"Сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення "спеціальної військової операції" на Донбасі, Росія завдала здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та прикордонниках. У багатьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан на всій території держави", — цими словами президент Володимир Зеленський почав звернення до українців вранці 24 лютого 2022 року.
Яким був перший рік повномасштабного вторгнення РФ для Харкова та області — читайте у повній хроніці від Суспільне Харків.
Лютий 2022: перші обстріли та загиблі, російські окупанти в центрі Харкова
- 24 лютого. Близько 5:00 жителі різних районів Харкова почули вибухи, у тому числі повідомлялося про вибухи на Олексіївці, Салтівці, Нових Будинках, П'ятихатках. Школи та дитсадки зачинили до особливого розпорядження. Conflict Intelligence Team повідомила, що Росія обстріляла Харків з використанням системи залпового вогню РСЗВ "Смерч", поранення отримав 26-річний чоловік. В регіоні встановили комендантську годину.
Білборд у Харкові, 2022 рік. Фото: Кристина Пашкіна
- 25 лютого. Протягом доби до лікувальних закладів Харкова в невідкладному стані надійшли 454 людини. Вдень посеред Харкова падали снаряди. Школярам оголосили канікули, а "Укрзалізниця" скасувала приміські поїзди між Харковом та Донеччиною.
- 26 лютого. Близько 6:00 залпи пролунали на Салтівці, Нових Будинках, Горизонті, ст. м. "Київська", Шатилівці. Війська РФ продовжували бойові дії з Дергачівського напрямку, Циркунівського та Чугуївського. Також були спроби прорвати оборону з боку Високого. Росіяни зазнали великих втрат. Армія РФ наблизилася до Балаклії. На трасі Ізюм-Харків поблизу села Волохів Яр обстріляли пасажирський автобус з людьми: 14 поранених та один загиблий.
- 27 лютого. Легка російська техніка з маркуванням "Z" прорвалася в Харків, у тому числі в центральну частину міста. Також військові Російської Федерації зайшли до Куп'янська. Над Балаклією близько 16:00 збили два російських літаки. Міський голова Куп'янська Геннадій Мацегора заявив про підконтрольність міста військам РФ, прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею "державна зрада".
- 28 лютого. Після вторгнення військ РФ у прикордонний Вовчанськ 24 лютого місто залишилося без мобільного зв'язку, світла, газу та води. Близько 13:15 Харків піддався сильному удару "Градами", загинули 11 людей, понад 40 — дістали поранення.
Березень 2022: зруйнована ОДА, пам'ятники, обкладені мішками з піском
- 1 березня. Мер Південного Олександр Брюханов, його заступник, керівник райвідділку поліції і дільничний інспектор затримані за статтею "державна зрада". Російські війська завдали удару по центру Харкова — майдану Свободи, де розташована Харківська обласна державна адміністрація. Харківська ОДА, Оперний театр, філармонія зазнали пошкоджень. Під час обстрілу загинув іноземний студент. У захопленому Росією Куп'янську місцеві мешканці вийшли на протест.
Протест у Куп'янську, 1 березня. Фото: Facebook / Куп’янськ - це Україна!
- 2 березня. Із Харкова почали відправлятися евакуаційні поїзди у західному напрямку. Росія завдала авіаудар по центру міста — була пошкоджена міська рада. Також внаслідок авіаудару поблизу харківської телевежі "Суспільне Харків" зник з цифрового мовлення (Т2). Крім того, були обстріляні три церкви Харківської єпархії Української православної церкви Московського патріархату. Внаслідок артилерійського обстрілу зруйнована будівля Головного управління Нацполіції у Харківській області.
- 3 березня. Восьмеро людей загинули внаслідок авіаудару російського літака в Ізюмі. Двоє серед загиблих — діти. Крім того, на село Яковлівка Мереф’янської громади російські війська здійснили авіаналіт. Загинули дві людини, 11 були поранені. Ще 11 евакуювали. Також внаслідок авіаційного удару пошкоджень зазнав аеродром "Коротич". Також Росія атакувала Салтівське депо.
- 4 березня. Війська РФ захопили Балаклію. Харків’яни за сім днів бойових дій з Росією ліквідували більше 500 одиниць техніки противника.
- 5 березня. Росіяни з новою силою бомбардували місто. Пошкоджень зазнали Салтівка, ХТЗ, Нові Будинки, Холодна Гора. Снаряд також влучив у спортклуб "Уніфехт" у районі Ботанічного саду. Пізно ввечері снаряд також влучив у Новосалтівський ринок. У відділеннях "Нової пошти" з'явилися пункти видачі гуманітарної допомоги. Укрзалізниця призначила прямі евакуаційні поїзди до Польщі з Харкова.
- 6 березня. У селищі П'ятихатки близько 12:00 російська армія влучила снарядом у людей, що чекали на свою чергу біля продовольчого магазину. Російські військові також обстріляли територію Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут" з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок авіанальоту пошкодило телевежу. Крім того, військові РФ нанесли авіаудар в районі Майдану Героїв Небесної Сотні. Одна з ракет впала поблизу Харківської районної прокуратури. Над Харковом українські армійці збили ще один російський винищувач Су-25.
- 7 березня. Двоє людей, які прорвалися на територію екопарка, щоб погодувати тварин, загинули внаслідок обстрілу. На Харківщині під час святкування Масляної спалили опудало у виді президента Росії Володимира Путіна. Українські військові звільнили Чугуїв. Крім того, стало відомо, що в боях під Харковом вбили російського воєначальника, генерал-майора Віталія Герасимова, а також вбили та поранили низку старших офіцерів російської армії.
- 8 березня. Російська авіація нанесла кілька ударів по території селища Донець Слобожанської громади. Внаслідок авіаудару загинула 7-річна дитина та ще одна людина.
- 9 березня. З міста Ізюм на Харківщині мали відкрити гуманітарний коридор. Однак, через обстріли вдалося вивезти лише частину людей. Українська армія знищила російську базу поблизу Дергачів. Харків'яни принесли тюльпани та національні прапори до пам'ятника Тараса Шевченку. Росіяни обстріляли торговельний центр "Нікольський" на вулиці Пушкінській.
- 10 березня. Відділення "Укрпошти" відкрилися для видачі гуманітарної допомоги. Із Харкова евакуювали майже всіх іноземних студентів, у місті залишилися лише ті, хто вирішив нікуди не їхати. Стало відомо про затримання харків'янина, який здав Росії координати Салтівського хлібзаводу та машинобудівного заводу "ФЕД". Ввечері російські військові обстріляли район П'ятихатки, в якому розташований Харківський фізико-технічний інститут.
- 11 березня. Полонений у Харкові російський льотчик Максим Криштоп розповів, що бомбардував територію Балаклії, Ізюма та Харкова фугасними авіаційними бомбами. Російські війська обстріляли будівлю спортивного комплексу "Акварена", поруч з яким немає жодного військового об'єкта.
- 12 березня. Під обстріл на вулиці Шариковій в Індустріальному районі потрапила бригада екстреної допомоги. Внаслідок атаки у будівлі наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка потрощило вікна, пошкоджень зазнали два книгосховища, головний корпус та рояль, на якому грав російський композитор Сергій Рахманінов. Слідчі СБУ перехопили розмову російських військових, яка засвідчує, що росіянам у Харкові дали команду стріляти у цивільних.
- 13 березня. В ніч на 13 березня російські військові скоїли мародерство у відділенні екстреної меддопомоги у селі Петровське Балаклійської громади. Одна людина загинула, троє отримали поранення внаслідок обстрілу поблизу тролейбусної зупинки на вулиці Шарикова в Індустріальному районі.
- 14 березня. В метро у Харкові, де люди ховаються від вибухів, почали створювати куточки для дітей. Обстріли Харкова та населених пунктів навколо обласного центру посилилися. Внаслідок атаки історичного центру зруйнований житловий будинок. Загинули дві людини. Машина волонтерів організації Help Army потрапила під обстріл біля парку Горького.
Черга за гуманітарною допомогою біля відділення Укрпошти у Немишлянському районі Харкова, 14 березня 2022 року. Фото: Суспільне Харків
- 15 березня. Харківський обласний центр медичної допомоги та медицини катастроф обладнали високошвидкісним зв'язком Starlink. Близнюківська селищна рада розмістила тендерне оголошення на закупівлю "танків б/у, можна без башти, горілих з кацапських військових частин" на суму 100 млн грн. Депутата Солоницівської селищної ради "ОПЗЖ" заарештували за фактом підготовки дій, спрямованих на захоплення державної влади.
- 16 березня. Двоє рятувальників були поранені внаслідок вибуху під час гасіння пожежі у Слобідському районі. На Салтівці обстріляли ринок — у торговельні ряди тричі потрапили снаряди. Загинули троє людей, є поранені. Стало відомо про евакуацію відомого харківського кота Степана. Харківський національний університет ім. Каразіна позбавив почесного звання ректора МГУ ім. Ломоносова Віктора Садовничого.
- 17 березня. Російська армія пошкодила лінії електропостачання на майданчику ядерної підкритичної установки "Джерело нейтронів". На ринку "Барабашово" внаслідок обстрілу армією РФ сталася пожежа. Під час повторного обстрілу ринку загинув 31-річний рятувальник, ще один — отримав поранення. Голова Великобурлуцької громади Віктор Терещенко був захоплений у полон.
- 18 березня. Пожежу на ринку "Барабашово" локалізували, вогонь встиг пошкодити житлові будинки. Колектив академічного драматичного театру імені Пушкіна звернувся із вимогою вилучити слово "російський" зі своєї назви. Терещенка звільнили з полону.
- 19 березня. Волонтери передали для Харківщини 17 автівок для потреб Центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф. Росіяни продовжили обстрілювати спальні райони міста, загинула дитина. Під Ізюмом українська армія ліквідувала заступника керівника інженерних військ Західного воєнного округу Російської Федерації, полковника.
- 20 березня. Екопарк вчергове потрапив під обстріли, з території втекли тварини. Футболіст Девід Бекхем і посол доброї волі UNICEF, за яким в Instagram стежать 71 млн підписників, на один день передав у користування свої соцмережі керівниці обласного перинатального центру Ірині Кондратовій.
- 21 березня. Група Queen випустила на YouTube концерт з Харкова зі збором коштів для допомоги Україні. Російські окупанти викрали з дому голову Циркунівської громади на Харківщині Миколу Сікаленка. Внаслідок російських обстрілів загинув 96-річний колишній в'язень нацистських концтаборів Борис Романченко.
- 22 березня. У Харкові збільшилися артилерійські обстріли з боку росіян, тим часом ЗСУ збили російський безпілотник та крилату ракету. З адміністративних будівель Вовчанська російські військові зняли українські прапори та замінили їх на триколори. Під час роздачі гуманітарної допомоги окупанти збирали підписи. З Ізюма, який понад два тижні перебуває в облозі російських окупантів, вдалося вивести вісьмох жителів.
- 23 березня. Комунальники та волонтери почали укріплювати пам’ятник Тарасу Шевченку — монумент обкладали мішками із піском, щоб вберегти від руйнації в разі обстрілів. Кількість жертв обстрілу Харківської обласної адміністрації на вулиці Сумській зросла до 24 людей. У Старому Салтові внаслідок російського обстрілу загинула секретарка селищної ради Галина Курсачова.
- 24 березня. В ніч на 24 березня російська армія обстріляла центр Харкова ракетами типу "Калібр" із кораблів Чорноморського флоту, вдень противник поцілив у людей, котрі стояли в черзі за гуманітарною допомогою. Шестеро людей загинули, щонайменше 15 поранені. У Харкові попрощалися із в'язнем нацистських концтаборів Борисом Романченком.
- 25 березня. У Дрогобицькому Яру пошкоджено монумент менори. ДБР розслідує справу про держзраду ексмера, двох депутатів та експоліцейського в Ізюмі. В екопарку загинули лані та валійські кози внаслідок обстрілів РФ. Окупанти обстріяли Чугуїв та вдруге обстріляли ринок "Барабашово". У Дергачах РФ скинула бомбу з безпілотника, загинула людина. В Харкові росіяни обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги в Основ’янському районі: чотири людини загинули. Внаслідок повторного обстрілу району загинули п’ятеро людей.
- 26 березня. ЗСУ звільнили від російських окупантів кілька селищ у напрямку населеного пункту Мала Рогань. Російські військові затримали заступника міського голови Балаклії Сергія Полторака та начальника відділу цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Олега Блудова. З мером міста Іваном Столбовим та його родиною не було зв’язку. Під час обстрілу РФ Барвінкового загинули п’ятеро людей. У боях за Харківщину загинув лідер "Фрайкору" Георгій Тарасенко. Росіяни вчергове обстріляли дослідницьку ядерну установку. У Харкові відбувся концерт в рамках Kharkiv Music Fest: музиканти грали в метро. Пам'ятник Незалежності на площі Конституції обкладають мішками з піском.
- 27 березня. 10 людей загинули на Ізюмщині внаслідок обстрілів РФ: жінка, чоловік та 3-річна дитина загинули в автомобілі на дорозі між селом Шевелівка та Гусарівка Ізюмського району, в селі Оскіл загинули ще семеро людей, серед яких двоє неповнолітніх. Пілоту збройних сил РФ, який бомбив Балаклію, повідомили про підозру. У школу Харкова влучила ракета з "Граду": заклад частково зруйновано. Харків'янка народила дівчинку в укритті на Салтівці. ЗСУ звільнили Гусарівку.
- 28 березня. Армія РФ влучила ракетою в архітектурну пам'ятку Харкова — 135-річну пожежну частину. Волонтери розчищали від уламків будівель площу Героїв Небесної сотні. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю ХАІ. Ядерну установку "Джерело нейтронів" у Харкові знову обстріляли, будівля зазнала серйозних пошкоджень. У Харкові змінили термін коменданської години — з 28 березня вона триватиме з 20:00 до 6:00. Каразінський університет поновив дистанційне навчання. Мер Балаклії Іван Столбовий звільнений з полону РФ, на відео, яке потрапило у соцмережі, він казав жителям міста, що говорив з керівництвом російської армії, та "організує роботу пунктів роздачі гуманітарної допомоги РФ". Дії Столбового вивчатимуть правоохоонці. Росіяни обстріляли Люботин: один чоловік загинув, двоє зазнали поранень.
- 29 березня. В Чугуївському районі підірвалися автівки на мінах: двоє чоловіків загинули, пятеро людей травмовані. СБУ викрила школяра, якого підозрює, що він за гроші став корегувальником РФ.
Військовий 92-ї ОМБ на трасі між Чугуєвом та Харковом під час зачистки дороги від окупантів 29 березня. На трасі десятки розстріляних та спалених росіянами цивільних авто. Фото: Суспільне Харків
- 30 березня. У Дергачах внаслідок обстрілу зруйнована будівля міськради. Внаслідок авіудару по селу Слобожанське на Ізюмщині загинули 11-річний хлопчик та його мама. За даними мерії Харкова, у місті вже зруйновано 1531 об'єкт інфраструктури. У метро дітей вчили розрізняти міни та спиняти кровотечі. На 30 березня на Харківщині внаслідок війни загинуло 19 дітей, повідомляли в прокуратурі.
- 31 березня. Турбінобудівний завод у Харкові зазнав пошкоджень внаслідок обстрілу, люди не постраждали. У Барвінковому почалася евакуація через загрози ракетних ударів. Внаслідок обстрілу "Фельдман екопарку" загинула пара бізонів. Пам'ятник козаку Харьку почали обкладати мішками з піском. Снаряд влучив у підземний газопровід у Харкові: 34 тис. споживачів залишилися без газу.
Квітень 2022: захоплений Ізюм, звільнена Руська Лозова, посилені обстріли Харкова
- 1 квітня. Росіяни захопили Ізюм. Ігор Терехов повідомив, що до кінця війни у Харкові спишуть нараховані суми за комунальні послуги. Близько 40% шкіл Харківщини повернулися до дистанційного навчання.
- 2 квітня. Росіяни обстріляли Балаклійську районну лікарню, пошкоджено будівлю, пацієнти потребували евакуації. Окупанти завдали ракетних ударів по Лозовій: чотири людини поранені, місто залишилося без води та електрики. Парк Горького у Харкові обстріляли з градів: одна людина поранена, пошкоджено атракціони.
- 3 квітня. Окупансти обстріляли Слобідський район Харкова: семеро людей загинули, 34 людини отримали поранення, серед яких були діти. Внаслідок обстрілу пошкоджено тролейбусне депо, а також міський комунальний транспорт. Росія продовжила обстрілювати Дергачі — троє людей загинули. В Балаклії окупанти розстріляли евакуаційний автобус, який мав вивезти хворих з місцевої лікарні, в яку напередодні влучив снаряд. Водій автобусу загинув. Жителів Лозової закликали евакуюватися.
Військовослужбовці 93-ї окремної механізованої бригади “Холодний Яр” після трьох тижнів боїв звільнили від російських загарбників селище Гусарівку, що неподалік від Балаклії. Квітень 2022 року. Фото: Суспільне Харків
- 4 квітня. У Чугуєві окупанти обстріляли підприємство, загинув чоловік. Окупанти взяли під контроль Бражківку на Харківщині. Жителів Ізюма на Харківщині російські окупанти примусово вивозять на територію РФ. У Дергачах обстріляли храм та стадіон, у Золочеві — редакцію газети, у Барвінковому внаслідок обстрілу РФ пошкоджено будинки. В Міноборони України заявили, що Росія хоче оволодіти Харковом, голова ОВА Синєгубов каже, що до міста ворог підступитися не може. У місті залишається висока ймовірність авіаційних та ракетних ударів, повідомляють в Генштабі.
- 5 квітня. Силовики затримали експрацівника Ізюмського лісгоспу, який допоміг окупантам захопити місто. Мер Вовчанська може перебувати у полоні. Росіяни шукають та затримують проукраїнськи налаштованих жителів на тимчасово окупованих територіях населених пунктів Великий Бурлук, Приколотне та Федорівка, йдеться у заяві Генштабу. За час війни, за даними міськради, у Харкові зруйновані 1484 житлові будинки. Харківський екопарк знищено, заявив його власник Олександр Фельдман, шукає рішення по порятунку хижаків. З Балаклійської районної лікарні, яка 2 квітня потрапила під обстріл, вдалося евакуювати усіх пацієнтів, 18 з них — за межі міста. Терехов попросив харків’ян не панікувати після заяв, що Росія планує захопити місто. Внаслідок російських обстрілів місто Дергачі залишилося без електроенергії та зв’язку.
- 6 квітня. Лозову обстріляли ракетами, з міста евакуювалися вже близько 10 тис. людей. Триває евакуація і з Барвінкового. Евакуація з Харкова не проводиться, каже голова ОВА Синєгубов та мер Терехов. З екопарку евакуювали п’ятьох левів. Російські окупанти використовують залізницю в Куп'янську для перекидання зброї. Окупанти обстріляли Золочів: один загиблий, троє поранених, зруйновані будинки.
- 7 квітня. Окупанти здійснили удар по залізничній інфраструктурі поблизу Барвінкового: цей шлях єдиний для евакуації жителів Краматорська. Рух поїздів вдалося відновити. У Гусарівці на Ізюмщині після звільнення села від окупантів знайшли тіла трьох людей, їх намагалися спалити. На Салтівці гасили пожежу у торговельному центрі після обстрілів. Внаслідок обстрілів на Салтівці та Олексіївці 14 людей отримали поранення, одна жінка загинула. З екопарку евакуювали понад 80 тварин. За перший тиждень посівної в регіоні засіяли майже 2,5 тис.га. Мер Балаклії Іван Столбовий виїхав до РФ, повідомили в ОВА.
- 8 квітня. Бригада енергетиків підірвалася на міні дорогою до Дергачів: двоє працівників були поранені. Російські війська обстріляли північний район Харкова, снаряди падали на парашутах. Окупанти розстріляли авто директора державного підприємства "Вовчанське лісове господарство" Сергія Пієва, внаслідок обстрілу він загинув.
- 9 квітня. Під час зачистки Вільхівки Харківського району знайшли яму з трупами російських військових. Рятувальники дістали з-під завалів у Харкові кота, який прожив на самоті близько двох тижнів. Під колишнє консульство Російської Федерації у Харкові учасниці руху KharkivPride принесли валізу з речами та ноутбук для "дружин російських ґвалтівників". Українська армія вдарила по російських військових цілях в районі Куп’янська.
- 10 квітня. У Балаклії внаслідок обстрілу загинула дитина. У Золочеві четверо людей зазнали поранень, у Чугуєві чоловік отримав травму ока. За останні два дні у селище Слатине Дергачівської громади загинули п’ятеро цивільних. На Харківщині окупанти викрали українського письменника Володимира Вакуленка з сином Віталієм. Мер тимчасово окупованого Ізюма розповів, чому виїхав з міста. Поліція розслідує крадіжку продуктів російськими військовими у харківському екопарку. Харків'яни у Ганновері приєдналися до акції проти війни Росії в Україні. Спортсменки з Харкова продають паралімпійські медалі, щоб підтримати Каразінський університет. Стало відомо про смерть викладача Каразінського університету Олександра Корсуна.
