Російські військові обстріляли Курахове на Донеччині — поранені 16 людей

3 березня, вдень, російські військові обстріляли місто Курахове у Донецькій області. Попередньо, внаслідок цього поранені 16 людей. Вони у лікарні.
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"Пошкоджені щонайменше 15 багатоповерхівок", — зазначив Філашкін.
За його даними, російські військові використали, ймовірно, керовану авіабомбу.
Як розповіли у прокуратурі Донеччини, російські військові скинули на місто Курахове, за попередніми даними, КАБ-500.
"3 березня, о 14:35, російська армія обстріляла Курахове, поціливши по району, де проживають цивільні.Пошкоджені щонайменше 7 багатоповерхових будинків", — уточнили у прокуратурі.
За даними прокуратури, правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Що відомо про обстріли Курахівської громади на Донеччині
Зранку 2 березня російські окупаційні війська з артилерії обстріляв Курахівську громаду, поранення отримала одна людина.
28 лютого російські військові обстріляли місто Курахове на Донеччині. Внаслідок ракетного удару одна людина звернулась до лікарні.
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