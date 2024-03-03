Станом на ранок 3 березня польські протестувальники продовжують блокування руху вантажівок у шести пунктах пропуску на кордоні з Україною. У чергах перебуває понад 2400 вантажівок. Пункт пропуску від 1 березня "Медика-Шегині" залишається повністю заблокованим.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів речник Державної прикордонної служби (ДПСУ) Андрій Демченко.

"На пункті пропуску "Шегині" не пропускають жодної вантажівки, показники нульові. Єдине, кого пропускають — це гуманітарні вантажі", — сказав Демченко.

Він поінформував, що на пункті пропуску "Ягодин" також складна ситуація. За його словами, там протестувальники пропускають вантажівки лише у напрямку України, а за минулу добу проїхали 70 транспортних засобів. Водночас жодна вантажівка не перетнула кордон у бік Польщі.

Речник ДПСУ уточнив, що протестувальники не блокують рух інших категорій транспорту, таких як легкових автівки та автобуси.

Що відомо про протести польських фермерів

6 листопада 2023 року польські перевізники розпочали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська-Гребенне".

Асоціація "Укравтопром" із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію зазначила, що причина страйків — надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС.

23 листопада до страйків на кордоні долучилися польські фермери, які протестували на пункті пропуску "Шегині — Медика".

Польські перевізники 11 грудня припинили страйк на пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ". Митниця запрацювала у звичному режимі, пропуск вантажівок відновили в обидва боки.

18 грудня польські перевізники знову заблокували рух вантажівок на міжнародному пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ".

Польські перевізники, які від листопада блокували пункти пропуску на кордоні з Україною, 16 січня досягли угоди щодо "певних умов" з урядом РП та призупинили протест.

9 лютого фермери у Польщі розпочали загальнонаціональний страйк. Акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня.

Через декілька днів польські фермери оголосили, що мають намір 20 лютого заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною.

22 лютого прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що польська влада внесе прикордонні переходи з Україною, а також ділянки автомобільних і залізничних доріг до переліку об'єктів критичної інфраструктури. Як сказав тоді Туск, це протягом найближчих годин після ухвалення рішення дозволить прибрати перепони на польсько-українському кордоні для постачань зброї та гуманітарної допомоги.