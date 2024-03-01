Експерти Міжнародного агенства з атомної енергетики (МАГАТЕ), які перебувають на тимчасово захопленій Запорізькій АЕС, повідомили що чули вибух на деякій відстані від станції, а потім звуки пострілів поблизу або безпосередньо на станції. Також в агенції зазначили, що під час обходу помітили протипіхотні міни по периметру огорожі, у зоні яка недоступна для робочого персоналу станції.

Про це сьогодні, першого березня, повідомили в пресрелізі на сайті Міжнародного агентства з атомної енергії.

"В середу (28 лютого — ред.) експерти почули вибух на деякій відстані від станції, а потім звуки пострілів поблизу або безпосередньо на станції. ЗАЕС поінформувала МАГАТЕ, що російські війська вжили заходів для "захисту станції" від безпілотників у цьому районі, але сама ЗАЕС не була атакована, руйнувань і жертв немає. Жодних подробиць про цей інцидент не надходило", — йдеться у звіті.

Експерти МАГАТЕ попросили отримати доступ аби оглянути місця атаки, але їм сказали, що пошкоджень для огляду немає та що територія знаходиться поза контролем станції.

Також експертам агенції повідомили, що в неділю ввечері в Енергодарі нібито сталася атака безпілотників, націлена на дах із телекомунікаційним обладнанням, що стало останнім із серії ударів безпілотників у місті, де проживає багато працівників заводу.

"Наступного дня експерти МАГАТЕ вирушили в Енергодар, щоб подивитися на будівлю, де нібито стався напад. Команда мала змогу оглянути будівлю зовні. На момент візиту ознак пошкодження не було видно".

У пресрелізі також зазначили, що під час обходу, проведеного експертами МАГАТЕ протягом останнього тижня, вони помітили, що протипіхотні міни знову видно по периметру огорожі, у зоні яка недоступна для робочого персоналу станції. Хоча, за спостереженнями експертів агенції, міни здавалося б, зникли на початку лютого.

Що відомо про присутність місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії створили у 1957 році як структуру, яка мала запобігти розповсюдженню ядерної зброї та технології з її виготовлення. Іншою її функцією став контроль за мирним використанням атомної енергії у світі, зокрема створення стандартів ядерної безпеки.

Керівними органами МАГАТЕ є Секретаріат, Генеральна конференція та Рада керівників. Нині генеральним директором є аргентинець Рафаель Гроссі. Він має 6 заступників.

2 лютого 2024 року на тимчасово захопленій ЗАЕС з першого лютого 2024 року працівникам українського "Енергоатома", які не підписали договори з "Росатомом", заборонили доступ до ЗАЕС.

19 січня у МАГАТЕ повідомили, що російська армія знову замінувала окуповану нею Запорізьку АЕС. Зазначається, що вибухові пристрої розташовані між внутрішньою та зовнішньою огорожею навколо електростанції, що є несумісним зі стандартами безпеки, заявив керівник МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Торік у листопаді ЗАЕС була розмінована.

17 січня експертам МАГАТЕ надали доступ до шостого енергоблока. Проте знов було відмовлено у доступі до деяких частин машинного залу.

3 січня у МАГАТЕ повідомили, що експертам не дали доступу до деяких залів енергоблоків Запорізької АЕС.

5 грудня На ЗАЕС відбулась чотирнадцята ротація місії МАГАТЕ. Про це повідомив Олександр Тарнавський, командувач ОСУВ "Таврія".

3 листопада пресслужба Державної інспекції ядерного регулювання України повідомила про успішно проведену чергову ротацію місії МАГАТЕ на тимчасово окупованій ЗАЕС. Це вже 14 група експертів Агенції від початку встановлення постійної моніторингової місії.

3 жовтня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі повідомив про успішно проведену ротацію;

28 вересня Володимир Зеленський повідомив, що Україна ввійшла до Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії на 2023-2025 роки;

25 вересня Генеральна конференція МАГАТЕ затвердила призначення Рафаеля Гроссі генеральним директором агентства на наступні чотири роки, який починається на початку грудня 2023 року;

Під час одинадцятої ротації представників МАГАТЕ на ЗАЕС, українські сапери знешкодили п'ять російських протипіхотних мін на шляху місії;

2 вересня МАГАТЕ успішно провела одинадцяту ротацію групи експертів на Запорізькій АЕС;

2 березня 2023 року на Запорізькій атомній електростанції відбулася шоста ротація групи експертів МАГАТЕ;

4 листопада 2022 року на Запорізькій АЕС відбулася друга ротація експертів МАГАТЕ;

7 жовтня 2022 року МАГАТЕ вдвічі збільшує кількість своїх експертів на Запорізькій АЕС. Так, відбулася перша ротація . Відтоді на ЗАЕС присутні четверо представників МАГАТЕ;

. Відтоді на ЗАЕС присутні четверо представників МАГАТЕ; 1 вересня 2022 року місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС. До складу місії входять експерти з Польщі, Литви, Сербії, Китаю, Франції та інших країн. Представників Британії, США та Росії у ній немає.

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