- 11 квітня. В Індустріальному, Немишлянському, Київсткому районах Харкова в ніч на 12 квітня окупанти розкидали міни уповільненої дії. Протягом доби сапери зібрали понад 80 мін. Обстріли Харківщини тривають: за добу загинули 11 людей, серед них дитина, 19 людей отримали поранення, включаючи двох дітей. На 11 квітня понад 28 тис. людей на Харківщині претендують на статус ВПО. У Харкові відновлюють навчальний процес у школах та готуються увімкнути з 12 квітня низку світлофорів. З екопарку евакуювали левів, ягуара, песців та інших тварин, планують вивезти медведів та тигрів, після цього евакуювати верблюдів та інших копитних. На 11 квітня, за даними Укравтодору, в регіоні зруйновані 11 мостів, пошкоджено понад 800 км доріг державного значення. Збитки сягають майже 30 млрд гривень.
- 12 квітня. Російські військові обстріляли південні околиці Харкова: зруйновано адміністративну будівлю, а також будинок у селищі Бабаї — одна людина загинула, двоє отримали поранення. Осколкове поранення у груди отримала 16-річна дівчина під час обстрілу Барвінкового, один чоловік загинув. За даними Генштабу, Росія посилює військове угруповання в районі Ізюма. Омбудсманка Людмила Денісова звернулася до Міжнародного Червоного Хреста з проханням сприяти евакуації людей з Ізюма. З екопарку евакуювали ведмедів. У Харкові мер повідомив про плани віднолення міста, зокрема, про бажання створити локальні джерела та робити свердловини. Ринок "Барабашово" частково відновлює роботу.
- 13 квітня. Українські військові збили два літаки, що здійснювали удари по населених пунктах Харківської області. З траси М-03 на ділянці від Харкова до звільненого Чугуєва вивезли 14 машин понівеченого транспорту. Внаслідок обстрілу російськими військовими в Немишлянському районі загинули 65-річна жінка та двоє чоловіків 20 та 30 років. Поранені четверо, наймолодшому 17 років, найстаршому — 75. Більша частина Борівської селищної громади опинилася під окупацією російськими військами.
- 14 квітня. Російські окупанти посилили обстріли районів Харкова — влада закликала жителів за можливості не залишати укриття. Сили спеціальних операцій України підірвали міст з російською технікою, що йшла до Ізюма. Двоє дітей отримали поранення внаслідок атаки російськими військовими села Олександрівка Золочівської громади Харківської області. Кількість пошкоджених у Харкові будівель сягнула 2055. У сквері на майдані Свободи висадили гібіскуси від жительки Івано-Франківщини Надії Крупенич — пенсіонерка з Бурштина надіслала їх, щоб підтримати харків'ян. У Харкові заявили про початок відновлення храму Жон-Мироносиць, пошкодженого внаслідок обстрілів російських окупантів 2 березня. Окупанти обстріляли автобус з людьми, які хотіли виїхати із частково окупованої Борової: семеро загиблих, 27 поранених.
- 15 квітня. Під час ракетного обстрілу російських військ житлового кварталу ХТЗ 15 квітня загинули 10 людей, серед яких 7-місячна дитина та 16-річний підліток. Загальноміський суботник скасували. Окупанти обстрілювали Золочевську та Солоницівську громади, а також Саржин яр у Харкові. ЗСУ знищили у небі над Харківщиною російський вертоліт. Стало відомо, що мер Купянська Геннадій Мацегора, якого підозрюють у державній зраді, втік з родиною до РФ. 543 школи Харківщини працюють дистанційно.
- 16 квітня. Росіяни атакували Харків двічі за день: близько 11:45 вдарили у районі Кінного ринку, ввечері — в житловому масиві Рогань. Внаслідок ранкової атаки ракетами "Калібр" двоє людей загинули, 34 отримали поранення, внаслідок вечерньої атаки одна людина загинула, дві отримали поранення. Під Харковом підірвалися сапери під час розмінування російських касетних снарядів: троє загинули, четверо зазнали поранень. Майже 60% жителів Лозівської громади евакуювалися. Борівська громада повністю окупована: є випадки мародерства військовими РФ, виїхати з її території неможливо. Росія розгортає додаткові підрозділи на Ізюмському напрямку, кажуть у Генштабі.
- 17 квітня. Російські війська обстріляли центр Харкова: п’ятеро людей загинули, 14 — поранені, за даними ДСНС. Влада закликала харків'ян обмежити пересування містом через обстріли. Свідком обстрілу центру Харкова став американський режисер та кінооператор Кері Фукунага. Також росіяни обстріляли село Івашки та Довжик на Харківщині. Обстрілам піддалися дві автівки, які хотіли евакуюватися з Ізюмського району. Українські військові на Харківщині звільнили Базаліївку, Леб'яже, частину Кутузівки та відтіснили російських окупантів від обласного центру. На Харківському напрямку українські десантники знищили 5 танків, 10 одиниць бронетанкової техніки та близько сотні російських військових, а 93-я бригада "Холодний Яр" на Харківщині збила російський гвинтокрил Ка-52. Спецпідрозділ Kraken демонтував пам'ятник Жукову у Харкові. Після демонтажу погруддя вивезли на смітник. У ДСНС назвали імена загиблих 16 квітня саперів, які розміновували Харків: Андрій Кошурко, Олег Герасимов та Юрій Стаднік. Під російський обстріл потрапив Військово-медичний клінічний центр Північного регіону.
- 18 квітня. За 53 доби війни на Харківщині внаслідок обстрілів загинули 26 дітей. Зокрема, стало відомо, що 2 березня під час атаки РФ на університет Повітряних сил у Харкові загинула 11-річна дитина. Внаслідок ранкового ракетного удару по Львову травми отримав 3-річний харків'янин. Окупанти з артилерії вдарили по Дергачівщині: поранені дві людини. Влада закликала харків'ян обмежити пересування містом через обстріли. Шість людей загинули 17 квітня у Харкові внаслідок обстрілів РФ житлових кварталів, зокрема, і центральної частини міста. Того ж дня у Харкові російські військові обстріляли кілька лікарень, серед них і перинатальний центр. Троє людей загинули у Немишлянському районі, який обстріляли вдень 18 квітня. З Лозової та Барвінкового виїхали 54 тисяч людей. Українські військові звільнили низку населених пунктів поблизу міста Ізюм та збили російський літак біля Балаклії. Наступ окупантів очікують у напрямку Барвінкового та Ізюма. Війська РФ пошкодили або зруйнували 88 об'єктів культури та архітектури Харківщини. В тимчасово окупованій Боровій росіяни пограбували офіс Пенсійного фонду. Лідеру "Фрайкору" Тарасенку, який загинув у боях за Харківщину, присвоїли звання Герой України.
- 19 квітня. Вдень російські окупанти обстріляли житлові квартали Харкова: 26 людей зазнали поранень, четверо людей загинули. Кількість зруйнованих багатоповерхівок в місті, за даними мера Ігоря Терехова, зросла до 1929. У регіоні з початку повномасштабного вторгнення окупанти зруйнували або пошкодили 8 пам’яток культурної спадщини та 80 пам’ятників архітектури Харківщини. Борівська селищна рада повідомила, що у Боровій окупанти призначили коменданта. На території Великобурлуцької громади, яка з перших днів війни перебуває в тимчасовій окупації, російські військові замінували всі другорядні дороги. Із Лозівського району виїхали 50 тисяч людей, з міста Барвінкове Ізюмського району — близько 4000 жителів. На Харківщині попрощалися із загиблими під час розмінування території обласного центру від російських боєприпасів саперами.
- 20 квітня. Російські військові обстріляли три машини екстреної меддопомоги у Дергачах, окупанти влучили й у місцеву вбиральню. Під російський обстріл у Харкові потрапив McDonald's на Пушкінській та район Нових Будинків. Через війну на великодні свята в області хочуть ввести додаткові обмеження. СБУ заявила про викриття на Харківщині законспірованого складу з боєприпасами, який мали передати РФ. Українські художники пишуть картини про воєнний Харків.
- 21 квітня. Вдень РФ обстріляла Харків понад 50 разів: дві людини загинули, коли снаряд влучив у автівку. Ігор Терехов закликав людей з районів міста, що постійно обстрілюють, евакуюватися. Олег Синєгубов повідомив, що в області під тимчасовою окупацією на 19 квітня перебувають 22 громади. Золочівську громаду обстріляли: шість будинків зруйновані, 30 пошкоджені. На Ізюмщині РФ пошкодила газогін. Військові знищили у небі над Харківщиною два літаки. У тимчасово окупованій Балаклії зросла кількість поранених окупанів: їх розміщують у міській поліклініці.
- 22 квітня. Російські окупанти обстріляли Золочів та Коротич на Харківщині та північно-східні райони обласного центру. Внаслідок обстрілів дві людини загинули, 19 — поранені. Війська РФ ведуть повітряну розвідку на Ізюмському напрямку. В Ізюмській громаді Харківської області знайшли закатовані та спалені тіла двох мирних мешканців. Українські військові знищили три одиниці системи залпового вогню та протиповітряну оборону РФ. Про підозри в державній зраді оголосили меру Балаклії Івану Столбовому та псевдоголові окупованої Козачої Лопані Віталію Ганчеву. СБУ затримала жінку, яку підозрюють у коригуванні обстрілів по медзакладах та центру Харкова.
Будинок Рад у Харкові після удару двома крилатими ракетами РФ по будівлі. 31 людина загинула внаслідок ударів. 1 березня 2022 року. Фото: Павло Дорогой
- 23 квітня. Підрозділи ЗС Росії, які вчиняли військові злочини у Бучі Київської області перебувають в районі Ізюма на Харківщині та вже зазнали втрат, повідомив Генеральний штаб Збройних сил. Голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що українські військові звільнили та закріпилися у трьох населених пунктах на Дергачівщині: Безруки, Слатине, Прудянка. У Харкові змінили час комендантської години і скасували нічні богослужіння. У Чугуївському районі та Дергачівській громаді внаслідок обстрілів загинули троє людей. Шестеро людей з Харкова поранені, ще один поранений — у Чугуївському районі. Двоє людей отримали смертельні поранення внаслідок вибуху протитанкової міни на Золочівщині. Вдень російські військові з "Урагану" обстріляли завод у Холодногірському районі Харкова, влучили й у сусіднє підприємство. Підрозділи Повітряного командування "Схід" знищили російську літальну техніку на Харківщині. У селищі міського типу Печеніги у Харківській області відновили мобільний зв'язок.
- 24 квітня. В ніч на 24 квітня по Олексіївці завдали удару російськими "Градами". Генштаб повідомив, що окупанти нарощують угрупування шляхом перекидання та зосередження підрозділів у Бєлгородській області. Внаслідок артилерійського обстрілу в селі Калинове загинула місцева жителька. Вдень росіяни обстріляли Чугуїв та Малинівку на Харківщині: є руйнування в приватному секторі та багатоповерхівці. У Чугуєві загинув 59-річний чоловік, ще троє людей, у тому числі дитина, отримали поранення. Також окупанти обстріляли два села в Ізюмському районі: в селі Подолівка внаслідок обстрілів зруйнована школа, у селі Архангелівка — житлові будинки. У Борівській громаді на Харківщині, яка опинилася у тимчасовій окупації, російські військові та колаборанти "наполегливо рекомендують" місцевим фермерам розпочинати посівну кампанію, погрожуючи "націоналізацією" землі у разі відмови. У Вовчанську окупанти вивезли один із заводів на територію Росії, а в приміщеннях заводу влаштували тюрму, заявив Синєгубов. Загалом двоє людей загинули та шестеро поранені внаслідок обстрілів РФ 24 квітня. У храмах та церквах Харкова відбулися святкові великодні богослужіння. Харків'яни попри загрозу обстрілів приходили до храмів, щоб освятити великодні кошики. Білого тигра вивезли з харківського екопарку.
- 25 квітня. Троє людей загинули внаслідок обстрілу Рф, серед них — науковець та альпініст Леонід Гамбаров. Також у Золочіві загинула жінка. Окупанти обстріляли приватний будинок у Слобідському районі — двоє людей поранені, а також Салтівку, де внаслідок обстрілу сталася пожежа в багатоповерхівці. Бої на Ізюмському напрямку тривають.
- 26 квітня. П'ятеро людей поранені внаслідок обстрілів росіянами Золочівщини. Троє харків'ян загинули та семеро поранені через російські обстріли житлового району Харкова: очевидець розповів, як це було. Війська РФ продовжують обстріли та наступ в напрямку Барвінкового і зменшили військову присутність в окупованій Борівській громаді. ДШВ знищили російський гелікоптер вартістю близько 16 млн доларів. Уряд виділив 250 млн грн на відновлення інфраструктури Харківщини.
- 27 квітня. Російські війська зайняли північно-східну околицю села Велика Комишуваха та взяли під контроль населений пункт Заводи, повідомив Генеральний штаб. Внаслідок ракетного обстрілу Харкова з боку російської армії сталася пожежа та зруйновані квартири в житловому дев’ятиповерховому будинку. У Харкові започаткували Фонд допомоги місту. Піротехніки проводили розмінування селища Жуковського та знешкодили 24 боєприпаси уповільненої дії. Пообіді російські окупанти обстріляли територію Чугуєва — двоє людей зазнали поранень. Харківський міський голова Ігор Терехов анонсував перейменування топонімів, пов’язаних з державою-агресором Росією. Російські міста Бєлгород, Нижній Новгород, Санкт-Петербург, Новосибірськ та Москву виключили зі списку побратимів Харкова. Група ізюмчан вступила у бій з російськими окупантами на околиці міста. Українські бійці взяли у полон п'ятьох російських військових. Російські війська били по селищу Кулиничі з артилерії, мінометів та танків.
- 28 квітня. Російські військові додатково перемістили до Ізюма підрозділи повітряно-десантних військ, а також до 500 одиниць техніки. Росіяни продовжували обстрілювати селище Золочів. Поліція затримала жительку Васищевого, яка, за даними слідства, інформувала про розташування та переміщення техніки ЗСУ. Росіяни обстріляли селище у Харківському районі та обласний центр — поранення отримали троє людей. У Вільчі Вовчанської громади на Харківщині, що тимчасово перебуває в окупації, склалася надзвичайна гуманітарна та безпекова ситуація. Внаслідок обстрілу села Котляри загинув 53-річний місцевий житель, ще одна жінка отримала поранення. Українські військові відновили контроль над селищем Кутузівка, яке розташоване в 5 км від окружної Харкова по трасі на Вовчанськ. Загалом п'ятеро людей загинули, ще 11 людей зазнали поранень внаслідок обстрілів Харківщини окупантами 28 квітня. Українські військові збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.
- 29 квітня. ЗСУ звільнили Руську Лозову: з села евакуювали понад 600 людей. Протягом дня окупанти обстріляли Чугуїв та Уди, а також Харків, Ізюмський та Лозівський райони: одна людина загинула, пятеро поранені. Терехов хоче, щоб рішення щодо існування пам'ятника Жукову у Харкові, який 17 квітня демонтували без погодження міської влади, вирішили харків'яни під час соціологічного опитування.
- 30 квітня. Генштаб ЗСУ повідомив про звільнення сіл Верхня Роганка, Слобідське та Прелесне у Вовчанському напрямку. Стали відомі подробиці життя у звільненій Кутузівці під час окупації. Дергачівська міськрада показала наслідки російської окупації у звільненій Руській Лозовій. РФ не перекидає нових військ в Україну четверту добу, рух під Ізюмом сповільнився, повідомив Олексій Арестович. Окупанти обстріляли дитсадок, магазин та житлові будинки Золочівської громади. Російський обстріл знищив автохімічне підприємство у Харкові. Також росіяни обстріляли лікарню в Немишлянському районі. В екопарку загинула лосиця, двох лосів вдалося евауювати.
Травень 2022: знищений музей Сковороди, відновлення руху у Харкові, звільнення Циркунів
- 1 травня. Російські військові обстріляли Богодухівську громаду, там загинула жінка. Також окупанти поцілили у селища Велика Бабка та Коробочкине на Чугуївщині, внаслідок чого двоє людей поранені. У Золочівській громаді російські обстріли зруйнували 112-річну школу, у самому Золочеві загинув чоловік. Внаслідок обстрілів Харківщини за день — вісім поранених. У Генштабі повідомили, що Росія посилює своє угруповання на Ізюмському напрямку. На території тимчасово окупованої Борівської громади зростає кількість російських військових та техніки. За даними розвідки, лікарні в окупованій Балаклії та Вовчанську заповнені окупантами. Поліція Харківщини за добу перевірила 37 громадян щодо їхньої можливої співпраці з диверсійними групами російських окупантів. Також СБУ перевіряє можливу причетність двох чоловіків до співпраці з ФСБ Росії. Служителю храму на Дергачівщині оголосили підозру через поширення у Facebook матеріалів, що виправдовують збройну агресію РФ. До Харкова продовжують евакуювати людей зі звільненої від російських окупантів Руської Лозової. З Харкова до Мюнхена евакуювали 10 собак та 10 котів, яких покинули господарі. Терехов анонсував відновлення роботи РАЦС у Харкові. Звільнений з полону боєць з острова Зміїний одружився у Харківській області. У Харківській області 1 травня внаслідок російських обстрілів сталися 18 пожеж. Найбільше загоряння виникло на території Золочівської громади: горіли резервуари з пальним.
- 2 травня. Українські військові знищили два російських танки та легкоброньовану машину. З тимчасово окупованим Ізюмом на Харківщині близько тижня немає зв’язку, повідомили у міській раді. Окупанти продовжують обстріли звільненої ЗСУ Руської Лозової. Також вони розстріляли колону машин, яка евакуювала людей з Руської Лозової під Харковом. Росіяни обстрілювали Слатине, Барвінкове та Золочів. У тимчасово окупованій Борівській громаді російські окупанти розстрілюють транспорт цивільних. Рідні опізнали двох жителів Гусарівки на Ізюмщині, вбитих під час російської окупації. Російські окупанти в Ізюмі відмовляються йти у бій. Поліція вилучила з окружної шість тіл військових РФ, які лежали там майже два місяці. Харківський університет мистецтв збирає гроші на нові інструменти. З 2 травня у Харкові комендантська година триватиме з 21:00 до 6:00.
- 3 травня. Росіяни обстріляли парк Горького та центральну частину Харкова, згоріли атракціони, є поранені. Дергачівська громада після обстрілів залишилася без газу. У Донецькій громаді внаслідок обстрілу загинув чоловік. У Чугуївському районі запровадили трудову повинність для створення системи оборонних рубежів і позицій. Старосту Волохово-Ярського округу Володимира Волкова та місцеву жительку підозрюють в державній зраді. Бабак Тимко живе в оккупації.
- 4 травня. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, дитина поранена, у Київському районі Харкова згоріли автобуси, знову обстріляли Золочів. Під Ізюмом загинув журналіст Олександр Махов. Росія розгорнула під Ізюмом 22 батальйонні тактичні групи. Евакуацію зі Старого Салтова поки що не оголошують, росіяни обстрілюють селище. Старосту Козачої Лопані підозрюють у державній зраді. Зі спуску Весніна у Харкові демонтували колії. Внаслідок обстрілів пошкоджень зазнали земляні укріплення Олексіївської фортеці — пам'ятки XVIII століття. Під час спроби виїхати до Харкова з тимчасово окупованого Вовчанська та інших населених пунктів поблизу нього колона цивільних авто потрапила під обстріл, є поранені та загиблі.
Іван Лисун біля зруйнованої батьківської хати 4 травня у Золочеві. На фронт Лисун потрапив у 18 років, капітуляцію фашистів зустрів у Німеччині. Помер за місяць через серцевий напад, не дожив до 97-річчя п’ять днів. Фото: Суспільне Харків
- 5 травня. Сили оборони України перейшли до контрнаступальних дій на Харківському та Ізюмському напрямках, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Найгарячішою точкою Харківської області залишається Ізюмський напрямок. Росіяни обстріляли територію Лозівської територіальної громади ракетами, загинула людина. У Золочівській селищний громаді російський військовий вбив 68-річного жителя села. Росіяни спробували наступати в районі Старого Салтову, проте успіху не мали. Внаслідок обстрілу екопарку загинув 15-річний волонтер, є поранені. Після обстрілу Салтівки горіли гаражі та житлові будинки. У Службі безпеки України заявили про викриття майора поліції, який передавав Росії дані про військові та цивільні об'єкти у Харкові. Міський голова Ігор Терехов просив харків'ян утриматися від відвідування Меморіалу Слави 8-9 травня.
