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ЄС збирається посилити контроль за експортом українського зерна — Reuters
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ЄС збирається посилити контроль за експортом українського зерна — Reuters

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ЄС збирається посилити контроль за експортом українського зерна — Reuters
Єврокомісарка з транспорту Адіна Валеан. Фото: AP

Європейський Союз планує активізувати перевірки щодо експорту українського зерна, аби зменшити невдоволення польських фермерів.

Про це в інтерв'ю Reuters заявила єврокомісарка з транспорту Адіна Валеан.

"Закриття кордонів – це ніколи не гарна ідея, тим більше з сусідом, який так потребує зв'язку. Поки угоди виконуються належним чином, не повинно бути проблем, і ми працюємо над посиленням контролю за цим виконанням", — зазначила вона.

Єврокомісарка уточнила, що планується перевіряти, чи перевізники не порушують умови угод, зокрема чи вони можуть здійснювати лише двосторонні операції.

Що відомо про протести польських фермерів

6 листопада 2023 року польські перевізники розпочали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська-Гребенне".

Асоціація "Укравтопром" із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію зазначила, що причина страйків — надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС.

23 листопада до страйків на кордоні долучилися польські фермери, які протестували на пункті пропуску "Шегині — Медика".

Польські перевізники 11 грудня припинили страйк на пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ". Митниця запрацювала у звичному режимі, пропуск вантажівок відновили в обидва боки.

18 грудня польські перевізники знову заблокували рух вантажівок на міжнародному пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ".

Польські перевізники, які від листопада блокували пункти пропуску на кордоні з Україною, 16 січня досягли угоди щодо "певних умов" з урядом РП та призупинили протест.

9 лютого фермери у Польщі розпочали загальнонаціональний страйк. Акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня.

Через декілька днів польські фермери оголосили, що мають намір 20 лютого заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною.

22 лютого прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що польська влада внесе прикордонні переходи з Україною, а також ділянки автомобільних і залізничних доріг до переліку об'єктів критичної інфраструктури. Як сказав тоді Туск, це протягом найближчих годин після ухвалення рішення дозволить прибрати перепони на польсько-українському кордоні для постачань зброї та гуманітарної допомоги.

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