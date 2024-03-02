В Одесі пролунав вибух: що відомо?

Армія РФ атакувала Одещину безпілотниками у ніч з 1 на 2 березня. У місті було чутно вибух.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Повітряна тривога у регіоні пролунала 2 березня о 00:37. У Повітряних силах повідомили про атаку безпілотників. На Одещині триває бойова робота, працює ППО, зазначили у Силах оборони півдня України.

ОНОВЛЕНО. 01:56. Унаслідок атаки РФ в Одесі є поранені цивільні та пошкоджені житлові багатоповерхові будинки, повідомив голова ОВА Олег Кіпер. За його словами, відомо про чотирьох травмованих, серед яких одна дитина. На місці працюють усі відповідні служби.

ОНОВЛЕНО. 04:00. Через російську дронову атаку пошкоджені інженерні мережі та котельня. Прилеглі будинки відключили від опалення, повідомили в Одеській міській раді.

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