- 6 травня. Під час спроби евакуації з Вовчанська російські військові обстріляли колону з 15 цивільних автомобілів. Російські обстріли знищили музей Григорія Сковороди у Богодухівському районі. Окупанти двічі за день обстріляли село Уди на Золочівщині. Військові РФ в Ізюмі звинувачують ЗСУ в обстрілах цивільного населення касетними снарядами. Жителя Ізюма та жителя Вовчанська підозрюють у держзраді. ЗСУ відновили контроль над населеними пунктами Олександрівка, Федорівка, Українка, Шестакове, Перемога та частиною села Черкаські Тишки. Президент нагородив 92 бригаду ім. Сірка, що захищає Харківщину. У СБУ повідомили, що на Харківщині взяли у полон 11 російських снайперів. Збитий льотчик Су-35 під Ізюмом розповів, як бомбардував Україну. Генштаб ЗСУ повідомив, що у Куп’янській лікарні перебувають до 300 поранених окупантів. У МОЗ повідомили, що людей, які отримали тяжкі поранення за час війни, у тому числі за Харківщини, евакуювали до Німеччини. Стало відомо про загибель члену Харківського клубу альпіністів Дмитра Кочеткова у Маріуполі. Харківська обласна організація НСЖУ заявила про зникнення журналіста та оператора Ігоря Гуденка. Депутати Харківської міської ради, як і обласної, планують зібратися на сесію найближчим часом у дистанційному режимі. У саду Шевченка в Харкові відкрили відновлений пам'ятник українському актору та режисеру Леоніду Бикову. Естонія планує присвятити Україні монету за дизайном харківської художниці.
- 7 травня. ЗСУ взяли під контроль Циркуни на Харківщині. Музей Сковороди на Харківщині знищений внаслідок російського обстрілу, проте найцінніші експонати врятували. Російські окупанти підірвали три мости на Харківщині, щоб уповільнити контрнаступ. Росіяни обстрілювали Красноградську громаду, село Коробочкине Чугуївського району та Богодухів. Двох посадовців Вільхівської сільради та жителя тимчасово окупованого Вовчанська підозрюють у держзраді. Справу військових РФ, які обстрілювали Козачу Лопань та Дергачі, передали до суду. Кількість загиблих дітей на Харківщині внаслідок вторгнення РФ збільшилася до 29. Російська армія знищила будинок 97-річного ветерана Другої світової війни на Харківщині. У Харкові почали опитування щодо зміни топонімів, пов'язаних з Росією. Поліція Харківщини закликала харків'ян не залишати будинків 8-9 травня, вхід на меморіали в ці дні закритий.
Опалену скульптуру Сковороди виносять зі зруйнованої внаслідок обстрілу у ніч проти 7 травня зали музею. У грудні, до 300-річчя Сковороди, пошкоджену скульптуру виставили в Українському домі в Києві. Фото: Суспільне Харків
- 8 травня. Троє людей загинули та п'ятеро отримали поранення внаслідок російських обстрілів Харківщини. З'явилися перші фото зі звільнених Циркунів, там працюють правоохоронці. Голова Циркунів Микола Сікаленко, якого росіяни викрадали, сказав, що окупанти прийняли село за місто. Влада Чкаловського склала повноваження, бо не захотіла співпрацювати з окупантами. 13-річна Софія Раєцька, яку розшукували після обстрілу окупантами колони під Старим Салтовом, ймовірно, загинула — в одному з авто знайшли останки, ймовірно, це зникла, повідомили в поліції.
- 9 травня. Двоє жінок підірвалися на розтяжці під мостом у звільнених Циркунах. У Харківській міськраді просять харків'ян обрати нову назву для Московського проспекту. Депутати Харківської обласної ради провели першу "воєнну" сесію, вона була позачерговою. Депутати засудили військову агресію РФ та виступили на підтримку територіальної цілісності та незалежності України. У Борівській громаді попередили про замасковану техніку окупантів та міни. Стало відомо, що щодо колишнього народного депутата від "Партії регіонів" Дмитра Святаша, якого Росія бачила своїм керівником у Харкові, проводиться розслідування за ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада. У Харківській облраді розпалася фракція ОПЗЖ. Голові Вовчанського районного суду Харківської області Ірині Уханьовій готують підозру в співпраці з російськими окупантами.
- 10 травня. Тіла 44 людей знайшли в зруйнованій окупантами будівлі в Ізюмі. На виїзді з Харкова у бік Циркунів знайшли розстріляні тіла трьох цивільних. Внаслідок обстрілів Харківщини 10 травня один житель загинув, поранені дві жительки смт Слатине. Російські військові обстріляли села Рясне та Уди. ЗСУ відновили контроль над чотирма населеними пунктами: Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак. У тимчасово окупованому селищі Великий Бурлук з'явилися листівки з попередженнями до російських окупантів. У Харківській області закінчили розслідування проти двох військових Росії. СБУ затримала інтернет-агітатора РФ з подвійним громадянством. Терехов розповів, що з наступного тижня у місті планують відновити роботу автобусів та тролейбусів. Харківська топонімічна група звернулася до міськради з пропозицією не поспішати із перейменуваннями вулиць та провулків. У Харкові відбулася акція за перейменування проспекту ім'ям філософа Григорія Сковороди. В ОДА повідомили, що з 715 шкіл на Харківщині у 119 шкіл не проводять дистанційне навчання через відсутність електрики або зв'язку.
- 11 травня. Троє людей загинули внаслідок обстрілу приватного будинку у селі Степанки. Внаслідок обстрілів Лозівської громади загинула одна людина. У Новому Мерчику російські обстріли поранили чоловіка. Снаряд влучив і у 26-річного тракториста. ЗСУ звільнили селище Питомник Харківського району. Прикордонники взяли у полон двох окупантів на Харківщині. У Харкові поліцейського підозрюють в співробітництві з ФСБ Росії, а іншого чоловіка — у незаконному носінні боєприпасів без передбаченого законом дозволу. Депутати Харківської міськради засудили вторгнення РФ, розірвали побратимські відносини з містами Російської Федерації. Депутати міської ради перейменували чотири топоніми, які були пов’язані з Росією. У Харківській міськраді розпустилася фракція ОПЗЖ, припинила своє існування і фракція "Партії Шарія". У мерії повідомили, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну російська армія пошкодила або зруйнувала 2907 будинків у Харкові. Терехов сказав, що на вулиці Весніна у Харкові ходитимуть не трамваї, а електробуси. Склад сільгосппродукції повністю зруйнований внаслідок обстрілу Краснопавлівки 11 травня — загинув працівник підприємства. Неподалік селища Коротич російський снаряд влучив у газову трубу високого тиску: без газу залишилися 17,5 тисяч споживачів.
- 12 травня. Люди, які виїхали з Харкова, повертаються до міста, вагони "Укрзалізниці" переповнені, заявив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. З початку повномасштабної агресії російські військові знищили більш ніж половину трамваїв у Харкові. У Харкові розробляють новий генеральний план міста та планують будівництво нових мікрорайонів. У Харкові розпочали підготовку до опалювального сезону. Свідок передав до поліції відеозапис роботи російської авіації в небі над Харківщиною. Російська армія продовжує обстрілювати села Золочівської громади у Харківській області: під удари потрапили селище Золочів, села Уди, Світличне та Олександрівка. Голові Вовчанського районного суду Харківської області Ірині Уханьовій повідомили про підозру в державній зраді. У тимчасово окупованій Борівській громаді Харківської області деякі колишні працівники поліції перейшли на бік російської армії, повідомила селищна рада. Російська армія намагається завадити українським військовим просуватися на Харківському напрямку. Внаслідок російського обстрілу стався вибух на території Міжнародного аеропорту "Харків". У Дергачівській громаді Харківської обласні внаслідок обстрілів РФ дві людини загинули, чотири отримали поранення. Серед поранених — двоє медиків.
- 13 травня. Вночі російська ракета знищила Дергачівський будинок культури та гуманітарний штаб. У Лозівській громаді показали наслідки ракетного удару: зруйновано будинки, культурний центр, одна людина загинула. На Ізюмщині російський снаряд влучив в ангар: три людини загинули, п'ятеро — постраждали. Генштаб повідомляє, що армія РФ відходить від Харкова. Громадський транспорт Харкова частково відновить роботу 16 травня, повідомив Ігор Терехов. Також планують почати підготовку до запуску метро: людей, які укриваються у підземці, бо лишилися дому, селитимуть у гуртожитках. Поліцейській з Куп'янська повідомили про підозру у держзраді за співпрацю з окупантами.
- 14 травня. Прокуратура повідомила про підозру у державній зраді поліцейській з тимчасово окупованого Куп'янська через співпрацю з окупантами. Протягом доби російські окупанти не завдавали ударів по Харкову, однак обстрілювали позиції Збройних сил України та громади в області, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Народний депутат України Євген Пивоваров звернувся до парламентського комітету та Харківської обласної ради з пропозицією перейменувати Руську Лозову на Українську Лозову. На меморіалі "Дробицький яр", що постраждав внаслідок російських ударів, можуть залишити певні наслідки обстрілів як нагадування про російську агресію майбутнім поколінням. 21 травня у Харкові частково відновиться рух трамваїв за чотирма маршрутами; ще за двома маршрутами трамваї запустять з 26 та 27 травня. Вісім тролейбусних маршрутів відновлять рух у Харкові 16-20 травня. Також з 16 травня вперше після російських обстрілів у Харкові почнуть курсувати маршрутки. Збройні сили України змушують відступати російські війська на Ізюмському напрямку. Двом командирам Збройних сил РФ заочно оголосили підозру. У Харківській області українська армія збила російський винищувач — це 201-й збитий літак окупантів.
- 15 травня. Російські окупанти 15 травня обстріляли село Світличне, також Руські Тишки, Тернову та Петрівку. Російські окупанти обстрілювали й Шевченківський район Харкова та Салтівку, поранені четверо людей. У Харківському районі внаслідок російського обстрілу загорілися дев’ять складів. У звільнених Рогані та Докучаєвському планують відновлювати автобусне сполучення з Харковом. Українська армія вийшла на державний кордон у Харківській області. Жителю Чугуївського району повідомили про підозру через поширення інформації про рух українських військових представнику РФ.
- 16 травня. Одна людина загинула внаслідок російських обстрілів Печенігів Чугуївського району. Російські окупанти вночі та вдень обстріляли населені пункти Золочівської громади. На території Харківської області стався вибух — за попередніми даними, стовп диму піднявся від обстрілу складів з аміачною селітрою. Від дії вибухових хвиль внаслідок російських обстрілів обвалилася стеля в класі Харківського державного музичного ліцею. У тимчасово окупованому Ізюмі українські військові вразили склади, на яких окупанти зберігали боєприпаси. У звільненій від росіян Малій Рогані знайшли близько 10 поховань загиблих від обстрілів людей. Російська реактивна артилерія навмисно знищувала 16-поверхові житлові будинки у Харкові, розповів полонений російський військовий. У Харкові вперше після обстрілів російської армії частково відновили рух тролейбуси та автобуси. Харківська міськрада планує запустити метро за півтора-два тижні. З 16 травня відновилися автобусні маршрути з Харкова до інших міст України та до Європи. Терехов виступив проти будівництва тимчасового житла у Харкові. Відділи РАЦС планують відновити роботу у Харкові. Протягом 16 травня від російських обстрілів дві людини загинули, ще 10 отримали поранення.
- 17 травня. Армія РФ обстріляла село Гур'їв Козачок та ще одне село під Харковом. Жителів Дергачівщини та Барвінкового закликали залишатися на безпечних територіях. 93 бригада показала трофейний танк, який використовують у боях на Ізюмщині. Окупант розповів про тортури над українськими військовими на Харківщині. Полонений військовий РФ розказав про обстріли Харкова з танків та артилерії. Двох жителів Харківщини підозрюють в колабораціонізмі. Суд Полтавщини залишив під вартою двох полонених РФ на Харківщині. 227-й батальйон 127 бригади Сил територіальної оборони втратив п'ятьох бійців під час визволення Старого Салтова та Ізбицького у Харківській області. "Київстар" відновив мобільний зв'язок у звільненому селі Мала Рогань. На Харківщині до закінчення воєнного стану обмежили продаж алкоголю. Із Харкова відновили автобусні маршрути по Україні та в Європу.
- 18 травня. Шестеро людей отримали поранення внаслідок обстрілів Харкова та області протягом дня. ЗСУ звільнили село Дементіївка на Дергачівщині. В Ізюмі військові РФ обстріляли пожежну машину: загинув рятувальник. Окупанти вночі обстріляли Харків: пошкоджені будинки, техніка і будівлі ДСНС та ХАІ. Українські військові збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Instagram-блогер з Харкова кіт Степан, на якого підписані 1,3 млн людей, отримав відзнаку World Influencers and Bloggers Awards у Франції.
- 19 травня. Вранці у Харкові демонтували пам'ятник руському князю Олександру Невському, Харківська міська рада подала заяву до поліції. У Котелевському районному суді відбулося перше засідання по суті у справі двох військових Російської Федерації, яких обвинувачують в обстрілах населених пунктів Харківщини. Окупанти обстріляли Київський район Харкова — снаряд влучив у котельню, яка розташована біля Інституту проблем ендокринної патології. У Харкові продовжують розселяти людей, які від початку війни укривалися у метро. До Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової надходять повідомлення від жертв сексуальних злочинів, скоєних російськими військовими на Харківщині, та рідних потерпілих: одна дитина після ґвалтування померла. На Харківському напрямку за останні 15 днів українські військові звільнили 23 населені пункти з-під російської окупації. Підрозділ "Kraken" втратив сімох бійців під час звільнення села Руська Лозова та селища Питомник. У Циркунах внаслідок обстрілів російських військових загинув 64-річний чоловік. Ще п'ятеро людей, у тому числі діти, внаслідок обстрілів Харківщини 19 травня поранені.
Підлітки спостерігають, як могильники витягують з каналізаційного колектору трупи двох російських військових в деокупованому селищі Мала Рогань. За версією українських слідчих, окупантів розстріляли свої ж. 19 травня 2022 року. Фото: Суспільне Харків
- 20 травня. Восьмеро людей поранені внаслідок російського ракетного удару по місту Лозова. Троє людей отримали поранення у смт Шевченкове внаслідок обстрілів. У Дергачівській ОТГ повідомили, що за час війни у громаді загинули понад 100 людей. 20 травня у громаді внаслідок обстрілів загинула жінка. У Малій Данилівці внаслідок обстрілу РФ згоріли 6 гаражів та 4 авто. Російські військові обстріляли район села Дементіївка. У залізничній лікарні у Харкові вибило вікна після російського обстрілу. Російська армія на Харківщині намагалася атакувати з Липців. Загиблу в евакуаційній колоні під Старим Салтовом 13-річну Софію поховали на Донеччині. У Харкові знайшли мертвим члена НСЖУ Ігоря Гуденка. Запуск метро у Харкові анонсували на 24 травня. Також Терехов розповів про початок будівництва житла у місті. Харківські пожежники прихистили врятоване цуценя з розбитого РФ будинку.
- 21 травня. П'ять жителів Харкова зазнали поранень внаслідок обстрілу Салтівки. Внаслідок обстрілів РФ села Костянтинівка знищені два будинки, дві літні кухні та три автомобілі. На території Золочівської громади знайшли могили шести російських військовослужбовців. Арестович заявив, що угруповання російських військ, які розташовані поблизу Ізюма, можуть залишитися без шляхів постачання. У російських військових, які перебувають на території Борівської громади на Харківщині, проблеми із матеріальним забезпеченням. Жителю Ізюма повідомили про підозру через співпрацю з окупантами. Найбільше злочинів РФ проти культурної спадщини України фіксують на Харківщині, заявив омбудсман. Поліцейські показали, як вони патрулюють Харків вночі. У Харкові відновили рух трамваїв на двох маршрутах. У Харкові внаслідок російських обстрілів зруйновано до пів кілометра водогонів різних діаметрів. Після вторгнення РФ Терехов підтримав перейменування проспекту Жукова в Харкові. Харківський боєць Нацгвардії онлайн одружився з військовою з Житомира.
- 22 травня. Російські окупанти вдень 22 травня обстріляли Київський район Харкова. РФ встановила ракетні комплекси "Іскандер" на кордоні з Харківщиною. Армія РФ відновлює залізницю в районі Куп’янська, щоб швидше перекидати війська. Російські окупанти викрали Дворічанську селищну голову на Харківщині. Евакуюватися з Ізюма досі неможливо, окупанти перекрили шлях — мер міста. В окупованій громаді на Харківщині армія РФ розібрала на запчастини медавтомобіль. Четверо людей зазнали поранень внаслідок обстрілів Харківської області. Полонений армієць РФ розповів, скільки техніки та окупантів було в Малій Рогані під Харковом. З 24 травня працюватимуть всі гілки метро Харкова.
- 23 травня. Російські окупанти обстріляли Чугуївський район, Павлове Поле у Харкові та Золочівську громаду. Армія РФ встановлює блокпости поряд з тимчасово окупованими населеними пунктами на Харківщині. Окупанти безрезультатно штурмували Тернову на Харківщині. Російському командиру, який наказував обстрілювати Харківщину, оголосили про підозру. У Малій Рогані збирають докази злочинів РФ. Будинки на Північній Салтівці у Харкові не підлягають відновленню. "Ховав від росіян": житель села на Харківщині видавав військового РФ за сина.
- 24 травня. На станції Харківського метрополітену прибули перші потяги після тримісячної перерви. Внаслідок обстрілів РФ у Безруках пошкоджений монумент пам'яті загиблих під час Другої світової війни. Під час гасіння пожежі, що сталася внаслідок обстрілу на території Малоданилівської громади, рятувальник отримав поранення. Російські окупанти заблокували в'їзд до Балаклії з гумдопомогою. Армія РФ обстріляла Мерефу на Харківщині. Російські військові провели розвідку боєм у районі села Пасіка Ізюмського району та зазнали там втрат. Внаслідок обстрілу Дергачів загинула 69-річна жінка, ще один житель отримав поранення. Двоє людей поранені в Ізюмському районі.
- 25 травня. Внаслідок нічних обстрілів селища Уди загинув чоловік. Внаслідок обстрілу Балаклії загинули двоє людей, близько десятка людей поранені. Одна людина загинула, семеро поранені внаслідок обстрілу Балаклії. Троє людей загинули внаслідок стрілянини в районі Холодної Гори. Військові РФ обстріляли Лозівську громаду. У Циркунах від російських обстрілів сталися сім пожеж. Прокурори нарахували 56 влучань снарядів РФ у парк Горького. Російські військові намагалися контрнаступати у напрямку кількох населених пунктів Харківщини. Російські окупанти звільнили викрадену голову Дворічанської селищної ради на Харківщині. Полонені на Харківщині окупанти розказали СБУ, як хотіли втекти з війни додому. На Харківщину доставили понад 4 тис. доз вакцини від COVID-19. Волонтерка з Харкова вивезла з Маріуполя сімох людей. Харківська художниця Поліна Кузнєцова в Івано-Франківську презентує роботи, створені під час війни.
- 26 травня. Внаслідок обстрілів Харкова загинули семеро людей, серед них жінка у власній квартирі та батько з немовлям. Від обстрілів РФ Дергачів одна людина загинула, ще одна дістала поранення. Внаслідок обстрілів РФ Золочівської громади поранена жінка. В райадміністрації повідомляють, що в окупованому Ізюмі голодують люди. Окупанти викрали сина голови Чкаловської громади на Харківщині. Члена збірної України на двох Олімпіадах затримано на Харківщині за коригування вогню для військ РФ. У Харкові 80 рятувальників отримали нагороди за відвагу, один із них — посмертно. Понад 6 тис. абітурієнтів на Харківщині погодилися брати участь у мультипредметному тестуванні. На вулиці Мироносицькій у Харкові частково демонтували трамвайні колії. Російські війська 26 травня обстрілювали Харків з великокаліберних гармат "Піон". Під час обстрілу Харкова 26 травня загинув батько сімох дітей.
- 27 травня. У Харкові запрацювали усі станції метрополітену на Салтівській лінії. Від російського обстрілу в ніч на 27 травня спалахнув гуртожиток спеціалізованої школи-інтернату на території Люботинської громади. Міністерство культури та Харківська обласна держадміністрація створили спеціальний фонд для відновлення національного музею Григорія Сковороди. Журналісти врятували 16 голубів, яких контузило після російських обстрілів 26 квітня на Павловому Полі. У Лозівському районі прихистили оленятко Бембі, родина якої загинула під час обстрілів на Ізюмщині. На проспекті, перейменованому на честь Героїв Харкова, з'явилися перші таблички з новою назвою. Серед російських окупантів, які беруть участь в бойових діях на Харківському напрямку, почалися бунти. У тимчасово окупованих населених пунктах Харківської області почастішали випадки зникнення людей. Десантники збили російський бойовий гелікоптер Ка-52 "Алігатор". Комунальники та підприємці усували наслідки російського обстрілу Харкова, внаслідок якого 26 травня загинули восьмеро людей.
- 28 травня. Протягом доби на Харківщині поранили шістьох людей: окупанти обстрілювали Золочів, Балаклію, Савинці, Коробочкине. Російські війська на Харківському напрямку зосереджують основні зусилля на утриманні позицій та недопущенні просування Збройних сил України. Окупанти перекидають залізницею озброєння, техніку в район Куп'янська. На Харківщині "козачий полковник" здавав РФ позиції української армії. Анонсували відновлення роботи ще трьох тролейбусних маршрутів та одного автобусного маршруту.
