Лікарня, два дитячих садки, хлібозавод, дві будівлі промислового підприємства, десять житлових будинків, з яких 6 багатоквартирних пошкоджені в Костянтинівці в ніч на 1 березня. Армія РФ вдарила чотирма ракетами "С-300", одна з яких поцілила по відділку поліції, повідомили у пресслужбі відомства.

Про наслідки російського обстрілу Костянтинівки розповіли містяни.

Житель Костянтинівки Андрій від російського обстрілу — прокинувся: "Та бахнуло і все. Піднявся, прокинувся і не спав більше. Десь по третій годині ночі це сталося", — розповів Андрій.

Наслідки обстрілу Костянтинівки, 1 березня 2024 рік. Фото: Андрій Резніков/Суспільне Донбас

Наслідки обстрілу Костянтинівки, 1 березня 2024 рік. Фото: Андрій Резніков/Суспільне Донбас

Наслідки обстрілу Костянтинівки, 1 березня 2024 рік. Фото: Андрій Резніков/Суспільне Донбас

Місцевий житель Віталій живе у цьому будинку понад 70 років: "Ну, все в дірках, все побито — все".

Дружина Віталія Марія розказує: у квартирі пошкодило стіну та стелю, повилітали пластикові вікна.

"Я на тому ліжку, а дід — поряд. І о третій ночі, спали — як бабахнуло, я як закричала. Скло полетіло на нас. Вгорі скло там побите. Взагалі, це у мене вдруге, вдруге приліт. "А що я зроблю? Дід із бабою. Йому 83, мені – 80 років. Я навіть не знаю, куди звертатись", — розповіла Марія.

Жителька Костянтинівки Марія, Донецька область. Фото: Андрій Резніков/Суспільне Донбас

Наслідки обстрілу Костянтинівки, 1 березня 2024 рік. Фото: Андрій Резніков/Суспільне Донбас

Загиблих або поранених внаслідок обстрілу немає, повідомив виконувач обов'язків начальника Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов: "Наразі здійснюються заходи щодо ліквідації наслідків тому, що там перебита і вода, електроенергія. Здійснюються заходи щодо відновлення та допомоги населенню".

Наслідки обстрілу Костянтинівки, 1 березня 2024 рік. Фото: Андрій Резніков/Суспільне Донбас

За фактом обстрілу, додали у поліції Донеччини, розпочате розслідування за статтею "порушення законів та звичаїв війни" (ч.1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

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