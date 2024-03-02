В Одесі збільшилась кількість загиблих внаслідок нічної дронової атаки. З-під завалів будинку, в який влучив російський дрон, дістали тіло ще однієї людини.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Станом на ранок 3 березня відомо про дев'ятьох загиблих.
Що відомо про атаку РФ по Одесі у ніч з 1 на 2 березня?
- Армія РФ атакувала Одещину безпілотниками у ніч з 1 на 2 березня. У місті пролунали вибухи.
- Сили ППО збили сім з восьми дронів, які російська армія випустила по Одесі, повідомила начальниця координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.
- З-під завалів дістали чоловіка, він живий та у свідомості, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.
Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області