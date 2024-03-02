Займається "відбудовою" Маріуполя: експрокурору з Донеччини загрожує довічне

Судитимуть колишнього прокурора однієї з прокуратур Донеччини, якого обвинувачують у співпраці з окупаційною владою Маріуполя. Йому загрожує довічне.

Про це повідомила пресслужба територіального управління ДБР у Донецькій області.

За інформацією слідчих, обвинувачений на початку повномасштабного вторгнення РФ В Україну виконав наказ про евакуацію. Згодом він втік до окупованого Бердянська, а потім виїхав до окупованого Маріуполя. Там він звернувся до окупаційної влади міста у пошуку роботи.

"За проросійську позицію він обійняв посаду у так званому управлінні капітального будівництва міста Маріуполя ДНР". Підозрюваний залучений до показової "відбудови" вщент зруйнованого росіянами портового міста", — розказали в ДБР.

Також у пресслужбі розказали, що експрокурор отримав паспорт РФ.

Його звинувачують у державній зраді та колабораціонізмі (частина 2 статті 111, частина 2 статті 111-1 КК України).

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