Жителі Донеччини та Луганщини можуть долучитись до збору свідчень на тему екоциду на території областей. Розповісти про наслідки злочинів Росії для довкілля просить платформа "Свідок".

Як надати власну інформацію та які саме дані збирають, Суспільному Донбас розповіла директорка з контенту та комунікацій Олена Кук.

Платформа збирає дані про вбивство тварин та атаки по природоохоронних територіях, замінування та забруднення ґрунтів, удари по нафтобазах та заводах, пожежі на полях тощо.

Засмічена територія парку "Святі гори" на Донеччині, квітень 2023 рік. Кадр з відео Суспільне Донбас

Дані, що нададуть українці, будуть використані для масштабної міжнародної кампанії благодійного фонду “AI for Good” та ініціативи “Sunflower Collective” з привернення уваги до екоциду, додала представниця проєкту.

"Свідчення стануть експонатами виставок у Європі та США, а також готується масштабна онлайн-кампанія щодо розповсюдження свідчень про екоцид за кордоном. Також всі зібрані докази воєнних злочинів передадуть правоохоронцям для притягнення винних до відповідальності", — уточнила Олена Кук.

Як надати інформацію про злочин:

пройти коротку реєстрацію на Svidok.org,

або перейти на телеграм-бот,

записати спогад, додати фото і відео,

опублікувати свідчення,

дописи можна робити анонімно.

Платформа "Свідок" понад півтора року збирає історії про воєнні злочини РФ. Жителі Донеччини та Луганщини вже діляться важливими свідченнями. Зокрема, про виживання та вихід з окупованого Маріуполя, обстріли власних будинків та смерть близьких. Також є дані про екологічні наслідки, наприклад, про стан полів на сході України або покинутих тварин у спустошеному через дії окупантів селі Долина.

"Наразі на платформі збережено майже 150 свідчень з Донбасу. Кільки десятків передані до правоохоронців", — розповіла Суспільному Донбас Олена Кук.

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