Прокуратура почала розслідування повітряної атаки на Одесу 22 лютого, внаслідок якої загинули троє людей.
Про це 23 лютого повідомили в Одеській обласній прокуратурі.
За даними слідства, унаслідок ворожої атаки зруйновано цивільне підприємство, загинуло троє людей, їх особисті дані встановлюються. Також з'ясовується повний перелік руйнувань.
Уламок "шахеда", який знайшли після атаки по Одесі 22 лютого. Фото: Одеська обласна прокуратура
Наразі прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
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