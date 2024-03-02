НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
В Одесі пролунав вибух: що відомо?
ВИБУХВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

В Одесі пролунав вибух: що відомо?

Оновлюється
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Армія РФ атакувала Одещину безпілотниками у ніч з 1 на 2 березня. У місті було чутно вибух.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Повітряна тривога у регіоні пролунала 2 березня о 00:37. У Повітряних силах повідомили про атаку безпілотників. На Одещині триває бойова робота, працює ППО, зазначили у Силах оборони півдня України.

ОНОВЛЕНО. 01:56. Унаслідок атаки РФ в Одесі є поранені цивільні та пошкоджені житлові багатоповерхові будинки, повідомив голова ОВА Олег Кіпер. За його словами, відомо про чотирьох травмованих, серед яких одна дитина. На місці працюють усі відповідні служби.

ОНОВЛЕНО. 04:00. Через російську дронову атаку пошкоджені інженерні мережі та котельня. Прилеглі будинки відключили від опалення, повідомили в Одеській міській раді.

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області

Топ дня
Командир 10-ї Сакської бригади морської авіації ВМС ЗСУ Ігор Бедзай
Річниця передислокації української авіації з оточеного аеродрому "Саки": як відбувалася ризикована операція Ексклюзивно
Одеса
Кількість загиблих в Одесі збільшилась, над Кримом збили 38 безпілотників — головні новини ранку 3 березня
Росія
На війні в Україні армія РФ втратила 1160 солдатів і 16 танків за добу — Генштаб
ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті відбулося 71 бойове зіткнення з армією РФ — Генштаб
В Одесі під завалами шукають людей. Новини 3 березня
В Одесі під завалами шукають людей, Німеччина розслідує перехоплення розмови офіцерів Бундесверу. 739 день війни. Онлайн Оновлюється

Вибір редакції
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
"Маємо рухатися швидше — часу в нас немає" — Федоров про технології для війська, мобілізацію і "Старлінки" у росіян
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Дізнайтесь більше
Дорога, траса
Після вибухів в районі Феодосії окупанти перекрили ділянку траси "Таврида"
Скиди з БпЛА, міномети та артилерія: російська армія атакувала три прикордонні громади на Чернігівщині
Скиди з БпЛА, міномети та артилерія: російська армія атакувала три прикордонні громади на Чернігівщині
Крим, атака на Крим
Міноборони РФ: над Кримом за ніч збили понад 35 безпілотників
В окупованій Феодосії чути потужні вибухи
В окупованій Феодосії чути потужні вибухи
На початок