- 29 травня. Російські окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру у селах, що розташовані на північ від Харкова та на південному сході регіону поблизу Ізюма. Військовим, які обороняють Харківщину, волонтери передали 6 автівок. Внаслідок обстрілу Чугуєва на Харківщині горіли гаражі, чоловік отримав опіки. Президент Володимир Зеленський відвідав позиції української армії на Харківщині. Росія вчергове обстріляла Харків. Російські військові з авіації обстріляли Прудянку на Харківщині. Зеленський звільнив керівника СБУ на Харківщині Романа Дудіна.
- 30 травня. Російська артилерія обстріляла села Уди, Костянтинівка, Світличне, Карасівка та Калинове: внаслідок обстрілу загинув чоловік з Калинового та чоловік з села Уди. Внаслідок російських обстрілів Київського району у Харкові поранень дістали четверо чоловіків та підліток. Від російських обстрілів 30 травня в Харкові та області поранення дістали двоє неповнолітніх. В Індустріальному районі Харкова дістали тіла двох людей з-під завалів 16-поверхового будинку. Російські війська завдали ракетних ударів по району селища Жуковського у Харкові. Окупанти обстріляли Уди, Одноробівку, Руські Тишки та Черкаські Тишки. Українська авіація завдала удару по підрозділах російських окупантів в районі населеного пункту Довгеньке Ізюмського району. На окружній у Харкові прибрали розбиту техніку окупантів та відновили дорогу. У Харківській області змінили час комендантської години.
- 31 травня. Російські військові намагалися штурмувати район села Довгеньке на Ізюмщині. Окупанти РФ з танків та артилерії били по населених пунктах Дергачівщини. Росіяни понад 10 годин били з артилерії по Золочеву на Харківщині: загинула жінка. Внаслідок російського обстрілу загинула 12-річна дитина. З тимчасово окупованих територій Харківщини евакуювали понад 1500 людей. Армія РФ двома ракетами зруйнувала дві школи на Харківщині. У Харкові з-під завалів 16-поверхівки дістали ще двох загиблих. На Полтавщині російських військових засудили до 11,5 року ув'язнення: їх визнали винними в обстрілах Харківщини. У Харкові викрили двох колишніх бойовиків ОРДЛО та експоліцейського, який став бойовиком "ЛНР". На Харківщині 31 травня збили російський гелікоптер. У боях на півночі регіону тероборона Харківської області захопила бойову машину піхоти та "мотолигу". Над Харковом 31 травня бачили рідкісні протисутінкові промені. Українські військові врятували плазунів, які 80 днів були під окупацією РФ. У Харкові з 1 червня тролейбуси ходитимуть ще за трьома маршрутами. Школи Харківщини готуються до закінчення навчального року. У Харкові оновили правила продажу алкоголю.
Червень 2022: ЗСУ почали виходити на кордон з РФ
- 1 червня. Російські військові вели наступ у напрямку сіл Довгеньке та Дібрівне Ізюмського району. За день селище Золочів росіяни обстріляли чотири рази. З Харкова до Туреччини евакуювали 35 дітей, які жили в метро та бомбосховищах. З юридичного університету відрахували студентку, яка співпрацює з окупаційною владою Маріуполя.
Бійці харківської територіальної оборони вболівають за футбольну збірну України у матчі проти Шотландії 1 червня. Гру дивляться на мобільному телефоні в одному з укриттів у передмісті Харкова. Фото: Суспільне Харків
- 2 червня. На Харківщині є місця, де українські військовослужбовці вже вийшли на кордон з РФ, розказав речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник. У Слобожанській та Краснокутській громадах на Харківщині заборонили купатися у водоймах через небезпеку від боєприпасів. Внаслідок російського удару в ніч на 2 червня зайнялася школа у Київському районі Харкова; під час гасіння пожежі рятувальники знайшли загиблу жінку, поранення дістав чоловік, ще троє жінок врятовані. Загалом по області внаслідок обстрілів не менше восьми людей отримали поранення, загинула одна жінка. Російські окупанти вчергове завдали ударів по селу Уди Золочівської громади. Шестеро солдатів та офіцерів нагороджені орденом "За мужність" 3-го ступеня. Фахівці "Харківобленерго" відновили електрику у семи багатоповерхівках мікрорайону "МЖК Інтернаціоналіст" на Салтівці.
- 3 червня. Росія зруйнувала приміщення лікарні у Золочеві на Харківщині радянською ракетою. Двоє людей з громади загинули внаслідок обстрілу. Окупанти намагаються наступати на Барвінкове. Мер Харкова Ігор Терехов підбив підсумки 100 днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну. За цей час росіяни зруйнували близько 5 тис. будівель в області. На Харківщині працює спецгрупа поліції для документування статевих злочинів окупантів. Група полонених самоназваної "ДНР" на Харківщині заявляє про відмову від обміну. Російському командиру, який наказував стріляти по авто з цивільними біля Харкова, заочно оголосили підозру. У Харкові створили загін "Азову". Двох солдатів з Харківщини посмертно нагородили орденом "За мужність". НБУ визнав харківський "Мегабанк" неплатоспроможним. У Харкові оголосили про відновлення нарахування оплати за комунальні послуги. Харківські школярі відзначили свято останнього дзвоника онлайн.
- 4 червня. Російські військові намагалися наступати в Ізюмському районі. Російські окупанти ракетою поцілили в гараж на Харківщині: одна людина загинула, двоє — поранені. Внаслідок обстрілів Харківщини за добу 10 людей дістали поранення. Українські військові ведуть бої за звільнення двох сіл на Дергачівщині. ЗСУ знищили майже всю 35-ту загальновійськову армію РФ в Ізюмі. РФ зосереджує резерви для наступу в напрямках Ізюма, Барвінкового та Словʼянська. Харківський аероклуб зазнав чергового російського обстрілу: відео наслідків. У Борівській громаді на Харківщині окупанти фотографують кожного, хто бере від них гроші. Жителя окупованого Куп’янська підозрюють в пропаганді війни у російських медіа. Патрульні у Харкові виявили 136 ймовірних колаборантів. На Харківщині 15 тисяч людей втратили житло через бойові дії: запустили чат-бот про стан житла під час війни. Остаточних висновків про стан Харківської ОВА після ракетних ударів немає: тривають дослідження. Розраховував на "гуманітарну місію", привезли на передову: що розповів військовий РФ, захоплений на Ізюмщині. "Привезли на м'ясокомбінат": полонений на Харківщині — про примусову мобілізацію в самоназваній "ДНР". У Харкові чоловік та жінка викрали гумдопомогу у благодійного фонду. "Металіст 1925" показав наслідки влучання ракети по спортбазі під Харковом. 80% факультетів Каразінського університету в Харкові зберегли майно під час війни. Зеленський надав почесне звання лікарю харківського шпиталю.
- 5 червня. Російські війська застосували фосфорні боєприпаси на Харківщині. Волонтери скасували евакуацію з окупованих територій Харківщини, що мала відбутися у понеділок, 6 червня, через можливі провокації. Ввечері росіяни обстріляли північ і південь міста. Також росіяни обстріляли Чугуїв, чоловік загинув. Випускники станцювали вальс на руїнах школи, загалом за день повідомили про двох загиблих та двох поранених в області. Поліції стало відомо про загибель ще 33 людей внслідок війни, більшість з них з Ізюмщини. Аеродром "Коротич" показав наслідки чергового обстрілу. За добу внаслідок обстрілів на Харківщині загинули троє людей, 10 поранені.
- 6 червня. Волонтери вранці заявили, що скасували евакуацію з окупованих територій Харківщини. Окупанти на Харківщині облаштовують понтонно-залізничні переправи через річки, повідомив Генштаб. Внаслідок російських обстрілів на території Старовірівської громади спалахнула пожежа на приватному підприємстві, двох поранених людей госпіталізували до лікарень. Армія РФ вночі 6 червня нанесла авіаудар по селу Одноробівка Золочівської громади. Внаслідок російських обстрілів у Чугуївському районі пошкоджений газопровід середнього тиску, що забезпечує газом майже 1800 будинків. Російські військові в ніч на 6 червня нанесли ракетний удар по об'єктах критичної інфраструктури Лозівської громади: внаслідок обстрілів пошкоджені дві школи, три дитячі садки, багатоповерхівки та гуртожитки, де мешкали переселенці. У Малій Рогані під Харковом знайшли поховання місцевої жительки, загиблої від обстрілів. Харківських медійників, які висвітлюють війну, відзначили до Дня журналіста. Центр реабілітації та паліативної допомоги "Гіппократ" у Харкові частково відновлює роботу. Харківські Telegram-канали зібрали понад 642 тис. грн менш ніж за годину. Близько 1400 людей 6 червня змогли виїхати з тимчасово окупованих територій Харківщини.
- 7 червня. Внаслідок російського обстрілу Шевченківського району у Харкові 7 червня загинув 56-річний чоловік, поранені ще троє жителів. Близько 3:00 7 червня російські військові обстріляли Київський район Харкова. Щонайменше троє людей загинули і шестеро поранені внаслідок обстрілу Харкова та області 7 червня. Розвідка перехопила розмову окупантів на Харківщині: планують втечу. Російська армія обстрілює села Ізюмщини на шляху до Слов'янська. На війні загинули жителі Лозової, Богодухова та села Шелестове Коломацької громади. Бачила, як обстрілювали Харків, та вивезла чужих дітей: історія евакуації з окупованої Вільчі. Рятувальники під обстрілами гасили пожежі у Малоданилівській ОТГ. Харківська міськрада показала розбите обстрілами РФ Салтівське трамвайне депо. Еліна Світоліна та Андрій Шевченко закликали підтримати "Металіст 1925", базу якого зруйнувала РФ. Український солдат повертається з війни: харківська школярка прикрасила укриття. На лінії вогню: як проходить посівна в умовах війни на Харківщині.
- 8 червня. Російська армія вчергове вдарила по території харківської телевежі, зникло ефірне телевізійне мовлення. Окупанти РФ проводили наступальні та штурмові дії поблизу Довгенького на Харківщині. Стало відомо, що російські війська завдали удару ракетою по Новобаварському району Харкова, троє людей загинули. Рятувальники разом з працівниками лісгоспу загасили пожежу поблизу селища Андріївка Ізюмського району, де внаслідок обстрілів загорілася хвоя у сосновому лісі. Прокуратура передала до суду справу за обвинуваченням жительки Харкова у державній зраді. Поліція внесла до статистики інформацію щодо загибелі від бойових дій ще чотирьох дітей на території регіону. Внаслідок російського обстрілу Золочева одна людина загинула, п'ятеро дістали поранення. Псевдовладу окупованих територій Харківщини підозрюють у держзраді. У Харкові суд передав армії 630 тис. грн застави за підозрюваного у вербуванні жінок для РФ. Командувач Нацгвардії нагородив харківську волонтерку. Терехов анонсував запуск "гарячої лінії", де повідомлятимуть про стан будинку. На Харківщині після повномасштабного вторгнення РФ від COVID-19 щепили 24,5 тисячі людей. Розбирати зруйновані будинки у Харкові допомагають рятувальники з Канади.
- 9 червня. Протягом доби у регіоні від обстрілів п’ятеро людей загинули, ще 14 дістали поранення. Поліція Харківщини повідомила про загибель ще чотирьох дітей від бойових дій. Вночі росіяни випустили ракети по кафе у Новобаварському районі, троє людей загинули. Також зруйновані бібліотека та магазин. Від обстрілів на Балаклійщині спалахнув ліс. Двоє людей загинули, 15 дістали поранень внаслідок обстрілів Харківської області.
- 10 червня. Російські військові з 1-го армійському корпусу війська Росії відмовився від участі у воєнних діях через втрати, яких окупанти зазнали на території Харківщини. Внаслідок обстрілу Дергачів була пошкоджена газова мережа. На Салтівській лінії харківського метрополітену зменшать інтервал руху потягів у годину пік. Енергетики відновили електропостачання на Північній Салтівці, одного з найбільш уражених російськими обстрілами районів Харкова, роботи тривали майже місяць. Командир 92-ї окремої механізованої бригади, Герой України Павло Федосенко розповів про оборону Харківщини. Рятувальники розбирали завали в Палаці праці, який був пошкоджений внаслідок російських обстрілів 2 березня. Помер ветеран із Золочева, якому РФ зруйнувала хату. Барвінкове та найближчі населені пункти залишаються під постійними російськими обстрілами. У Харкові попри бойові дії відновлюють бізнес. Окупанти поставили на чолі Борової у Харківській області окупанта з Білорусі. Поранений керівник групи харківських саперів повернувся до роботи.
- 11 червня. Рятувальники дістали тіла чотирьох людей з-під завалів зруйнованого внаслідок обстрілу РФ будинку у Чкаловській громаді Чугуївського району. У 92-й бригаді розповіли, як під Харковом знищили російський ОМОН. Окупанти посилили обстріли Харківщини: четверо загиблих та шестеро поранених за добу. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про просування ЗСУ на північ Харківщини. Дергачі обстріляли касетними бомбами: двоє поранених. Близько 60 трамваїв Салтівського депо у Харкові знищені внаслідок обстрілів РФ. У тимчасово окупованій Борівській громаді російські гауляйтери знімають та пошкоджують державну символіку України. Для окупантів, поранених на Слобожанському напрямку, розгортають шпиталь під Бєлгородом, повідомив Генштаб. До п'яти збільшилася кількість загиблих внаслідок обстрілу села Коробочкине на Чугуївщині. Двоє людей загинули під час обстрілу Золочева. Росія кинула оперативні резерви на північ Харківщини. Через обстріли на території двох котеджів Малоданилівської громади сталося займання. Троє людей загинули, четверо поранені від обстрілів 11 червня.
- 12 червня. На Харківщині внаслідок російського авіаудару пошкоджене сільгосппідприємство, збитки довкіллю становлять понад 30,9 млн грн. На Північній Салтівці у Харкові відновили газопостачання 5 тис. споживачам. Російська армія продовжує обстріли Золочівської громади на Харківщині. Російські військові намагалися штурмувати у районі Стариці та Рубіжного на Харківщині. Армія РФ вдарила по селу на Чугуївщині, поранений чоловік. Російські окупанти обстріляли дитячий табір на Харківщині. На Харківщині скасували евакуацію з окупованих територій 13 червня. На Тернопільщині під час ракетного обстрілу РФ травмувалася дитина з Харкова.
- 13 червня. Російські окупанти змогли закріпитися на північній околиці села Ізбицьке Вовчанської громади внаслідок ведення штурмових дій. Харківські нацгвардійці знищили живу силу армії РФ та боєкомплект артилерійських снарядів за допомогою дрона на території регіону. В районі Ізюма військовослужбовці Повітряних сил України збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Журналісти-розслідувачі ідентифікували окупантів Ізюма. Стало відомо, що російські війська мінують шляхи та проводять розвідку у населених пунктах поблизу Старого Салтова. На півночі Харківської області українські військові знищили склад боєприпасів та бронетехніку окупантів. Попри небезпеку обстрілів та інформацію про можливі провокації понад 1700 людей змогли виїхати з тимчасово окупованих територій регіону. На Ізюмському напрямку збили бойовий російський гелікоптер Ка-52.
- 14 червня. 35-річна жінка загинула, її 3-місячна дитина поранена внаслідок обстрілу села П'ятницьке Печенізької громади. Російські окупанти вчергове обстріляли селище Малинівка Чугуївського району: поранені двоє чоловіків та жінка. Окупанти обстріляли Золочів снарядами на парашутах. У Харкові провели в останню путь санітарного інструктора 92-ї окремої механізованої бригади Євгена Храпка. Окупаційна влада селища Борова у Харківській області намагається знайти та заново встановити демонтований пам’ятник Леніну. Президент України Володимир Зеленський сказав, що бої за Харківську область тривають, а окупанти пробують посилитися. Протягом 14 червня в Харківській області від російських обстрілів поранені семеро людей.
- 15 червня. Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан втретє приїхав в Україну, де оглянув місця російських обстрілів у Харкові. Із селища Старий Салтів Харківської області евакуювали родину, чий будинок зруйнувала армія Росії. Організатори "Адмінського збору" передали два пікапи оборонцям Харківщини. Міському голові тимчасово окупованого Вовчанська Анатолію Степанцю прокуратура оголосила про підозру у державній зраді. Батальйонно-тактичну групу, яка дислокувалася в районі тимчасово окупованого Куп'янська, РФ перекинула на Бахмутський напрямок. Двоє чоловіків зірвали герб у тимчасово окупованому селищі Шевченкове Куп'янського району. Збройні сили України "підрізають Ізюм з заходу", щоб послабити наступ російських окупантів на Слов'янському напрямку, заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович. Внаслідок обстрілів поранення отримали п'ятеро жителів Ізюмського району та одна людина з Лозівського.
- 16 червня. На Харківщині російські окупанти захопили двох добровольців зі США, дізнався The Telegraph. СБУ заявила про арешт активів російських компаній на Харківщині на 40 млн грн. Артилеристи Нацгвардії завдали удару по радіолокаційній станції російських військових. Близько третьої ночі 16 червня російська ракета вдарила по приватному підприємству харчової промисловості в Індустріальному районі міста. Мер Харкова Ігор Терехов спростував низку фейків, поширених Росією. Перший заступник керівника Київської окружної прокуратури Харкова Сергій Шевцов заявив, що протягом щонайменше останніх двох тижнів окупанти обстрілюють Харків балістичними ракетами з території Російської Федерації. Від обстрілів 16 червня двоє людей отримали поранення.
- 17 червня. Рух на Салтівській лінії метро, яка частково була закрита через загрозу атаки росіян по інфраструктурі підземки, повністю відновили. Росія обстріляла промзону у Первомайському Харківської області. До "Книги катів" внесли дані про військових РФ, які вчиняли злочини на Харківщині. Підрозділи Сил оборони України змусили армію РФ залишити населений пункт Дмитрівка Ізюмського району Харківської області.
- 18 червня. Російські окупанти намагаються відновити постачання підкріплення залізницею в Харківській області. Андрію Стрижку, який зірвав та розтрощив герб України у тимчасово окупованому смт Шевченкове, заочно повідомили про підозру. У Харківській області українські армійці знищили бронетехніку та військових Збройних сил Російської Федерації. Російські військові вдень обстріляли Харків — під удар потрапила промислова зона міста. На Ізюмщині окупанти обстріляли газопереробне підприємство. Більшість російських військових разом із військовою технікою вийшли з населених пунктів Борівської громади Харківщини у Донецькому та Луганському напрямках, повідомила селищна рада. Одна людина загинула, п'ятеро поранені внаслідок російських обстрілів Харківщини.
- 19 червня. Російські військові за допомогою авіації обстріляли селище Тимофіївка та село Цапівка Золочівської громади, повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Стало відомо, що російські військові вивезли трьох жительок Шевченківської громади. Харківський міський голова Ігор Терехов вирішив не їхати до Мадрида на форум, де планував зустрітися з архітектором Норманом Фостером. Група ізюмчан та їхніх родичів, які перебувають на підконтрольній Україні території, просили президента України Володимира Зеленського врятувати жителів тимчасово окупованого міста, захопленого та знищеного російськими військами. Президент Володимир Зеленський повідомив, що армія окупантів посилюється на Харківському напрямку. З пораненнями внаслідок російських обстрілів госпіталізували вісьмох людей. Ще один чоловік підірвався на російській міні.
- 20 червня. Внаслідок обстрілу пошкоджена будівля Люботинського професійного ліцею залізничного транспорту. Діти в Ізюмському районі зазнали осколкові поранення через снаряд, який здетонував у воді. Харківська державна зооветеринарна академія піддалася російському ракетному обстрілу. Російські військові чинять максимальний опір Збройним силам України в Харківській області. Українській армії залишилася незначна відстань до кордону з Росією, заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Російські військові різко посилили обстріли Харкова, сказав мер Ігор Терехов. Стало відомо, що автомобіль з родиною з села Турове Золочівської громади підірвався під час спроби евакуюватися з тимчасово окупованої території: чоловік загинув, його дружина та дитина поранені. На Харківщині українські військові знищили техніку РФ та понад 20 окупантів. Майже тисяча людей 20 червня змогла виїхати з тимчасово окупованих територій на Харківщині. За добу внаслідок російських обстрілів загинули троє людей, поранення дістали семеро.
- 21 червня. Київський районний суд Харкова визнав винним у підготовці до захоплення влади селищного депутата від нині забороненої в Україні партії "Опозиційна платформа — За життя" Андрія Лазуренка. Російські війська вдарили ракетою по житлово-комунальному коледжу університету міського господарства імені Бекетова. Одна з російських балістичних ракет, випущених по Харкову 20 червня, вдарила по об'єкту Харківського метрополітену, одна людина поранена. Вранці російські окупанти обстріляли село Уди Золочівської громади Харківської області, троє людей загинули. Окупанти обстріляли територію Дергачівської громади на Харківщині: загинула 8-річна дитина. Росія ввечері обстріляла Чугуїв на Харківщині: шестеро загиблих.
- 22 червня. Три пожежі, пов'язані з обстрілами РФ, гасили рятувальники у Чугуївському районі на Харківщині. Три райони Харкова піддалися обстрілам за добу. Житель Харкова закликає сина припинити воювати на боці РФ. Окупанти з мінометів обстріляли Ізюмщину: загинули п'ятеро жінок. З-під завалів будинку у Золочеві дістали трьох загиблих. Окупанти завадили передачі гуманітарної допомоги в Борову. Захисники України знищили ще 11 одиниць російської техніки на Харківщині.
