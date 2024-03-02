Вночі над Одещиною збили сім "шахедів", один з дронів влучив у 9-поверхівку

У ніч з 1 на 2 березня над Одещиною збили сім російських безпілотників типу Shahed-131/136. Ще один дрон, маневруючи над житловими кварталами, влучив у 9-поверхівку.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповіла керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.

Дрони російська армія запустила з акваторії Чорного моря. За її словами, вони прицільно атакували саме Одеський регіон, на удар заходили з прибережної території.

Вісім безпілотників йшли майже одночасно з різних напрямків, атакуючи саме обласний центр Одеської області. Сім безпілотників було збито. Один складними маневрами над житловими кварталами припустив влучання в житловий 9-поверховий будинок. Фактично 18 квартир зруйновано вщент", — зазначила Наталя Гуменюк.

Вона додала, що запускаючи дрони над містом, російська армія хоче зашкодити цивільному населенню, також це намагання зруйнувати економіку регіону та спроба обійти ППО.

Що відомо про атаку РФ по Одесі у ніч з 1 на 2 березня?

Армія РФ атакувала Одещину безпілотниками у ніч з 1 на 2 березня. У місті пролунали вибухи.

Внаслідок російської дронової атаки одна людина загинула, семеро травмувались. Серед них — трирічна дитина.

Станом на 7:00 2 березня відомо про двох загиблих внаслідок атаки. Рятувальна операція триває.

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