввечері 22 лютого в Одесі спалахнула пожежа. Відомо про трьох загиблих.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його даними, пожежа спалахнула на об’єкті цивільної інфраструктури.

Внаслідок дронової атаки в Одесі спалахнула пожежа, відомо про трьох загиблих
Рятувальники гасять пожежу на місці падіння збитого безпілотника в Одесі. Фото: ГУ ДСНС в Одеській області

"Є інформація про постраждалих людей. Дані та кількість уточнюються. На місці працюють всі відповідні служби", — зазначено у дописі голови ОВА.

Повітряна тривога на Одещині пролунала о 21:10. У Повітряних силах попередили, що в напрямку регіону з акваторії Чорного моря рухаються російські безпілотники. Близько 22:00 дрон зафіксували біля Одеси. Через приблизно пів години з'явилась інформація про пожежу в одному з районів міста.

Внаслідок дронової атаки в Одесі спалахнула пожежа, відомо про трьох загиблих
Рятувальники гасять пожежу на місці падіння збитого безпілотника в Одесі. Фото: ГУ ДСНС в Одеській області

Внаслідок дронової атаки в Одесі спалахнула пожежа, відомо про трьох загиблих
Рятувальники гасять пожежу на місці падіння збитого безпілотника в Одесі. Фото: ГУ ДСНС в Одеській області

ОНОВЛЕНО. 5:47. Один зі збитих в морі впав на будівлю підприємства в прибережній зоні. Під час гасіння пожежі та розбору завалі знайшли тіла трьох загиблих, повідомили в Силах оборони півдня України. Ще одну людину визволили із пошкодженої будівлі, вона не зазнала поранень.

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