Авіабомбу вагою у 500 кілограмів знімають харківські сапери з даху багатоповерхівки на вул. Наталії Ужвій, 62. Вона пролежала тут понад три місяці. 23 червня 2022 року. Фото: Суспільне Харків
- 23 червня. Російські окупанти зранку 23 червня обстріляли Чугуїв. Померла вчителька з Золочева на Харківщині, тяжкопоранена російським обстрілом. Відмовився чинити опір РФ: на Харківщині оголосили вирок меру Південного. З даху дев'ятиповерхівки у Харкові зняли 500-кілограмову російську авіабомбу. Внаслідок обстрілів Харківщини 23 червня загинули 2 людей, 10 поранені.
- 24 червня. Російські військові дистанційно замінували один з мікрорайонів Чугуєва на Харківщині. Армія РФ ракетами вдарила по спорткомплексу політехнічного інституту в Харкові — фото. Пожежу на газопереробному підприємстві Харківщини приборкали. На Харківщині бригада швидкої потрапила під обстріл. Увечері після вибуху ракети в центрі Харкова загорілися офісні приміщення в адміністративній будівлі. Внаслідок російських обстрілів з 24 на 25 червня одна людина загинула, дев'ять поранені.
- 25 червня. Вранці 25 червня російські окупанти обстріляли Чугуїв, поранена 85-річна жінка. Внаслідок обстрілу селища Золочів загинула одна людина. Російська армія з території Бєлгородської області запускає "Іскандери" по населених пунктах Дергачівської громади, повідомив голова громади Вячеслав Задоренко. Від обстрілу РФ вчергове пошкоджене "Джерело нейтронів". Правоохоронці отримали інформацію про загибель в Ізюмі Харківської області родини із 14-річним сином. Бійці "Азову Харків" знищили трьох російських найманців, які брали участь у низці воєнних кампаній.
- 26 червня. Російські війська масовано обстріляли Харків у ніч проти 26 червня: окупанти поцілили у медзаклад, будинок та гаражі, зайнялася пожежа. На місці нічного обстрілу Салтівки у Харкові сапери вилучили уламки "Урагану", що не розірвалися. Речник Повітряних сил розповів, як РФ б'є по Харкову. У двох районах Харківщини за добу загинули двоє людей, п'ятеро поранені.
Згорілі автомобілі у дворі житлових багатоповерхівок у 602-му мікрорайоні Харкова. Житлові будинки та розташований поруч медичний комплекс росіяни обстріляли з “Ураганів” в ніч на 26 червня. Фото: Суспільне Харків
- 27 червня. У ніч на 27 червня російські окупанти обстріляли адмінбудівлю та школу. Стало відомо, що під час виконання службових обов’язків від обстрілу загинув рятувальник. Російські окупанти викрали дитячого тренера з велоспорту. Армія РФ обстріляла селище на Харківщині під час евакуації населення. Попри обстріл вдалося евакуювати 783 людини. Під Харковом російська ракета поцілила між дитячим табором та будинком. Російська армія 27 червня обстріляла Немишлянський та Салтівський райони Харкова. Від російських обстрілів Харкова загинули дев’ятеро людей.
- 28 червня. Окупанти обстріляли у Харкові школу та автосалон. Російські війська вдарили по промзоні Харкова, поранені шестеро людей. У Харкові на авіазаводі презентували поштову марку "Українська мрія". Двоє людей загинули від атак РФ.
- 29 червня. Російська ракета з Бєлгорода вдарила по житловому масиву на Олексіївці у Харкові. Армія Росії обстріляла два райони Харківщини: загинула людина, поранені п’ятеро. Окупанти РФ поцілили ракетою у цегельний завод на Золочівщині.
- 30 червня. Війська РФ вдарили по залізничній станції на Харківщині. З-під завалів будинку дістали жінку, яка загинула тиждень тому. У Харкові від російського обстрілу загинув водій швидкої допомоги. Окупанти поцілили по підприємству в Харкові: утворилася вирва глибиною три метри. Окупанти обстріляли Печеніги на Харківщині: чоловік загинув, жінка отримала поранення. Загалом від російських обстрілів за добу загинули четверо людей, п'ятеро поранені.
Липень 2022: мінування Харківщини, обстріли Чугуєва
- 1 липня. Депутату зі звільнених Циркунів на Харківщині оголосили підозру у держзраді. У Харкові замаскували радянську символіку на будівлі міськради. Самоназваного голову Шевченкового на Харківщині підозрюють у поваленні пам'ятника воїнам АТО. Російські окупанти встановили банер з актором Бодровим на автовокзалі захопленої Борової. Окупанти Балаклії оголосили "заступником мера" учасника талант-шоу, який забивав цвяхи до носа. Четверо людей дістали поранення внаслідок обстрілів РФ 1 липня.
- 2 липня. Окупанти знищили дитячий садок у Світличному на Харківщині. Вранці 2 липня Харків обстріляли ракетами — фото наслідків. На Харківщині понад 700 людей висловили бажання керувати HIMARS. У боях з російськими окупантами на Харківщині загинули 18 тероборонців з Києва. У Харкові презентували виставу про підлітків під час війни. Окупанти обстріляли два райони Харкова та чотири райони області: четверо поранених.
- 3 липня. Губернатор Бєлгородської області заявив про "серію гучних звуків", у Харкові — вибухи. Наслідки ракетного удару РФ по Новобаварському району Харкова. Поліція показала наслідки другого ракетного удару РФ по Харкову 3 липня. У Бєлгороді загинула родина з Харківщини. Російські окупанти вдень обстріляли Харківський район: троє людей загинули. Росіяни обстріляли Безруки на Харківщині: загинули цивільні.
- 4 липня. Внаслідок російських ракетних ударів частково зруйнована школа у Шевченківському районі, згоріло поле пшениці та СТО. Президент Володимир Зеленський нагородив суддю Верховного Суду з Харкова Олександра Мамалуя, який захищає Україну у складі Збройних сил України, орденом "За мужність" II ступеня. На Ізюмському напрямку українські захисники підірвали склади російських окупантів. Із захоплених російськими окупантами територій Харківської області змогли вибратися 860 людей. У Харкові відкопали останки двох російських військових.
- 5 липня. Російські окупанти вдарили двома ракетами по технікуму у Харкові. РФ дистанційно замінувала місцевість в районі Циркунів на Харківщині. Депутат Харківської облради Турінський склав повноваження через участь в протистоянні російській навалі. Армія РФ вчергове намагалася штурмувати Соснівку на Харківщині. На Харківщині арештували активи 13 російських компаній. На Харківщині представили тимчасового виконувача обов'язків начальника УСБУ. Однорічний хлопчик поранений внаслідок обстрілів селища Печеніги на Харківщині. Від російських ударів 5 липня поранені троє людей.
- 6 липня. Окупанти дистанційно замінували територію поблизу двох сіл. Російська ракета влучила в Харківський педагогічний університет. Окупанти вдарили по Чугуєву та випустили фосфорні боєприпаси по селу на Дергачівщині. У Великому Бурлуці горів склад окупантів. Російська ракета зруйнувала дві пам'ятки архітектури у Новобаварському районі Харкова. РФ завдала авіаудару поблизу Рубіжного. У тимчасово окупованій Боровій на Харківщині зник призначений РФ керівник. Двоє людей загинули внаслідок обстрілів Харківщини 6 липня.
- 7 липня. Російські військові з артилерії обстрілюють Харківщину та заміновують автошляхи. Внаслідок обстрілів окупантів горів гектар пшеничного поля. Окупанти обстріляли заклад для дітей з порушенням зору у Харкові. У Харкові загинули троє бійців "Іноземного легіону". Екоінспекція підрахувала збитки від знищення РФ греблі Оскільського водосховища. На Харківщині окупанти знищили равликову ферму. Окупанти РФ арештували підозрюваного в держзраді мера Куп’янська. Швидка, що приїхала за пораненою, потрапила під обстріл РФ. Російська ракета влучила поблизу дев’ятиповерхівки у Харкові, загинули троє людей. Від російського обстрілу промзони Харкова поранені двоє чоловіків.
- 8 липня. Російська армія з авіації обстріляла Петрівку на Харківщині. Російські війська обстріляли Циркуни під Харковом, загинула жінка, двоє людей поранені. Харківським рятувальникам подарували дихальні маски для тварин. На Харківщині збили російський безпілотник. В тимчасово окупований Ізюм волонтери змогли передати ліки. ЗСУ двічі відбили штурм біля Дементіївки на Харківському напрямку. США та Туреччина допомагатимуть відновити Харків після війни, сказав мер Харкова Ігор Терехов. У Харкові продають каву із символікою підрозділів, які захищають регіон.
- 9 липня. На Харківщині знайшли заміновану ділянку дороги. Ракета РФ вдарила у двір двох будинків в центрі Харкова. Окупанти обстріляли територію ресторанного комплексу під Харковом.
- 10 липня. Російські війська ракетним ударом зруйнували школу у Харкові. Ракета РФ влучила у приватний сектор у Харкові, є поранений. Окупанти обстріляли Золочів на Харківщині: пошкоджені п'ять будинків, поранений чоловік
- 11 липня. Російська ракета частково зруйнувала шестиповерхівку у Харкові. Ракети також влучили у школу та поруч зі складською будівлею. РФ обстріляла Золочів на Харківщині: двоє загиблих, зруйновані будинки. Від масованого російського обстрілу Харкова 11 липня троє людей загинули, десятки поранених. На Харківщині повідомили про підозру "керівнику народної міліції" окупованого Шевченкового. З окупованих територій Харківщини виїхали понад 1100 людей.
- 12 липня. Російська армія завдала ракетного удару по Харкову вночі. Російські окупанти обстріляли Індустріальний район. Окупанти обстріляли гору Крем'янець в Ізюмі: є загиблий та поранені. Українська армія з авіації вдарила по російській техніці на Ізюмському напрямку. 12 липня 10 людей отримали поранення внаслідок обстрілів РФ.
- 13 липня. У селищі Слатине на Харківщині внаслідок обстрілу загинув чоловік, ще двоє людей поранені. ЗСУ запобігли ракетному удару по Харкову. Полонений на Харківщині бойовик отримав 12 років в’язниці. "Азов Харків" знищив танки та БМП окупантів поблизу кордону з Росією. У Куп'янському районі розтрощили герб України: підозрюється 18-річний житель міста.
- 14 липня. Ракетний удар частково зруйнував депо метрополітену у Харкові. Правнук в'язня концтаборів Ігоря Маліцького з Харкова передав спадок діда на "Байрактари". Російські окупанти обстріляли колишню меблеву фабрику у Харкові. На Харківщині артилеристи знищили дві російські "Нони". В окупованому Шевченковому на Харківщині побили самоназваного голову.
- 15 липня. Росія вночі обстріляла школу у Харкові, слідчі знайшли уламки снаряда, схожого на "С-300". Харківська лікарка загинула, захищаючи місто від російських окупантів. Колишній гравець "Металіста" пішов до Нацгвардії. З окупованої Борівщини на Харківщині надходять повідомлення про катування.
- 16 липня. Росія завдала ракетного удару по Чугуєву. РФ дистанційно замінувала територію Руської Лозової та Слатиного на Харківщині.
- 17 липня. Золочівську громаду на Харківщині вночі проти 17 липня обстріляли 18 разів. Вдень окупанти вчергове обстріляли Чугуїв. Російські окупанти обстріляли П’ятихатки у Харкові.
- 18 липня. У Харкові відновлюють розбиті під час обстрілу РФ поїзди метро. На Харківщині українські розвідники знищили російську ДРГ та взяли у полон командира взводу. На Харківщині нацгвардійці знищили танк російських окупантів. ЗСУ відкинули окупантів поблизу двох сіл Ізюмського району на Харківщині. В окупованій Боровій на Харківщині російські військові облаштували власний морг. З тимчасово окупованих територій евакуювалася майже тисяча людей. У Циркунах після російського обстрілу горіла амбулаторія.
- 19 липня. Зеленський призначив нового начальника СБУ Харківської області. РФ з вертольота обстріляла комбайн на Харківщині. Двоє людей загинули у Мосьпановому. Внаслідок обстрілів РФ на Харківщині загинув чоловік, ще 7 людей поранені.
- 20 липня. Внаслідок обстрілу РФ на Харківщині горів будинок: власника ушпиталили з опіками. Окупанти обстріляли школу в Чугуєві. РФ завдала ударів по Харкову: серед загиблих — 13-річний підліток. Під час обстрілу Салтівки поранення дістала 15-річна сестра загиблого підлітка. Троє людей поранені через обстріл Дергачів. Синєгубов підтвердив, що окупантам на Харківщині не вистачає рефрижераторів. У Харкові запрацював торговельний центр, у який поцілила російська армія. У Харкові намагаються врятувати трамваї, які зупинилися на коліях на початку війни. На Харківщині впритул знищили російський танк.
Батько читає молитву над тілом вбитого російським “Ураганом” 13-річного сина вранці 20 липня. Уламками снаряда, який влучив біля тролейбусної зупинки, також була поранена 15-річна сестра. Фото: Суспільне Харків
- 21 липня. РФ вранці 21 липня обстріляла Харків: троє загиблих. 19 людей поранені, серед них дитина та поліціянт. Російська армія вранці 21 липня обстріляла ринок у Харкові: загинули двоє чоловіків. Керівники харківських Telegram-каналів передали ЗСУ вісім машин. Внаслідок обстрілу поранення дістав водій тролейбуса.
- 22 липня. Росія не обстрілювала Харків в ніч проти 22 липня. У Чугуєві на Харківщині облаштовують укриття в місцях скупчення людей. Пара з Харкова передала сімейну брошку на допомогу ЗСУ. Російські окупанти знищили дитсадок у Прудянці на Харківщині. На Харківщині під час виконання бойового завдання загинув розвідник з Франції.
- 23 липня. Вранці 23 липня у Харкові пролунали вибухи: є поранений. Російські війська вдарили по Золочівській громаді на Харківщині: пошкоджений ліцей. Окупанти РФ 23 липня поцілили у двір Харківського університету міського господарства. Міністр оборони Олексій Резніков пропонує організувати трибунал над воєнними злочинцями РФ у Харкові. Російська армія влучила у житловий будинок. Харків'яни взяли участь у забігу "Біжу за "Азовсталь" в Польщі.
- 24 липня. Під Харковом у полі підірвався тракторист. Окупанти 24 липня завдавали авіаційні та артилерійські удари по Харківщині.
- 25 липня. Росіяни обстріляли Харківську область вночі 25 липня. Обстріл Чугуєва 25 липня: під завалами будинку культури — люди. Російські окупанти знищили у Чугуєві школу з автономним опаленням. Терехов показав, як виглядатимуть безпечні зупинки. Російські загарбники нищать українські книжки на тимчасово окупованих територіях. В окупованій Борівській громаді на Харківщині зменшилася кількість військових та техніки РФ. З тимчасово окупованих територій евакуювали понад тисячу людей.
- 26 липня. РФ посилила інтенсивність застосування ракет і артилерії проти жителів Харківщини. Росія обстріляла Чугуїв на Харківщині: пошкоджена газова труба. РФ вдарила по Харкову двома ракетами "С-300". У Чугуєві з-під завалів будинку культури дістали загиблу жінку. РФ обстріляла Циркуни. У Чугуєві з-під завалів будинку культури дістали другого загиблого.
Рятувальники та місцеві жителі шукають людей під завалами зруйнованого під час обстрілу російськими військами Будинку культури у центрі міста Чугуїв. Троє волонтерів загинули. Фото: Суспільне Харків
- 27 липня. Російська армія обстріляла Індустріальний район Харкова: поранені шестеро людей. Армія Росії завдала удару по Новобаварському району. Окупанти обстріляли коледж у Чугуївському районі. Дружина самоназваного голови Шевченкового "очолила" відділ окупантів. У Харківському районі підліток з батьком дістали поранень. РФ запалювальними снарядами обстріляла Печеніги. РФ обстріляла Борову.
- 28 липня. Вночі окупанти двічі обстріляли Харків ракетами С-300. Російський снаряд влучив у багатоквартирний будинок у Чугуєві. Російські окупанти обстріляли парк Горького у Харкові. Колаборантку з Чугуївського району на Харківщині засудили на 15 років позбавлення волі. Росія обстріляла ТЕЦ на Харківщині, загинув поліцейський. На Харківщині окупанти знищують дитячі книжки. У звільненому від окупантів селі на Харківщині погасили нову марку. РФ обстріляла Печеніги на Харківщині. В Ізюмському районі збили безпілотник окупантів.
- 29 липня. Росія вранці обстріляла центр Харкова. Росія випустила ракету по приміщенню харчового підприємства у Богодухові. На Харківщині 16-річну дівчину підозрюють у нарузі над українським прапором. Мер Південного, який відмовився чинити опір РФ, склав повноваження. У Харкові демонтували верхні поверхи висотки, яку обстрілювала армія РФ. ЗСУ знешкодили розвідників окупантів.
- 30 липня. РФ двічі обстріляла Харків: три ракети поцілили в навчальний заклад. Ще одна ракета влучила у землю. ЗСУ відбили штурм на Ізюмщині. Лікарю-колаборанту з Куп'янська на Харківщині оголосили підозру. РФ обстріляла територію заводу у Харкові. На Харківщині комбайн підірвався на протитанковій міні. У Харкові змінили графік видачі гуманітарної допомоги. Російські загарбники обстріляли район ХТЗ. Зенітники відігнали російський винищувач, який атакував штурмовики ЗСУ.
- 31 липня. РФ вдарила по Немишлянському району Харкова, ракети пошкодили автосервіс та Будинок друку у Харкові. Окупанти обстріляли ракетами Чугуївський район.
Серпень 2022: удар по гуртожитку у Харкові
- 1 серпня. Російські загарбники обстріляли Салтівський район Харкова. Окупанти РФ обстріляли склозавод у Мерефі на Харківщині. Суд оголосив вирок полоненому в Циркунах бойовику "ЛНР". Від російського обстрілу Харкова загинув комунальник. Нацгвардійці знищили зенітний комплекс окупантів "Тунгуска". З тимчасово окупованих територій евакуювалися 872 людини.
- 2 серпня. Російська армія обстріляла Чугуїв. 15-річну поранену під час обстрілу Харкова 20 липня виписали з лікарні. Поліція перевіряє інформацію про вбивство окупантами фермера з Шевченківської громади.
- 3 серпня. РФ вранці обстріляла два райони Харкова. Три громади Харківщини просять Кабмін, щоб їх виключили з реєстру громад у зоні бойових дій. Сім вантажівок РФ із боєкомплектом знищили бійці "Азов Харків". На Харківщині протиповітряна оборона збила, ймовірно, ракету "С-300". Внаслідок обстрілу Чугуєва на Харківщині одна людина загинула, дві поранені. Жителів окупованого селища на Харківщині примусово вивозять в Росію. На Харківщині знищили техніку та військових РФ, які йшли у наступ. У Дергачах дістав поранення 46-річний чоловік.
- 4 серпня. Окупанти вчинили кілька спроб наступу на населені пункти Харківщини. Російські ракети влучили у підприємство в Немишлянському районі. ЗСУ звільнили Дмитрівку на Ізюмщині. 93 бригада повідомила про звільнення від окупантів села Дібрівне на Харківщині. РФ обстріляла Харків з артилерії за кілька хвилин до комендантської години. Після артобстрілу Харкова розміновують Павлове Поле, пошкоджене житло.
- 5 серпня. Російські окупанти поцілили трьома ракетами по території приватного будинку у Чугуєві. У Харкові повідомили про підозру чоловіку, який ймовірно навів російські ракети на ХОДА. Російські війська завдали авіаударів поблизу Верхнього Салтова та Леб’яжого на Харківщині. На Харківщині 5 серпня від ударів РФ поранені двоє людей.
- 6 серпня. Російські загарбники обстріляли Слобідський район. На Харківщині стало відомо про загибель від війни ще двох дітей. Кілька ракет, випущених по Харкову з Бєлгорода, підірвалися на території РФ. Російська армія поцілила в колишню меблеву фабрику в Харкові. На Харківщині у руках 16-річного хлопця детонував снаряд. Президент Володимир Зеленський відповів на петицію про збільшення кількості ППО для Харківщини.
- 7 серпня. Росія обстріляла Харків вранці 7 серпня ракетами "С-300". Троє людей загинули від обстрілу Малинівської ОТГ. Російські снаряди 7 серпня поцілили у підприємство в Харкові. Російські загарбники обстріляли ТЕЦ-3 у Харкові.
- 8 серпня. Вночі армія РФ обстріляла Печеніги на Харківщині, загинула жінка. На півночі Харківщини знищили склад російських боєприпасів. Окупанти РФ вранці завдали ударів по Харкову: є загиблий та поранений. Художника-постановника телеканалу з Харківщини підозрюють у роботі на РФ. Від обстрілу Павлового Поля 8 серпня пошкоджена ще одна харківська школа. РФ направила до Балаклії новий батальйон окупантів з колишніми в'язнями. Одна людина загинула, 5 поранені внаслідок обстрілів Харківщини.
