У Мирнограді почали встановлювати наземні укриття

У Мирнограді почали встановлювати наземні бетонні укриття біля відділень банків та установ.

Про це повідомляє Мирноградська МВА.

"Біля відділень банків та інших установ облаштують наземні укриття, якими зможуть скористатись співробітники, клієнти фінансової установи, і люди, які будуть знаходитись поруч у момент повітряної тривоги", — йдеться у повідомленні.

У МВА додали, що перше з встановлених укриттів, поряд з відділенням банку, розраховане на 25 сидячих місць, та має освітлення є систему відеонагляду.