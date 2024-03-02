Прокуратура розпочала розслідування за фактом нічної атаки по Одесі

За фактом дронової атаки по Одесі у ніч на 2 березня 2024 року прокуратура розпочала розслідування.

Про це повідомили в пресслужбі відомства.

Справу відкрили за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.

За даними прокуратури, один з дронів влучив у 9-поверховий будинок у спальному районі Одеси. Частина під’їзду з 18 квартир зруйнована.

Що відомо про атаку РФ по Одесі у ніч з 1 на 2 березня?

Армія РФ атакувала Одещину безпілотниками у ніч з 1 на 2 березня. У місті пролунали вибухи.

Сили ППО збили сім з восьми дронів, які російська армія випустила по Одесі, повідомила начальниця координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.

З-під завалів дістали чоловіка, він живий та у свідомості, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

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