- 9 серпня. Вночі РФ обстріляла два райони Харкова. 243 дитини змогли виїхати з тимчасово окупованих територій Харківської області. Експосадовця Харківської міськради, працівника СБУ, підозрюють у держзраді. Російські ракети розбили медичну лабораторію в Харкові. У Харкові суд залишив у СІЗО обвинуваченого в держзраді голову Старого Салтова.
- 10 серпня. Харківський фотограф показав, як знімає запуски російських ракет. У деокупованому селі під Харковом ексгумували тіло чоловіка зі зв’язаними руками. Армія Росії масовано обстріляла Циркуни: поранена жінка. Загарбники обстріляли Старий Салтів на Харківщині: загинули двоє людей.
Російські ракети запустили по Україні з Бєлгородської області Росії на світанку в Харкові, Україна, 15 серпня 2022 р. Фото: AP/Вадим Беліков
- 11 серпня. Окупанти обстріляли Харків та три райони області з 10 на 11 серпня. Центр Харкова 11 серпня обстріляли з Бєлгорода, повідомила поліція. На Харківському напрямку українська авіація збила російський безпілотник. На Харківщині тракторист наїхав на міну. На Харківщині збили дві крилаті ракети. З Харківського політеху звільнили викладача, якого судили за розголошення позицій ЗСУ. На Харківщині 11 серпня від обстрілів РФ загинула жінка, четверо людей поранені.
- 12 серпня. Російська армія вночі 12 серпня обстріляла три райони Харкова. Загарбники поцілили у вищий навчальний заклад. Армія Росії вдарила по Золочівській громаді на Харківщині: загинула жінка, поранений її син. Окупанти обстріляли Золочів на Харківщині: поранені підліток та жінка. На Харківщині ЗСУ знищили ще 22 одиниці російської техніки. Колаборанти з окупованої Борівщини у Харківській області отруїлися російською гуманітаркою. Президент Володимир Зеленський відзначив 12-річного хлопчика, який під час обстрілу Харкова накрив собою іншу дитину.
- 13 серпня. Російські окупанти в ніч на 13 серпня обстріляли ракетами центр і два райони Харкова: двом жінкам надали медичну допомогу. Від ракетного удару по Харкову пошкоджені сім тролейбусів. У Немишлянському районі ракетним ударом РФ пошкоджений готель. ЗСУ змусили російських окупантів тікати поблизу Питомника. Російська армія обстріляла Київський район Харкова: поранених немає. Харків'яни вийшли на підтримку України у Дрездені.
- 14 серпня. Російські загарбники вночі 14 серпня обстріляли Слобожанське на Харківщині, поранені троє людей. На Харківщині повідомили про підозру чоловіку, який очолив окуповану громаду. Загарбники вчергове вдарили по Золочеву, поранена жінка. Російська армія обстріляла Циркуни під Харковом, поранений чоловік.
- 15 серпня. У Харкові вночі чули щонайменше 12 вибухів. Семеро людей отримали поранення. РФ 15 серпня обстріляла Харків "Градами". На залізничному вокзалі у Харкові почали перевіряти багаж пасажирів. Одна з поранених під час обстрілу померла. Бійці "Азов Харків" у Терновій знищили окупантів та їхню техніку. З окупованих територій на Харківщині евакуювали майже 800 людей.
- 16 серпня. Російські окупанти вночі обстріляли п’ять районів Харкова. Російська ракета поцілила поблизу наукового інституту. Російські війська обстріляли будинок викладачки української мови у Харкові. Окупанти РФ 16 серпня з артилерії обстріляли територію Золочівського ліцею на Харківщині. РФ повторно вдарила по Харкову 16 серпня. Окупанти обстріляли трамвайне депо у Харкові з РСЗВ "Торнадо". РФ двічі за день обстріляла Салтівку.
- 17 серпня. Російські загарбники вранці 17 серпня випустили по Харківщині щонайменше п’ять ракет. Харківський адвокат посмертно нагороджений орденом "За мужність". Російські війська вдарили по Богодухову на Харківщині. На Харківщині син загиблого бійця віддав подарункові гроші на каску для воїна. Російська ракета влучила у житловий будинок у Харкові, спалахнула пожежа. Внаслідок удару РФ по Харкову 17 серпня є загиблі та поранені. У харківському гуртожитку, в який влучила ракета РФ 17 серпня, жили люди з порушеннями слуху.
Пошукова операція рятувальників на руїнах знищеного російською ракетою “Калібр” триповерхового гуртожитку по вулиці Ахієзерів у Харкові. Під завалами загинули 19 містян, ще 22 людини зазнали поранень. Фото: Суспільне Харків
- 18 серпня. Дві людини загинули, ще 18 поранені внаслідок удару по Харкову 18 серпня. Від удару РФ по Краснограду на Харківщині загинуло подружжя, осиротіла дитина. Ракетні удари по Харкову 18 серпня: серед загиблих — дитина. Внаслідок російського обстрілу Харкова загинула мати української легкоатлетки Катерини Табашник. З-під завалів гуртожитку у Слобідському районі, який РФ обстріляла 18 серпня, врятували 9 людей. Після ракетних ударів РФ по Харкову 17-18 серпня у лікарнях — 29 поранених. У Харкові та Краснограді оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російських ракетних ударів. Росіяни знищили Палац культури "Залізничник" у Харкові. У Бєлгородській області, звідки армія РФ обстрілює Харківщину, горів склад із боєприпасами.
- 19 серпня. Росія завдала ракетного удару по Харкову, загинула жінка. Окупанти влучили ракетою з Бєлгородської області по університету у Харкові. Кількість загиблих внаслідок обстрілу гуртожитку у Харкові збільшилась до 15. У Харкові встановили першу зупинку-укриття. З-під завалів гуртожитку у Харкові вилучили уламки російської ракети "Іскандер". Наслідки ракетного удару РФ по Немишлянському району Харкова 19 серпня. З-під завалів гуртожитку у Слобідському районі Харкова дістали тіла 6 загиблих: пошуки завершені. У Харкові від російського удару спалахнуло підприємство. Окупанти РФ 19 серпня обстріляли Золочівську громаду.
- 20 серпня. Окупанти провалили спробу наступу на Харківщині. У Харкові внаслідок нічних обстрілів горіла територія підприємства. За добу на Харківщині п'ятеро людей шпиталізовані із пораненнями. Кількість загиблих від обстрілу РФ у гуртожитку в Салтівському районі Харкова збільшилася до 18. РФ обстріляла село Золочівської громади на Харківщині з артилерії. Окупанти Циркунів зняли свої злочини на викрадений телефон: докази знайшли у сховищі Google. На Харківщині запроваджують комендантську годину на півтори доби. Від обстрілу гуртожитку у Харкові загинув вчитель.
- 21 серпня. Армія РФ у ніч проти 21 серпня обстріляла Роганську громаду на Харківщині, поранені двоє людей. Російські ракети вночі 21 серпня поцілили у територію закладу освіти під Харковом. Знищену російську техніку з Харківщини відправили на "парад" до Києва." Укрзалізниця" скасувала поїзди з Харкова через зміну комендантської години. Окупанти 21 серпня завдали удару по Харкову.
- 22 серпня. Від нічного ракетного удару по Харкову зруйнована двоповерхова будівля. Поранення від обстрілів Харківської області за добу дістали двоє людей. Пошуки людей під завалами гуртожитку на Салтівці завершили: загинули 19 мешканців. Суд почав розгляд проти голови Старого Салтова на Харківщині. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, чому змінили комендантську годину. У Харкові 24 серпня не курсуватиме наземний транспорт. Понад 800 людей 22 серпня вдалося евакуювати з окупованої частини Харківщини.
- 23 серпня. Російська армія обстріляла Київський район Харкова. На Харківщині поранені двоє людей. Армія Росії 23 серпня з артилерії вдарила по Шевченківському району. Війська РФ обстріляли приватні будинки у Золочівській громаді. У День міста харківські поліцейські патрулюють місто на трофейному російському "Тигрі". У Бєлгородській області знову спалахнули боєприпаси. Російські військові втретє обстріляли Шевченківський район Харкова 23 серпня. Рятувальники майже добу гасили пожежу на промисловому підприємстві. Над Харковом ввечері 23 серпня вибухнула російська ракета.
- 24 серпня. За добу з 23 по 24 серпня чотирьох дорослих та одну дитину госпіталізували через отримані поранення внаслідок обстрілів окупантів. Харків спорожнів під час посиленої комендантської години. Російські окупанти провалили наступ у напрямку Нової Дмитрівки на Ізюмщині.
- 25 серпня. Окупанти в ніч на 25 серпня запустили дві ракети в напрямку Харкова. На Харківщині з 25 серпня повернули комендантську годину з 22:00. У Харкові в метро погасили марку до Дня незалежності України. ЗСУ відбили спроби наступу російських окупантів поблизу Петрівки та Дмитрівки.
- 26 серпня. Внаслідок обстрілу Дергачів на Харківщини вночі 26 серпня одна людина загинула, ще одна поранена, з місця вилучили уламки "С-300". СБУ підозрює у держзраді посадовця з університету Ярослава Мудрого у Харкові. Російські окупанти намагаються відновити наступ на Барвінкове. "Азов" знищив російський склад з боєкомплектами на Харківщині.
- 27 серпня. Росія вдарила ракетами по історичній будівлі у центрі Харкова. Окупанти намагалися просунутися біля Дементіївки. На Харківщині російський снаряд влучив у трактор в полі, загинув 71-річний чоловік. Окупанти обстріляли центр Харкова з "С-300": фото наслідків. На Харківщині з початку повномасштабної війни пролунала тисяча повітряних тривог. На Харківщині готуються до евакуації, але нині підстав для неї немає, сказав голова ОВА Олег Синєгубов. Навчання на Харківщині проводитиметься в дистанційному режимі. Окупанти вдарили по Харкову касетним снарядом з "Урагану". Окупант з "Градів" обстріляв селище Золочів, загинула жінка, поранений чоловік. Армія РФ з артилерії обстріляла селище Донець, поранений чоловік.
- 28 серпня. Вночі російська ракета поцілила поблизу дитячого табору на Харківщині. У Слатиному на Харківщині від обстрілу РФ поранений чоловік. У Золочівській громаді на Харківщині складають списки охочих евакуюватися. Окупанти ввечері вдарили по центру Харкова двома ракетами. РФ ракетою зруйнувала триповерхову будівлю у Харкові 28 серпня. Наслідки удару РФ поблизу будівлі Харківської ОДА 28 серпня: фоторепортаж. Будівлю поблизу Харківської ОДА розберуть.
- 29 серпня. На півночі Харківщини знищили російську артустановку "Мста", що б’є на 29 кілометрів. Голова ОВА Олег Синєгубов розповів про нову тактику російських окупантів на Харківщині. Британський актор розповів, як Росія б’є по пам’ятках Харкова. У центрі Харкова внаслідок удару РФ пошкоджений намет "Все для перемоги". У Харкові вшанували пам'ять захисників України.
- 30 серпня. Вперше з травня на Харківщині не було пожеж, спричинених обстрілами окупантів. Трьох людей за добу шпиталізували з пораненнями внаслідок бойових дій на Харківщині. Артилерійський обстріл центру Харкова 30 серпня: є загиблі та поранені. На Харківщині українські військові знищили окупанта з дрона. З окупованих громад Харківщини 29 серпня евакуювали майже 800 людей. Росіяни випустили по Харкову 9 снарядів вранці 30 серпня: під обстріл потрапив дитсадок. Росія 30 серпня обстріляла Харків з артустановки "Піон". Російська армія під час обстрілу Харкова 30 серпня зруйнувала туалет. Російські окупанти вдруге обстріляли Харків 30 серпня: снаряди влучили у житло. Російський артобстріл Харкова вранці 30 серпня: фото наслідків. З Будинку рад евакуювали архів Харківської обласної ради. Кількість загиблих внаслідок обстрілу центру Харкова 30 серпня зросла до п'яти.
- 31 серпня. РФ влучила в будинок у центрі Харкова 31 серпня: є поранені. У двох районах Харкова після обстрілу РФ залишилися боєприпаси, що не розірвалися. Армія Росії з авіації вдарила поблизу Вірнопілля. Одна з російських ракет, яку випустили по Харкову вночі 31 серпня, вибухнула на території РФ. Наслідки влучання ракети РФ у двір будинку в Харкові вночі 31 серпня. РФ 31 серпня вдарила по підприємству у Харкові — спалахнула пожежа. Окупанти намагалися наступали у бік Прудянки. Одна людина поранена від ракетного удару РФ по Харкову 31 серпня: пошкоджене підприємство.
Вересень 2022: контрнаступ ЗСУ, масові поховання в Ізюмі
- 1 вересня. На Харківщині внаслідок обстрілів загинув житель Балаклії, поранений 13-річний хлопець. Частина ракет, які РФ випустила по Харкову, "самоліквідувалася". Печеніги на Харківщині обстріляли з "Градів", пошкоджені ліцей і амбулаторія. Президент Володимир Зеленський подякував за хоробрість 92-й бригаді, яка боронить Харківщину від окупантів РФ.
- 2 вересня. РФ 2 вересня обстріляла Холодногірський район Харкова: пошкоджений спорткомплекс. ЗСУ на Харківщині знищили склад окупантів. Внаслідок обстрілів загинув житель Руської Лозової. На Харківщині одна людина загинула, троє поранені внаслідок обстрілів РФ 1 вересня. Російська ракета знищила басейн та боксерський клуб у харківському "Локомотиві" — фото наслідків. Російські війська 2 вересня з артилерії вдарили по Золочеву: поранений чоловік. На Харківщині армія РФ обстріляла пункт перебування бригад медичної допомоги. Окупанти дистанційно замінували район Леб'яжого. Російські окупанти у Боровій на Харківщині не почали навчальний рік. У Харкові частково демонтували стіну типографії після ракетного удару РФ. На Харківщині через російські обстріли 2 вересня поранені шестеро людей.
- 3 вересня. Російський снаряд вночі 3 вересня поцілив поблизу однієї з найстаріших шкіл Харкова
- . Харківський комунальник створив герб міста з уламків російських снарядів. У Харкові почало мовити радіо "Армія FM". Ізюмський ліс на тимчасово окупованій території Харківщини повністю згорів. 45-річна жінка загинула внаслідок обстрілів на Харківщині 3 вересня.
- 4 вересня. Нічний обстріл Харкова 4 вересня: окупанти влучили у приватний сектор. РФ вдарила ракетою по харківському ресторану 4 вересня: вогонь знищив комплекс. ЗСУ відбили атаку окупантів поблизу Пасіки. Кошеня вижило після двох ракетних ударів по ресторану у Харкові. Двоє чоловіків загинули у селі на лінії розмежування на Ізюмщині. РФ з артилерії обстріляла Золочівську громаду на Харківщині: загинула жінка. РФ ввечері 4 вересня обстріляла два райони Харкова: є поранені. Село Безруки під Харковом обстріляли фосфором. Наслідки обстрілу РФ Новобаварського району Харкова 4 вересня: фото. На Харківщині 4 вересня одна людина загинула, 8 поранені внаслідок обстрілів РФ. Росія вночі 4 вересня вдарила ракетами "С-300" по селу на Харківщині.
- 5 вересня. ЗСУ знищили склад з боєприпасами РФ на окупованій частині Харківщини. Двоє людей загинули у Золочівській громаді 5 вересня внаслідок обстрілів. В окупованому селі під Вовчанськом місцеві збираються топити взимку ящиками з-під боєприпасів РФ. Жителя Горлівки, який вступив до спілки письменників РФ, викрили на пропаганді окупантів у Харкові. РФ зруйнувала в Ізюмі пам'ятку архітектури. Окупанти Ізюма на Харківщині посилили контроль. ЗСУ знищили та поранили понад 100 російських окупантів Куп'янська. З тимчасово окупованих районів Харківщини 5 вересня евакуювали понад 750 людей та 30 тварин. ЗСУ знищили склад окупантів з ракетами "С-300", з яких обстрілювали Харків.
- 6 вересня. Російська армія вночі 6 вересня обстріляла Індустріальний район Харкова: загинула жінка. Російські окупанти облаштували польовий шпиталь у Свято-Троїцькому храмі на Харківщині. На Харківщині збили два російських "Орлани". Російські війська вранці 6 вересня обстріляли Харків: зруйнована багатоповерхівка. З-під завалів зруйнованого армією РФ будинку врятували трьох людей. Наслідки російського удару по центру Харкова. Харківські тероборонці знищили дві російські бойові машини. Нічний обстріл Харкова 6 вересня позбавив житла батька Героя Небесної сотні. Росія вдарила ракетами "С-300" по Печенігах на Харківщині: є поранені. На Харківщині громада позбулася російських топонімів. На сторінці Куп'янської міськради вперше за пів року з'явився допис.
Рятувальники біля п’ятиповерхівки у центрі Харкова, частково зруйнованої влучанням російської ракети 6 вересня. С-300 пробила один з під’їздів від даху до підвалу. Фото: Суспільне Харків
- 7 вересня. РФ вночі вдарила по Харкову: сталися кілька пожеж. В Олександрівці на Харківщині військові найманці Росії зазнали суттєвих втрат. Армія РФ 7 вересня обстріляла Зміїв. У Богодухівському районі на Харківщині від російського обстрілу поранені дві жінки. Армія Росії вночі 7 вересня обстріляла будівельний магазин та готель у Харкові. Чоловік, який корегував російські обстріли Північної Салтівки у Харкові, отримав 15 років в’язниці. У Куп'янську на Харківщині окупанти утримують близько 40 людей у відділку поліції. ЗСУ взяли під контроль село Нова Гусарівка під Балаклією. Президент подякував українським військовим за успішне виконання задач. Дворічний хлопчик поранений внаслідок обстрілу Харківщини 7 вересня.
- 8 вересня. Російські військові опівночі 8 вересня завдали ракетних ударів по двох районах Харкова. ЗСУ відбили атаку окупантів поблизу Дібрівного на Ізюмщині. РФ 8 вересня зруйнувала будівлю підприємства у Харкові. Вдень 8 вересня РФ обстріляла Харків: є загиблі та поранені. Під час обстрілу Харкова 8 вересня загинули двоє чоловіків. Тікали на цивільному авто: на Харківщині нацгвардійці взяли у полон бойовиків "ЛНР". На Харківському напрямку ЗСУ звільнили понад 20 населених пунктів — Генштаб. Військові РФ примусово мобілізують жителів тимчасово окупованих територій Харківщини. У центрі Балаклії на Харківщині, яка пів року була в окупації РФ, підняли прапор України. Зеленський офіційно підтвердив звільнення Балаклії на Харківщині від російських окупантів. П'ятеро людей загинули внаслідок обстрілів армії РФ на Харківщині 8 вересня.
- 9 вересня. Армія РФ вночі 9 вересня обстріляла Салтівський район Харкова: пошкоджений виш. ЗСУ просунулися на 50 км на Харківському напрямку. На Харківщині збільшать кількість піротехніків для розмінування деокупованих територій. У Харківській області ЗСУ затримали голову окупаційної адміністрації одного з сіл Чугуївщини. Українські захисники звільнили від окупантів Волохів Яр. Поліція Харківщини відновлює роботу на деокупованій території регіону. Російські військові завдали масованого удару по Харкову: поранені діти. Жителів окупованої Борової на Харківщині закликають запастися їжею та водою. В деокупованому селі на Харківщині ексгумували тіла двох людей зі слідами катувань. РФ 9 вересня завдала ударів по Чугуєву. Пошкоджені школа, будинки, офіси: центр Харкова після артобстрілу РФ 9 вересня. Визволяючи Балаклію на Харківщині, загинув оператор телеканалу "Прямий". ЗСУ звільнили понад 30 населених пунктів у Харківській області. Окупанти запровадили в Ізюмі на Харківщині комендантську годину. Внаслідок обстрілу Харкова 9 вересня постраждав храм.
Рятувальник гасить ліжечка у дитсадку в Шевченківському районі вдень 9 вересня. Внаслідок обстрілу “Ураганами” були зруйновані або частково вигоріли приміщення 11 з 12 дитячих груп дошкільного закладу. Фото: Суспільне Харків
- 10 вересня. Збройні сили України зайшли до Куп’янська Харківської області: місто перебувало під російською окупацією з 27 лютого. Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повернув український прапор над Балаклією. Один загиблий, двоє поранених внаслідок обстрілу Харкова ввечері 10 вересня.
- 11 вересня. Ізюм, Велика Комишуваха, Чкаловське, Козача Лопань, Токарівка, Липці, Гоптівка, Борщова повернулися під українські прапори. РФ завдавала ударів по енергетичній інфраструктурі.
Співробітник ДСНС входить в укріплений мішками з піском підвал залізничного вокзалу, що використовувався в якості кімнати для допитів під час російської окупації у селі Козача Лопань, 18 вересня 2022 року. Фото AP / Лео Корреа
- 12 вересня. Росія обстріляла центр Харкова з систем залпового вогню "Ураган", повідомили у поліції. За даними Харківської обласної військової адміністрації, поранення отримали шестеро людей.
