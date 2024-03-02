Армія РФ вранці з артилерії обстріляла Курахівську громаду, є поранений

Зранку 2 березня російські окупаційні війська з артилерії обстріляв Курахівську громаду, поранення отримала одна людина. Протягом 1 березня російські війська обстріляли 10 населених пунктів Донеччини, зруйновані та пошкоджені 39 цивільних об'єктів.
Про це повідомила пресслужба поліції Донеччини.
"Сьогодні близько 4:00 ворог накрив артилерією село Берестки Курахівської громади. Поранено людину, пошкоджено приватну оселю", — йдеться у повідомленні.
За інформацією поліції протягом 1 березня російські окупаційні війська 17 разів били по житлових кварталах Донеччини авіабомбами, ЗРК "С-300" та артилерією, а по лінії зіткнення завдали 1843 удари.
Під обстрілами опинились:
- міста Костянтинівка, Курахове, Сіверськ, Торецьк,
- селища Очеретине, Щербинівка,
- села Катеринівка, Новоукраїнка, Предтечине, Соловйове.
Обстрілами пошкоджені та зруйновані 27 житлових будинків, відділ поліції, лікарня, дитсадки, підприємства, ферма, будинок культури, транспорт.
"На Торецьк Росія скинула керовану авіабомбу "КАБ-250", яка не розірвалась, та обстріляла місто з артилерії. Руйнувань зазнали 11 приватних осель та автобус", - розказали у поліції.
Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Також поліцейські 1 березня евакуювали 544 людини з прифронтових населених пунктів Донеччини, серед них 57 дітей.
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