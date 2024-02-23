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Загибель трьох людей після дронової атаки в Одесі: прокуратура почала розслідування
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Загибель трьох людей після дронової атаки в Одесі: прокуратура почала розслідування

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Загибель трьох людей після дронової атаки в Одесі: прокуратура почала розслідування
Наслідки атаки "шахедом" по Одесі 22 лютого. Фото: Одеська обласна прокуратура

Прокуратура почала розслідування повітряної атаки на Одесу 22 лютого, внаслідок якої загинули троє людей.

Про це 23 лютого повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

За даними слідства, унаслідок ворожої атаки зруйновано цивільне підприємство, загинуло троє людей, їх особисті дані встановлюються. Також з'ясовується повний перелік руйнувань.

Загибель трьох людей після дронової атаки в Одесі: прокуратура почала розслідування
Уламок "шахеда", який знайшли після атаки по Одесі 22 лютого. Фото: Одеська обласна прокуратура

Наразі прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

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