- 13 вересня. У Липцях, Глибокому та Стрілечій на Харківщині бійці встановили український прапор. Вночі РФ зруйнувала школу у Лозовій на Харківщині. У звільненій Балаклії правоохоронці знайшли катівню, яку російські військові облаштували для місцевих жителів. Голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко зустрівся зі своєю матір'ю у деокупованому селі на Харківщині. До деокупованої Балаклії повертаються "Укрпошта" та "Нова пошта". Внаслідок ударів РФ по енергетичній інфраструктурі Харків та населені пункти області частково знеструмлені. Туалетний папір, газети та сухпаї «Дружба народів»: що лишили окупанти у Балаклійському відділенні "Укрпошти".
- 14 вересня. У Харкові продовжують відновлювати електропостачання. Президент Зеленський відвідав звільнений Ізюм. До звільненої Балаклії привозять гуманітарну допомогу, у місті знайшли катівню, в якій окупанти утримували місцевих жителів. На Харківщині поменшало обстрілів, відзначає Генштаб ЗСУ.
- 15 вересня. З Харкова вирушив перший потяг до деокупованої Балаклії. На Харківщині прикордонники звільнили підлітків, яких окупанти утримували у підвалі. На будівлі обладміністрації волонтери замінили прапор. В Ізюмі знайдене масове поховання людей, повідомив Зеленський.
- 16 вересня. Росія вночі завдала удару по Слобідському району Харкова: двоє дорослих і двоє дітей людей отримали поранення, горіло авто, пошкоджень зазнали комунікації. Вночі РФ завдала два ракетних удари по території ліцею в Золочеві на Харківщині: пошкоджень зазнав ліцей, житлові будинки, а також інфраструктура селища. У Куп'янському районі протягом доби поранень зазнали 10 людей, 4 з них — жителі Куп'янська. У звільнених містах Харківщини виявили 10 російських катівень, з них шість — в Ізюмі. В Ізюмі знайшли 445 поховань. На Харківщині українські військові звільнили 421 населений пункт. В деокупованому Ізюмі на Харківщині розпочалася ексгумація тіл із масового поховання: виявлено понад 400 тіл. Російські окупанти облаштували в'язницю в Куп'янську, де незаконно утримували одночасно понад 400 людей.
- 17 вересня. Російська армія вночі вдарила ракетами по Харкову: на підприємстві в Індустріальному районі виникла пожежа. У деокупованому селі на Харківщині знайшли тіла трьох невідомих українських воїнів. Окупанти обстріляли Чугуїв: 11-річна дитина померла в лікарні від отриманих травм. Дві жінки загинули внаслідок обстрілу прикордонного села Стрілеча: окупанти поцілили по цивільному авто з танка. З місця масового поховання в Ізюмі експерти поліції ексгумували 59 тіл, серед них — цивільні та військові.
- 18 вересня. Вночі РФ обстріляла Чугуївську громаду, сталася пожежа. Четверо медиків загинули під час спроби евакуювати пацієнтів психіатричної лікарні в селі Стрілеча на Харківщині 17 вересня, а двоє пацієнтів зазнали поранень. Шестеро жителів Харківщини підірвалися на мінах. Російські війська обстріляли деокупований Вовчанськ на Харківщині: загинув 64-річний ексвійськовий РФ. Сімох громадян Шрі-Ланки — шістьох чоловіків та одну жінку — російські загарбники тримали в полоні у Вовчанську під час окупації міста. Контроль над ще 12 населеними пунктами встановили протягом 18 вересня, зачистка там триває.
- 19 вересня. На околиці деокупованої Балаклії знайшли російський командний пункт із десятками ящиків з боєприпасами та двома бойовими машинами піхоти. На кладовищі в Ізюмі ексгумували близько 150 тіл. У Цупівці Дергачівської громади двоє чоловіків отримали поранення від підриву на міні. У Кам'янці на Харківщині українські військові знищили 10 одиниць російської техніки та 10 окупантів.
- 20 вересня. У Харківській облраді відсторонили від роботи заступника голови, якого перевіряли на подвійне громадянство. Російські окупанти намагалися зруйнувати дамбу в Печенігах на Харківщині, але успіху не мали. Двоє людей загинули внаслідок російського обстрілу села Грушівка Куп'янського району, дев'ятеро поранені, четверо з них — діти.
- 21 вересня. Російські окупанти вночі завдали ракетні удари по Холодногірському району Харкова, обстріляли залізницю: пошкоджені багатоквартирні будинки, з-під завалів врятували 10 людей, ще одна людина поранена. Тіла 320 цивільних і 18 військовослужбовців ЗСУ ексгумували на кладовищі в Ізюмі. 12 тисяч кв. км Харківської області потребують розмінування.
- 22 вересня. Троє людей підірвалися на міні в Чугуївському районі: від отриманих травм загинув начальник Харківського високовольтного району електричних мереж Андрій Власенков. РФ вчергове вдарила ракетами по Печенізькому гідровузлу на Харківщині. На кладовищі в Ізюмі ексгумували тіла 387 людей, серед яких 5 дітей. Під час контрнаступу на Харківщині загинули дев'ятеро бійців підрозділу Kraken. Двоє семирічних дітей і 72-річна жінка дістали поранень внаслідок російського обстрілу Куп’янська.
Під час окупації Ізюма на місцевому кладовищі ховали загиблих. Після деокупації міста ексгумували 451 тіло. Частину людей досі не ідентифікували. 16 вересня. Фото: Суспільне Харків
- 23 вересня. Українські військові успішно форсували ріку Оскіл на Харківщині та укріпили свої позиції на її східному березі. У деокупованій Козачій Лопані знайшли братську могилу. В Ізюмі завершили ексгумацію тіл з місця масового поховання: з 447 ексгумованих знайшли 22 військовослужбовців.
- 24 вересня. За добу на Харківщині внаслідок обстрілів та підриву на міні поранення отримали семеро людей, у тому числі діти — сестри 10 та 17 років. Деокупований Ізюм на Харківщині відвідали дипломати понад 20 країн — зокрема, Австрії, Литви, Іспанії, Франції, Словенії, Данії, Туреччини.
- 25 вересня. У Куп'янському районі окупанти влучили в навчальний заклад, семеро людей отримали поранення, у Чугуївському — у промислове підприємство. 92 окрема механізована бригада імені Сірка знищила на Харківщині російський Су-30 зі Stinger. У другі роковини падіння Ан-26 потерпілі вимагають притягти до відповідальності винних в авіакатастрофі під Чугуєвом, внаслідок якої загинули 26 курсантів та офіцерів.
- 26 вересня. У деокупованих Липцях на Харківщині знайшли ще одну катівню окупантів. У Харкові пам'ятник Пушкіну облили червоною фарбою. Російські окупанти вдарили по місту Первомайський на Харківщині: загинули щонайменше четверо жителів, серед них дівчинка, постраждала цивільна інфраструктура громади, повністю зруйновано два приватні будинки. Від російського обстрілу Куп'янська загорілась церковна школа: одна людина поранена. Майже 9 тисяч людей евакуювали з деокупованих громад Харківської області.
- 27 вересня. Вранці окупанти обстріляли Дворічну: загинув чоловік, який працював водієм швидкої. Спецпідрозділ Kraken ГУР МО підтвердив звільнення селища Куп'янськ-Вузловий на Харківщині. Окупанти тричі вдарили по Харкову: пошкоджений інфраструктурний об'єкт.
- 28 вересня. Після звільнення села Піски-Радьківські слідчі виявили 11 тіл окупантів, які російські військові лишили на узбіччях. Внаслідок обстрілів РФ за добу поранені шестеро людей, серед них — 16-річна дівчинка у селі Петропавлівка Богодухівського району. 14 людей поранені внаслідок "детонації боєприпасу" в Бєлгородській області Російської Федерації.
- 29 вересня. За добу на Харківщині восьмеро людей дістали поранень, семеро з них — у Куп’янському районі. У деокупованому Ізюмі оголосили евакуацію напередодні зими. Держприкордонслужба повідомила про знищення техніки та близько 60 російських окупантів на Харківщині. УПЦ усунула Ізюмського митрополита Єлисея, який в окупованому Ізюмі приймав окупантів і під час контрнаступу ЗСУ втік до РФ.
- 30 вересня. Росія обстріляла Куп'янський район Харківщини: шестеро людей зазнали поранень. На Харківщині 14 дітей осиротіли внаслідок війни: наймолодшим — від кількох місяців. 50-річний житель Вовчанська загинув внаслідок російського обстрілу. На кладовищі у деокупованій Балаклії ексгумували тіло цивільного чоловіка з ушкодженнями, які можуть свідчити про катування.
Жовтень 2022: деокупація Борової, катівні росіян на Харківщині
- 1 жовтня. У прикордонному селі Стрілеча на Харківщині внаслідок обстрілу РФ згоріли три квартири. Щонайменше 24 людини загинули під час обстрілу евакуаційної колони у Куп'янському районі Харківщини, серед них — 13 дітей і вагітна жінка. Збройні сили України відбили атаку РФ в районі Козачої Лопані.
- 2 жовтня. У Куп'янському районі внаслідок обстрілу російських окупантів сталася пожежа: горів продовольчий магазин. 71-річна жінка поранена внаслідок обстрілів РФ Куп'янського району. Вибухотехніки розмінували територію дамби у звільненому від окупантів селі Великі Проходи: там знайшли майже 650 кг вибухівки різного виду. На Харківщині швидка підірвалася на міні — загинув водій, поранений фельдшер. У Куп’янському районі знайшли вигорілу машину, в якій загинули п’ятеро людей від 18 до 50 років.
- 3 жовтня. Евакуаційну колону на Харківщині, в якій загинули 24 людини, військові РФ обстріляли з кулемета. В одному з підвалів звільненого села Кам'янка в Ізюмському районі силовики серед речей знайшли тіла жителів села, яких вбили військові РФ. Військові РФ завдали ракетного удару по лікарні у Куп'янську: загинув лікар-анестезіолог, одна медсестра поранена. Поліція виявила катівню окупантів у звільненому селі Піски-Радьківські на Харківщині: відомо про щонайменше одного закатованого до смерті учасника АТО з Борової. У Борівській громаді на Харківщині троє людей загинули через міни, троє — через влучання РФ у трактор. Поранення внаслідок удару РФ по лікарні у Куп'янську 3 жовтня дістали дві медсестри. У Борівській громаді на Харківщині замайоріли українські прапори.
Катівня в одному з будинків деокупованого села Піски-Радківські, жовтень 2022 року. Фото: Суспільне Харків
- 4 жовтня. Під обстріл окупантів вночі потрапили Холодногірський та Новобаварський райони Харкова: загинула 46-річна жінка, дві будівлі зруйновані. Правоохоронці знайшли ймовірну катівню, яку російські загарбники облаштували у Великому Бурлуці. РФ завдала ракетного удару по звільненому селищу Шевченкове на Харківщині. Під час фіксації злочинів російської армії на Харківщині стало відомо про загибель внаслідок обстрілу 19 вересня 16-річного хлопця у Куп'янську. На Харківщині ЗСУ деокупували 483 населені пункти. Кабмін надав на відновлення інфраструктури Харківщини 300 мільйонів. Окупанти обстріляли центр прикордонного Вовчанська Харківської області: одна людина загинула, ще одна отримала поранення.
- 5 жовтня. Українські військові відбили атаку окупантів в районі села Стрілеча. Внаслідок російських обстрілів Харківщини за добу поранені двоє людей з Чугуївського району та одна — з Куп'янського. Харків'янка Катерина Садурська встановила національний рекорд у підводному спорті: занурилася на 92 м. У боях на Харківщині 28 вересня загинув ірландець із Інтернаціонального легіону ЗСУ Рорі Мейсон. Поліція виявила в деокупованому селі Кам'янка на Ізюмщині два муміфіковані тіла. На базі відпочинку у селі Новоплатонівка Борівської громади слідчі виявили тіла двох чоловіків з вогнепальними пораненнями.
- 6 жовтня. У Головному управлінні розвідки підтвердили деокупацію Борової. Військові РФ випустили вночі по Харкову дрони-камікадзе: спалахнула пожежа на площі 500 кв. м, пошкоджені будівлі, поранених немає. Поліція Харківщини знайшла на звільнених територіях області тіла 534 цивільних людей (з урахуванням 447 тіл з місця масового поховання в Ізюмі). У звільненому селищі Куп'янськ-Вузловий правоохоронці знайшли тіла двох чоловіків зі слідами катувань. Українські військові звільнили село Глушківка Куп'янського району. З 21 вересня українські військові просунулись у глибину оборони окупантів на 55 кілометрів, встановили контроль над 93 населеними пунктами, взяли під контроль понад 2400 квадратних кілометрів Слобожанщини.
- 7 жовтня. Російська армія завдала ударів по прикордонному Вовчанську та щонайменше ще трьох населених пунктах Харківської області. 12-річний мультиплікатор з-під Ізюма Матвій Глазунов створив мультфільм про російсько-українську війну. З 10 жовтня "Укрзалізниця" відновила сполучення з деокупованим Ізюмом на Харківщині.
Місцеві жителі переходять зруйнований міст на околиці деокупованого селища Борова, 7 жовтня. Переправу росіяни підірвали за тиждень до цього, тікаючи з населеного пункту під натиском українських Збройних сил. Фото: Суспільне Харків
- 8 жовтня. Росіяни завдали п'ять ракетних ударів по центральній частині Харкова: пошкоджений спорткомплекс, нежитлові приміщення, є влучання у відкриті території, поранений чоловік. 18 населених пунктів Харківщини потрапили під російські обстріли за минулу добу.
- 9 жовтня. На деокупованих територіях Харківщини поліція зафіксувала понад 1100 воєнних злочинів. Російські окупанти обстріляли 30 населених пунктів Слобожанщини.
- 10 жовтня. Одна людина загинула внаслідок обстрілу та пожежі в ніч на 10 жовтня в адмінбудівлі у Куп'янську на Харківщині. У Харкові російські окупанти вразили об'єкт енергетичної інфраструктури: усе місто було знеструмлене.
- 11 жовтня. У Харкові та області після масованого обстрілу повністю відновили електропостачання, окрім нещодавно деокупованих територій. На Харківщині внаслідок обстрілів спалахнули пожежі: пошкоджені три приватні будинки, поранений 52-річний чоловік. На деокупованій Ізюмщині знайшли тіло чоловіка зі зв'язаними руками: за версією слідства, його закатували та вбили військові РФ під час окупації села. Російські окупанти обстріляли п'ять населених пунктів на Слобожанському напрямку: Сотницький Козачок, Одноробівку, Уди, Ветеринарне та Козачу Лопань. Від початку повномасштабного вторгнення РФ у Харківській області зруйновано 11 397 об'єктів.
- 12 жовтня. Щонайменше 8 населених пунктів Харківської області обстріляла Росія з різних типів озброєння, серед них — Стрілеча, Вовчанські Хутори, Дворічна, Чугунівка. Сапери знешкодили на деокупованих територіях Харківської області вже близько 21 тис. російських боєприпасів.
- 13 жовтня. Протягом останньої доби окупанти обстріляли Бугруватку, Гряниківку, Дворічну, Нову Вовчу, Стрілечу, Уди та Червону Зорю. Двоє працівників 21 та 28 років підірвалися на міні під Ізюмом під час виконання дорожніх робіт: чоловіки загинули. В Куп'янську внаслідок російського обстрілу 13 жовтня горіли три магазини. Російські окупанти завдали щонайменше двох ударів по Харкову, в деяких районах є проблеми з електроенергією: влучання у Холодногірському районі.
- 14 жовтня. Стрілеча, Огірцеве, Стариця, Гатище, Дворічна та Гряниківка потрапили під удар російських окупантів. За добу на Харківщині шпиталізували сімох поранених, з них двоє підлітків; ще одна людина дістала поранення внаслідок ракетного удару по інфраструктурі — в об'єкт влучили чотири російські ракети.
- 15 жовтня. Під удари військових РФ потрапили не менше п'яти населених пунктів Харківщини: Харків, Гатище, Вовчанські Хутори, Стариця та Дворічна. Внаслідок російських обстрілів Харківщини 14 жовтня одна людина загинула, ще одна — поранена. У звільненій Козачій Лопані правоохоронці знайшли тіла двох закатованих чоловіків. Науковці дісталися Радіоастрономічної обсерваторії імені С.Я. Брауде під Чугуєвом: приміщення пошкоджені, російські окупанти вивезли та знищили радіоастрономічне і комп'ютерне обладнання.
- 16 жовтня. Щонайменше сім населених пунктів Харківської області обстріляли російські військові: села Липецької, Вовчанської, Чугуївської, Дворічанської громад, а також селище Дворічна. Двоє чоловіків та жінка отримали поранення внаслідок обстрілів Росією 15 жовтня Куп'янського району Харківської області. Дрова та господарча споруда горіли внаслідок обстрілу РФ прикордонного села Зибине на Вовчанщині.
- 17 жовтня. Ветеринарне, Висока Яруга, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Гатище, Дворічне, Зелене, Козача Лопань, Красне та Огірцеве на Харківщині потрапили під російські обстріли 16 жовтня. 45-річна жінка загинула, ще четверо людей поранені, зокрема 16-річний хлопець, внаслідок російських артобстрілів Харківської області. На Харківщині взяли в полон росіян, які причетні до катувань українських військових. У селі Черкаські Тишки ексгумували тіла подружжя, яке загинуло у березні під час обстрілу; також у селі знайшли тіло без голови.
- 18 жовтня. У Харківській області ексгумували понад 600 тіл загиблих під час окупації. ЗСУ відбили атаку російських військових у районі села Берестове на Харківщині. Дві серії вибухів пролунали у Харкові за 5 хвилин: поранених та загиблих немає. За добу з 17 по 18 жовтня у Куп'янському районі поранення внаслідок обстрілів РФ зазнав 64-річний чоловік, також до медиків звернулися ще двоє людей, які були поранені раніше. Обстріл колони під Куп'янськом 25 вересня: слідчі знайшли тіло ще одного загиблого і розшукали двох уцілілих дітей, батьки яких загинули. На благодійному ярмарку у Сахновщині зібрали понад 100 тисяч грн на протез для пораненого воїна-односельця. Росія зруйнувала склад з гуманітарною допомогою у Харкові; з восьми російських ракет збили дві. Збройні сили України відбили атаку РФ в районі Огірцевого Вовчанської громади. Під час мінометного обстрілу прикордонного Вовчанська окупанти пошкодили чотири будинки. 16-річний хлопець отримав тяжкі поранення внаслідок підриву на російському боєприпасі 17 жовтня на Ізюмщині. 258 дітей постраждали під час війни на Харківщині.
- 19 жовтня. ЗСУ відбили атаку військових РФ поблизу двох населених пунктів на Харківщині: біля Огірцевого та Дворічної. Двоє людей отримали поранення внаслідок російських обстрілів Харківської області протягом останньої доби. Двоє рятувальників дістали поранень, три швидкі пошкоджені внаслідок російського обстрілу Куп'янського району. Російські військові ввечері 19 жовтня обстріляли деокупований Вовчанськ.
- 20 жовтня. Щонайменше 9 сіл Харківської області потрапили під удар окупантів на Слобожанському та Куп'янському напрямках. На Ізюмщині 19 жовтня на міні підірвався автомобіль зі співробітниками ДСНС: двоє людей загинули, четверо отримали поранення. На Харківщині деокуповано 544 населені пункти. Внаслідок агресії Російської Федерації на Харківщині загинули близько 1,5 тис. цивільних людей, серед них — 76 дітей. 951 людина зникла безвісти на Харківщині під час війни. РФ обстріляла село Івашки Золочівської громади: поранений чоловік, є пошкоджені будинки. Голову Чкаловської громади на Харківщині підозрюють у співпраці з окупантами.
- 21 жовтня. Окупанти вдарили по одному з підприємств Харкова: шестеро людей отримали поранення. Троє людей дістали поранень внаслідок повторного ракетного удару по Київському району Харкова. ЗСУ звільнили ще 7 населених пунктів Куп'янського району на Харківщині. ЗСУ відбили атаку окупантів поблизу Тернової на Харківщині.
- 22 жовтня. Протягом останньої доби росіяни обстріляли щонайменше 15 населених пунктів на території Харківської області. 22 жовтня російські загарбники обстріляли Вовчанськ на Харківщині: пошкоджені два житлові будинки, авто та об'єкти інфраструктури.
- 23 жовтня. Росія з артилерії та мінометів обстріляла села Куп'янського району Харківщини. Військові РФ обстріляли село Кам'янка Ізюмського району.
- 24 жовтня. На Харківщині українські військові відбили атаки окупантів поблизу сіл: Землянки та Чугунівки. Російська армія обстріляла прикордонні села Золочівської громади: тракторист дістав поранення. Російська армія 24 жовтня вдарила ракетами С-300 по Куп'янську: зруйнована адмінбудівля.
- 25 жовтня. Російська армія обстрілювала населені пункти в районах Куп'янська та Вовчанська на Харківщині. Житель Золочівської громади та троє жителів Куп'янського району госпіталізовані з пораненнями за добу. У Берліні відкрили парк, названий на честь Харкова. Українські бійці звільнили селище Дворічанське у Куп'янському районі.
