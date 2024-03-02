Армія РФ вранці з артилерії обстріляла Курахівську громаду, є поранений

Зранку 2 березня російські окупаційні війська з артилерії обстріляв Курахівську громаду, поранення отримала одна людина. Протягом 1 березня російські війська обстріляли 10 населених пунктів Донеччини, зруйновані та пошкоджені 39 цивільних об'єктів.

Про це повідомила пресслужба поліції Донеччини.

"Сьогодні близько 4:00 ворог накрив артилерією село Берестки Курахівської громади. Поранено людину, пошкоджено приватну оселю", — йдеться у повідомленні.

За інформацією поліції протягом 1 березня російські окупаційні війська 17 разів били по житлових кварталах Донеччини авіабомбами, ЗРК "С-300" та артилерією, а по лінії зіткнення завдали 1843 удари.

Під обстрілами опинились:

міста Костянтинівка, Курахове, Сіверськ, Торецьк,

селища Очеретине, Щербинівка,

села Катеринівка, Новоукраїнка, Предтечине, Соловйове.

Обстрілами пошкоджені та зруйновані 27 житлових будинків, відділ поліції, лікарня, дитсадки, підприємства, ферма, будинок культури, транспорт.

"На Торецьк Росія скинула керовану авіабомбу "КАБ-250", яка не розірвалась, та обстріляла місто з артилерії. Руйнувань зазнали 11 приватних осель та автобус", - розказали у поліції.

Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Також поліцейські 1 березня евакуювали 544 людини з прифронтових населених пунктів Донеччини, серед них 57 дітей.

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