НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Армія РФ вранці з артилерії обстріляла Курахівську громаду, є поранений
ДОНБАСВторгнення Росії в УкраїнуОбстрілиПОЛІЦІЯРегіони

Армія РФ вранці з артилерії обстріляла Курахівську громаду, є поранений

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Армія РФ вранці з артилерії обстріляла Курахівську громаду, є поранений
Наслідки обстрілів Донеччини 1 березня 2024 року. Фото: поліція Донеччини

Зранку 2 березня російські окупаційні війська з артилерії обстріляв Курахівську громаду, поранення отримала одна людина. Протягом 1 березня російські війська обстріляли 10 населених пунктів Донеччини, зруйновані та пошкоджені 39 цивільних об'єктів.

Про це повідомила пресслужба поліції Донеччини.

"Сьогодні близько 4:00 ворог накрив артилерією село Берестки Курахівської громади. Поранено людину, пошкоджено приватну оселю", — йдеться у повідомленні.

За інформацією поліції протягом 1 березня російські окупаційні війська 17 разів били по житлових кварталах Донеччини авіабомбами, ЗРК "С-300" та артилерією, а по лінії зіткнення завдали 1843 удари.

Під обстрілами опинились:

  • міста Костянтинівка, Курахове, Сіверськ, Торецьк,
  • селища Очеретине, Щербинівка,
  • села Катеринівка, Новоукраїнка, Предтечине, Соловйове.

Обстрілами пошкоджені та зруйновані 27 житлових будинків, відділ поліції, лікарня, дитсадки, підприємства, ферма, будинок культури, транспорт.

"На Торецьк Росія скинула керовану авіабомбу "КАБ-250", яка не розірвалась, та обстріляла місто з артилерії. Руйнувань зазнали 11 приватних осель та автобус", - розказали у поліції.

Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Також поліцейські 1 березня евакуювали 544 людини з прифронтових населених пунктів Донеччини, серед них 57 дітей.

Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram

Топ дня
Командир 10-ї Сакської бригади морської авіації ВМС ЗСУ Ігор Бедзай
Річниця передислокації української авіації з оточеного аеродрому "Саки": як відбувалася ризикована операція Ексклюзивно
Одеса
Кількість загиблих в Одесі збільшилась, над Кримом збили 38 безпілотників — головні новини ранку 3 березня
Росія
На війні в Україні армія РФ втратила 1160 солдатів і 16 танків за добу — Генштаб
ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті відбулося 71 бойове зіткнення з армією РФ — Генштаб
В Одесі під завалами шукають людей. Новини 3 березня
В Одесі під завалами шукають людей, Німеччина розслідує перехоплення розмови офіцерів Бундесверу. 739 день війни. Онлайн Оновлюється

Вибір редакції
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
"Маємо рухатися швидше — часу в нас немає" — Федоров про технології для війська, мобілізацію і "Старлінки" у росіян
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Дізнайтесь більше
Наслідки обстрілу Курахового Донецької області 3 березня 2024 року
Російські військові обстріляли Курахове на Донеччині — поранені 16 людей
Керована авіабомба у Торецьку Донецької області
У Торецьку на Донеччині в одному з дворів піротехніки вилучили не розірвану авіаційну бомбу
Через обстріл Невського на Луганщині вигоріла лісопосадка
Через обстріл Невського на Луганщині вигоріла лісопосадка
Акробатка Олександра Шабалтій з Донеччини, Дніпро
"Це тільки її бажання та жага". Як тренується семирічна акробатка з Маріуполя, яка встановила рекорд України
На початок