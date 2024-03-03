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Російські військові обстріляли Курахове на Донеччині — поранені 16 людей
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Російські військові обстріляли Курахове на Донеччині — поранені 16 людей

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Наслідки обстрілу Курахового Донецької області 3 березня 2024 року
Фото: Вадим Філашкін / Facebook

3 березня, вдень, російські військові обстріляли місто Курахове у Донецькій області. Попередньо, внаслідок цього поранені 16 людей. Вони у лікарні.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Пошкоджені щонайменше 15 багатоповерхівок", — зазначив Філашкін.

За його даними, російські військові використали, ймовірно, керовану авіабомбу.

Як розповіли у прокуратурі Донеччини, російські військові скинули на місто Курахове, за попередніми даними, КАБ-500.

"3 березня, о 14:35, російська армія обстріляла Курахове, поціливши по району, де проживають цивільні.Пошкоджені щонайменше 7 багатоповерхових будинків", — уточнили у прокуратурі.

За даними прокуратури, правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Що відомо про обстріли Курахівської громади на Донеччині

Зранку 2 березня російські окупаційні війська з артилерії обстріляв Курахівську громаду, поранення отримала одна людина.

28 лютого російські військові обстріляли місто Курахове на Донеччині. Внаслідок ракетного удару одна людина звернулась до лікарні.

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