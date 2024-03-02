Дронова атака по Одесі: з-під завалів продовжують діставати людей

Кількість загиблих в Одесі внаслідок дронової атаки вночі 2 березня збільшилась до десяти. З-під завалів продовжують діставати людей.

Про це повідомив керівник ОВА Олег Кіпер.

ОНОВЛЕНО. 3 березня, 13:10. Ще дві людини, які могли бути під завалами, вийшли на зв'язок, повідомили у ДСНС. Рятувальники шукають двох дітей.

ОНОВЛЕНО. 3 березня, 10:44. Під завалами ще можуть перебувати чотири людини. Натомість три людини, які були у переліку тих, хто міг опинитись на місці удару, вийшли на зв'язок, зазначили у ДСНС.

ОНОВЛЕНО. 3 березня, 9:50. Ще один загиблий. Немовля, якому було менше року, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

ОНОВЛЕНО. 3 березня, 9:15. Під завалами знайшли тіло ще однієї людини, повідомили у ДСНС. Це вже дев'ятий загиблий.

ОНОВЛЕНО 21:41. Рятувальна операція в Одесі після російської дронової атаки триває вже 20-ту годину. Наразі відомо про вісьмох загиблих: трьох чоловіків 35, 40 та 54 років, двох жінок 73 та 31 років, двох дітей — трирічного Марка та чотиримісячного Тимофія. Тільки що з-під завалів дістали тіло жінки. Її дані встановлюються, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

ОНОВЛЕНО. 21:04. Під завалами знайшли тіло восьмої загиблої людини, повідомили у ДСНС. Наразі його намагаються деблокувати.

ОНОВЛЕНО 17:53. У ДСНС повідомили про сімох загиблих внаслідок дронової атаки РФ по Одесі 2 березня. Під завалами виявили тіла матері з дитиною, повідомили у ДСНС. На місці продовжують працювати рятувальники.

Рятувальники деблокують тіла матері з дитиною. Фото: ДСНС Одеської області

ОНОВЛЕНО. 17:40. Кількість загиблих внаслідок нічної атаки Росії зросла до шести, повідомили у ДСНС. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер зазначив, що з-під завалів дістали тіло жінки.

ОНОВЛЕНО. 15:30. З-під завалів на рівні першого поверху вивільнили п’яте тіло загиблої людини, повідомили у ДСНС Одеської області.

"На рівні першого поверху, під завалами виявлено четверте тіло загиблої особи, проводяться роботи по деблокації", — зазначили рятувальники.

ОНОВЛЕНО. 13:50. 11 будинків, школа та дитячий садок перебувають без опалення внаслідок російської атаки по Одесі, повідомили в міськраді. Теплопостачання планують відновити протягом дня.

ОНОВЛЕНО. 13:10. Встановлено дані трьох загиблих в Одесі, повідомив голова ОВА Кіпер. Це жінка 1952 року народження, чоловік 1988 року народження. та дитина 2021 року народження.

ОНОВЛЕНО. 12:50. Під завалами знайшли ще одного загиблого, повідомили в ДСНС.

ОНОВЛЕНО. 11:00. Кількість загиблих внаслідок російської атаки по Одесі збільшилася до трьох. З-під завалів дістали тіло ще однієї людини, повідомив голова ОВА Кіпер.

ОНОВЛЕНО. 10:13. Під завалами багатоповерхівки в Одесі продовжують шукати людей, серед яких — жінка з немовлям, повідомив мер Одеси Труханов у своєму каналі в Telegram.

ОНОВЛЕНО. 9:13. Шість жителів 9-поверхівки в Одесі, в яку влучив російський дрон, вважаються зниклими безвісти, повідомили в прокуратурі області. Пошуково-рятувальна операція продовжується.

За фактом нічної атаки прокуратура розпочала розслідування за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.

ОНОВЛЕНО. 8:28. З-під завалів будинку в Одесі, в який вночі влучив російський дрон, дістали чоловіка, він живий, повідомила кореспондентка Суспільного.

ОНОВЛЕНО. 7:41. Вночі Сили оборони знищили сім дронів типу Shahed-131/136, якими армія РФ атакувала Одесу. Один з безпілотників складними маневрами над житловими кварталами влучив у 9-поверховий житловий будинок. Частина під'їзду з 18 квартир зруйнована, повідомила начальниця пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.

ОНОВЛЕНО. 7:09. Кількість загиблих зросла до двох, повідомив голова МВС Ігор Клименко.

Рятувальна операція триває. Є дані, що на зв'язок не виходять 7 мешканців багатоповерхівки.

ОНОВЛЕНО. 05:12. Станом на 05:00 ранку відомо про одного загиблого чоловіка. Серед травмованих вагітна жінка, вона в середньому ступені важкості в лікарні, повідомив Олег Кіпер.

ОНОВЛЕНО. 02:36. Одна людина загинула внаслідок дронової атаки РФ, повідомив Кіпер.

Що відомо про атаку РФ по Одесі у ніч з 1 на 2 березня

Армія РФ атакувала Одещину безпілотниками у ніч з 1 на 2 березня. У місті пролунали вибухи.

Сили ППО збили сім з восьми дронів, які російська армія випустила по Одесі, повідомила начальниця координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.

З-під завалів дістали чоловіка, він живий та у свідомості, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

Прокуратура розпочала розслідування нічної атаки по Одесі за статтею "порушення законів та звичаїв війни".

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