- 26 жовтня. Щонайменше три села та три селища Харківської області протягом минулої доби обстріляла російська армія: Шевченкове, Стрілеча, Дворічна. Один піротехнік ДСНС загинув, п'ятеро поранені внаслідок наїзду на міну в Ізюмському районі. На Харківщині знайшли масове поховання українських захисників.
- 27 жовтня. Щонайменше шість населених пунктів на Слобожанському напрямку обстріляли з території РФ протягом останньої доби. У Куп'янську затримали і взяли під варту генерального директора Куп’янського молочноконсервного заводу та депутата Олександра Радченка, який, за даними СБУ, під час окупації погодився працювати на РФ.
- 28 жовтня. РФ обстріляла шість населених пунктів Харківщини. За час вторгнення з Харківщини поїхали 218 підприємств. Російська армія завдала ракетного удару по деокупованому Куп'янську: ракета С-300 впала біля багатоповерхівки, у будинку вибило вікна.
Родини з дітьми покидають деокуповані селища Вовчанської громади. Найкоротший шлях до Харкова проходить через зруйнований міст у Старому Салтові — переправлятися під ним водою людям допомагають місцеві човнярі. 27 вересня 2022 року. Фото: Суспільне Харків
- 29 жовтня. Чоловік та двоє жінок зазнали поранень внаслідок російських обстрілів Куп'янського району. На Харківщині виявили тіла 765 загиблих під час війни, 453 з них ідентифікували. Театр "Березіль" здобув Гран-прі на фестивалі у Багдаді.
- 30 жовтня. Російські військові обстріляли 15 населених пунктів на Харківщині протягом останньої доби. Російські окупанти обстріляли Куп'янськ: влучили у промисловий об'єкт. Військові РФ обстріляли село Вовчанські Хутори ввечері 29 жовтня: загинула 39-річна жінка. На Харківщині 30 жовтня збили російський ударний вертоліт.
- 31 жовтня. ЗСУ відбили атаку російської армії на Харківщині. РФ вранці 31 жовтня вдарила по Харкову та Чугуївському району ракетами С-300: російські окупанти вразили об'єкт критичної інфраструктури. В Ізюмі ексгумували тіла трьох чоловіків, які загинули у березні під час спроби евакуації: російська армія розстріляла авто, після чого воно загорілося. Вибух у селі Федорівка Лозівського району стався через спробу розібрати фрагмент ракети "С-300", яку з поля на подвір'я будинку приніс 47-річний Олександр: він, його 35-річна вагітна дружина Юлія та 4-річна донька Варвара загинули.
Листопад 2022: блекаути внаслідок ракетних ударів
- 1 листопада. Російські військові обстріляли Вовчанськ та ще шість населених пунктів Харківщини. У Куп'янському районі внаслідок російського обстрілу горів навчальний заклад. Внаслідок російського удару по селищу Ківшарівка 31 жовтня поранена 50-річна жінка. На благодійному ярмарку у Пересічному під Харковом зібрали 25 тис. грн для жителів деокупованих громад. Збройні сили України на 1 листопада звільнили на Харківщині 568 населених пунктів. 3-річний хлопчик отримав вибухові травми внаслідок російського обстрілу села Петропавлівка Куп'янського району 1 листопада з реактивних систем залпового вогню.
- 2 листопада. Куп'янськ, Вовчанськ, Дворічну та ще 16 населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія. 25-річна жінка та її діти (6-річна та 4-річна) отримали поранення під час обстрілу в Петропавлівці Куп'янського району. П'ятеро людей дістали поранень внаслідок російського обстрілу деокупованого міста Вовчанськ на Харківщині. У Золочівській громаді двоє людей загинули після наїзду на міну на легковику. Під час польових робіт поранення дістав комбайнер. Російські окупанти завдали три удари по Київському району міста: влучання по адміністративній нежитловій будівлі.
- 3 листопада. Військові РФ обстріляли понад 20 населених пунктів на Харківщині за добу. На Харківщині протягом доби внаслідок збройної агресії РФ загинули двоє людей, ще семеро поранені. В Ізюмі відновили автомобільний міст через річку Сіверський Донець.
- 4 листопада. На Харківщині затримали депутата Курилівської сільської ради Куп'янського району, який, за даними слідства, пішов на співпрацю з окупантами, організувавши вивіз українського зерна до Росії. В ніч проти 4 листопада окупанти обстріляли Шевченкове на Харківщині: пошкоджені елеватори.
- 5 листопада. Військові РФ за добу обстріляли 9 населених пунктів Харківщини.
- 6 листопада. 12 населених пунктів Харківщини потрапили під обстріли російських окупантів, поблизу села Зибине Вовчанської громади ЗСУ відбили атаку. Комунальники вдруге за півтора місяця відмивали пам’ятник Пушкіну у Харкові. Окупанти обстріляли громаду Куп'янського району: протитанковий снаряд влучив в цивільний автомобіль, 45-річний водій — у лікарні.
- 7 листопада. Російські окупанти обстріляли райони населених пунктів Вовчанськ, Огірцеве та Стрілеча. На Харківщині під час розмінування 7 листопада підірвався сапер: чоловіка госпіталізували. Харківський кіт Степан представлятиме проєкт "Збережіть українську культуру".
- 8 листопада. 21 російського військовослужбовця взяли у полон бійці 92-ї окремої механізованої бригади під час бою неподалік від Сватового у Луганській області. Двоє дорожників загинули, двоє дістали тяжких поранень внаслідок вибуху міни у Чугуївському районі Харківської області.
- 9 листопада. Амбарне, Бударки, Вільхуватка, Гоптівка, Дворічна, Землянки, Мілове, Стариця, Берестове, Крохмальне і Чернещина потрапили під обстріли російських окупантів на Харківщині за добу. У Малоданилівський ОТГ внаслідок війни зруйновано понад 850 будинків. Двоє людей дістали поранень і дві пожежі спалахнули на Харківщині внаслідок обстрілів за добу. У Харкові пам'ятник Пушкіну обклали мішками з піском. Пам'ятник Пушкіну у Харкові демонтували.
- 10 листопада. Ввечері 9 листопада окупанти випустили ракети по Куп'янську: спалахнула пожежа у магазині, одна людина поранена. У Харкові обклали піском пам'ятник Гоголю. У Куп'янському районі Харківщини ексгумували тіла чотирьох загиблих від обстрілів.
- 11 листопада. Російські окупанти обстріляли вісім населених пунктів Харківщини. Двоє дітей дістали поранень внаслідок вибуху невстановленого предмету на Північній Салтівці.
- 12 листопада. Російські окупанти намагалися атакувати українську армію в районі Масютівки та Орлянки Харківської області: українські захисники відбили ці атаки.
- 13 листопада. Військові РФ обстріляли близько десятка населених пунктів Харківщини. 651 загиблого внаслідок війни ексгумували на Харківщині впродовж двох місяців. Діджей Анатолій Тапольський зібрав близько 200 тисяч гривень на ударний дрон Punisher, зігравши музичний сет на даху Держпрому. Ввечері 13 листопада російські окупанти завдали ракетних ударів по Індустріальному району Харкова: під обстріли потрапив промисловий об'єкт.
- 14 листопада. Російські окупанти за добу обстріляли Харків та 12 населених пунктів Харківської області. Росіяни 13 листопада обстріляли Харків трьома ракетами С-300. Внаслідок артобстрілу двоє людей госпіталізовані з пораненнями у Куп'янську, ще двоє дістали мінно-вибухових поранень у Дергачах та Волоховому Яру. Сім ракет випустила РФ по деокупованому селищу Шевченкове на Харківщині. Харківська команда "Вітязь" започаткувала благодійну акцію: після турніру вони планували зібрати 5 млн доларів, щоб купити автомобілі для рятувальників і медиків, а також допомогти жителям деокупованих територій Харківщини та військовим. У Куп'янському районі ексгумували тіла чотирьох цивільних.
- 15 листопада. Російські окупанти обстріляли щонайменше 14 населених пунктів Харківщини за минулу добу. У Куп'янському районі внаслідок російських обстрілів 14 листопада поранень зазнали дві жінки та один чоловік. Російські військові 15 листопада обстріляли села Івашки та Перовське снарядами з уражальними елементами. РФ вдарила по об'єктах критичної інфраструктури Харкова та Чугуївського району: Харків та область повністю знеструмлені.
- 16 листопада. Російські окупанти завдали ударів по десяти населених пунктах Харківської області. Військові РФ 15 листопада влучили у приватне подвір'я Вовчанської громади та на об'єкт критичної інфраструктури у Зміївській. Енергетики відновили електроспоживання 800 тисяч споживачів Харкова та Харківської області, які були позбавлені світла внаслідок ракетної атаки РФ 15 листопада. У Люботинській громаді перейменували 18 вулиць, назви яких пов'язані з Росією: на честь "Азову", 92-ї бригади, Маріуполя, Салтівки. Серед 107 звільнених з російського полону 3 листопада захисників України — Владислав Зеленський з Близнюків. Росіяни обстріляли Куп'янськ під час роботи експертів: загинула жінка, поранений правоохоронець.
Будинок у Харкові під час відключення світла. Ілюстративне фото. Джерело: Суспільне Харків
- 17 листопада. Щонайменше 12 будинків у прикордонному Вовчанську пошкоджені внаслідок обстрілу 16 листопада. Двоє чоловіків та жінка з Куп'янського району зазнали поранень внаслідок російських обстрілів протягом 16 листопада. В Ізюмському районі РФ завдала ракетних ударів по критичній інфраструктурі: пошкоджені об'єкти газовидобувної галузі, троє поранених госпіталізовані. 8 людей, в тому числі четверо поліцейських, дістали поранень внаслідок ракетних ударів РФ по Харківщині 17 листопада. Ракетні удари РФ 17 листопада прийшлися по об'єктах інфраструктури Балаклійської громади. Матеріальна шкода від російських обстрілів об'єктів агропромислового комплексу та екології Харківщини сягає мільярдів гривень.
- 18 листопада. "Вагнер" вербує на війну з Україною працівників промисловості у Бєлгородській області. Мера Харкова можуть оштрафувати за порушення закону про мову: Терехов вже заговорив українською. На реновацію ТЕЦ-3, яка пошкоджена російськими обстрілами, спрямували 70 млн грн.
- 19 листопада. Російські окупанти обстріляли три райони Харківщини протягом минулої доби: пошкоджені будинки. Російські військові обстріляли 12 населених пунктів Харківщини.
- 20 листопада. Окупанти обстріляли Куп'янськ та Куп'янський район: у місті спалахнула пожежа на території елеватора, в районі двоє людей отримали поранення. 19 листопада російські окупанти випустили дві ракети типу С-300 по навчальному закладу у селі Старовірівка в Куп'янському районі. Два ракетних удари по інфраструктурі Куп'янська завдали російські окупанти протягом 20 листопада. Росіяни обстріляли будинок у селищі Шевченкове на Харківщині: під завалами знайшли тіло загиблої жінки, одного чоловіка доправили до лікарні.
- 21 листопада. Російські військові обстріляли не менше восьми населених пунктів Харківщини. На півночі Харківщини поблизу кордону з РФ українські військові виявили мінний коридор. Російські окупанти вдарили з артилерії по будинку у Вовчанську: з-під завалів дістали двох людей.
- 22 листопада. 50-річний чоловік загинув внаслідок вибуху міни у селі Пришиб Ізюмського району. Співробітника "Укренерго" Івана П'ятку, який збив літак РФ над Харківщиною під час контрнаступу, нагородили орденом "За мужність" III ступеня.
- 23 листопада. Українські захисники знешкодили російську диверсійно-розвідувальну групу, яка намагалася проникнути на Харківщину в районі села Стариця. Російські окупанти обстріляли Куп'янськ вранці 23 листопада: двоє людей загинули, пошкоджень зазнав житловий будинок і поліклініка, ще двоє людей отримали поранення. Росіяни поширювали пропагандистські заклики на українських радіохвилях в Харківській області.
- 24 листопада. Російські окупанти обстріляли 15 населених пунктів на території Харківської області. За невикористання державної мови у зверненнях до харків'ян, а також в ефірі телемарафону мер Харкова Ігор Терехов має сплатити штраф у розмірі 3400 гривень. Російські окупанти 24 листопада обстріляли Вовчанськ: пошкоджено житловий будинок, поранення дістав 66-річний чоловік.
- 25 листопада. Дворічна, Вовчанськ та щонайменше 6 сіл Харківської області обстріляли російські військові. 25 листопада РФ вчергове вдарила по Куп'янську ракетами "С-300": є влучання на території дитсадка та медустанови. Митрополита Єлисея, який підтримав окупантів в Ізюмі, звільнили від керування Ізюмською єпархією. Російські окупанти вдарили ракетами "С-300" по Чугуєву: росіяни завдали два удари по нежитловій будівлі, є руйнування. За добу російські військові обстріляли щонайменше 12 населених пунктів Харківщини. У селі Залиман на Ізюмщині ексгумували тіло 60-річного чоловіка, який загинув внаслідок російського обстрілу 24 липня.
- 26 листопада. Вранці 26 листопада російські окупанти обстріляли з артилерії Куп'янськ: є поранений. У Лейпцигу перейменували вулицю на честь в'язня концтаборів Бориса Романченка з Харкова, який загинув від обстрілу РФ. Російські окупанти обстріляли Вовчанськ і Куп'янськ: троє людей поранені. У Куп'янську-Вузловому ексгумували тіло залізничника, який загинув під час окупації: його розстріляли російські військові.
- 27 листопада. За добу російські загарбники обстріляли щонайменше 13 населених пунктів Харківської області. Внаслідок воєнних дій за добу на Харківщині одна людина загинула, троє поранені.
- 28 листопада. 15 населених пунктів поблизу Вовчанська та Куп'янська потрапили під обстріли РФ 27 листопада. Російські окупанти вдарили з ракетного комплексу "С-300" по селу Безмятежне Куп'янського району: пошкоджено ліцей. Музейниця з Ізюма Діна Листопад, яка евакуювалася до Кропивницького, врятувала з окупації Євангеліє 1707 року. У селі Слобожанське Ізюмського району слідчі ексгумували тіла п'яти загиблих у березні 2022 року: серед них немовля та 10-річна дівчинка. Письменника Володимира Вакуленка з Ізюмщини вбили під час окупації. Щонайменше дев'ять населених пунктів Харківщини потрапили під обстріли російських окупантів 28 листопада.
- 29 листопада. Російські військові обстріляли 12 населених пунктів Харківщини. Через російські обстріли у Куп'янському та Харківському районах області сталися пожежі: горіли гараж, автомобіль та склади. Уперше з початку повномасштабного вторгнення у Лозовій запрацював центр реабілітації "Жемчужинки" для дітей. Одну з вулиць Ізюма перейменують на честь вбитого окупантами письменника Володимира Вакуленка. Окупанти завдали ракетного удару по Ківшарівці на Харківщині.
- 30 листопада. Данія допоможе відновити Харківський апеляційний суд. Російська армія обстріляла 18 населених пунктів на Слобожанському та Куп'янському напрямках.
Грудень 2022: активізація перейменувань, перші масовані атаки "Шахедами"
- 1 грудня. Військові РФ завдали ракетного удару по позиціях українських захисників на території Харківської області. Міжнародний комітет Червоного Хреста передав Харкову та області 50 систем оповіщення.
- 2 грудня. Російські окупанти вдарили по одній із багатоповерхівок у Клугино-Башкирівці пізно ввечері 1 грудня: били ракетою "С-300", двоє жінок отримали поранення. "Укрзалізниця" відкрила рейс "Сковорода Експрес", який повторює маршрут мандрів філософа. Приблизні збитки Харкова внаслідок війни — 9 млрд доларів: близько 500 будинків неможливо буде відновити. У Куп'янському районі військові збили російський гелікоптер.
- 3 листопада. Російські окупанти з танків та артилерії обстріляли вісім населених пунктів Харківщини. Внаслідок російського обстрілу Вовчанська на Харківщині поранений 55-річний чоловік. 1 грудня двоє чоловіків наїхали на невідомий вибуховий пристрій в Ізюмському районі: 59-річний та 44-річний чоловіки загинули. Жителям звільнених громад регіону з бюджету Харківської області нададуть 300 млн грн.
- 4 грудня. РФ завдала ракетного удару по цивільній інфраструктурі селища Шевченкове на Харківщині. Росія обстріляла Куп'янськ-Вузловий на Харківщині: пошкоджена залізнична інфраструктура. Росіяни обстріляли Золочів з артилерії вдень 4 грудня: снаряд знищив приватний будинок. Військові РФ обстріляли 15 населених пунктів Харківщини. 1635 людей загинули внаслідок збройної агресії РФ на Харківщині: регіоні розслідують майже 9,5 тис воєнних злочинів.
- 5 грудня. Райони 17 населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія. Близько 04:00 5 грудня окупанти завдали удару по Куп'янській громаді: згоріла станція техобслуговування та авто, загинула жінка. На Харківщині місія ООН з прав людини зафіксувала 34 випадки зникнення та незаконного затримання людей під час окупації. Не менше 16 населених пунктів Харківської області потрапили під удар російських окупантів.
- 6 грудня. Протягом останньої доби російські окупанти обстріляли 14 населених пунктів на території Харківської області: Вільхуватка, Дворічна, Стрілеча, Тернова. 68-річний чоловік загинув у Куп'янському районі внаслідок російського обстрілу. У Харкові попрощалися з письменником Володимиром Вакуленком, якого російські військові вбили під час окупації Ізюма. Окупанти 6 грудня обстріляли село Загризове деокупованої Борівської громади: загинула завідувачка місцевого Будинку культури, її чоловік перебуває у реанімації.
Прощання з дитячим письменником Володимиром Вакуленком, вбитим під час окупації Ізюмщини. Вакуленка викрали з дому та застрелили. Сиротою лишився син письменника. 6 грудня 2022 року. Фото: Суспільне Харків
- 7 грудня. 19 населених пунктів Харківської області опинилися під російським обстрілом на ранок 7 грудня. РФ випустила три ракети "С-300" по будинку культури та школі у селі на Харківщині. За добу внаслідок обстрілів регіону поранення отримали двоє людей, одна людина загинула. Близько 20:00 у селищі Печеніги Харківської області впали дві російські ракети — їх збили сили української ППО.
- 8 грудня. Українські військові відбили атаку російських окупантів біля села Тернова у Липецькій громаді, яке розташоване поблизу кордону з РФ. В Ізюмі перейменували 21 топонім: з'явились вулиці Степана Бандери, Василя Стуса та Романа Ратушного. Росіяни вранці 8 грудня обстріляли Куп'янськ ракетою "С-300": внаслідок удару зруйнована частина будівля, вибиті вікна та пошкоджена автівка. Збитки, які завдала Росія довкіллю в Харківській області протягом повномасштабного вторгнення, складають понад 100 млрд грн. Вранці 8 грудня сили української протиповітряної оборони збили російську ракету "С-300" над Золочевом. Неподалік Кам'янки Харківської області російська армія завдала авіаудару. На початку вторгнення на кільцевій дорозі Харкова російські військові обстріляли цивільні авто — загинула жінка, щонайменше двоє людей отримали поранення. Під час атаки РФ ввечері 8 грудня поранень зазнали четверо людей, частину ракет окупантів збили сили ППО, одна з них влучила у приватний будинок.
- 9 грудня. Щонайменше вісім населених пунктів Харківщини зазнали обстрілів зі сторони російських окупантів. Внаслідок російських обстрілів на Харківщині за добу четверо людей отримали поранення, пізніше один з поранених — 40-річний чоловік — помер. Росіяни обстріляли два села Золочівської громади.
- 10 грудня. Російські окупанти обстріляли не менше 17 населених пунктів Харківської області. Поліція ексгумувала тіло 57-річної жінки зі Слобожанського: вона загинула на початку вересня внаслідок російського обстрілу. Російські окупанти обстріляли базу фермерського господарства в селі Підлиман Борівської громади: поранення отримав працівник господарства. Російські окупанти обстріляли 12 населених пунктів Харківської області.
- 11 грудня. Щонайменше 15 населених пунктів Харківщини потрапили під удар РФ на Слобожанському та Куп'янському напрямках.
- 12 грудня. У садовому товаристві села Глибоке сталася пожежа внаслідок обстрілів РФ: горіли дачні будинки. СБУ ідентифікувала шістьох генералів РФ, які віддавали накази захопити населені пункти на території Харківської області. 14 населених пунктів Харківщини опинилися під обстрілами російських окупантів 12 грудня.
- 13 грудня. РФ вночі 13 грудня вдарила ракетою "С-300" по Куп'янську: поранений 54-річний фельдшер, зруйнована адмінбудівля. Приблизно 35% мостів і доріг зруйновані на Харківщині внаслідок бойових дій.
- 14 грудня. ЗСУ відбили атаку російської армії у районі села Гряниківка Дворічанської громади. 14 грудня під удари РФ потрапили щонайменше 6 населених пунктів Харківщини.
- 15 грудня. Червона Зоря, Красне, Стариця, Дворічна та Новомлинськ на Харківщині опинились під обстрілами РФ. Внаслідок обстрілів окупантів у Куп'янському районі горіла адмінбудівля, пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури, 63-річна жінка отримала осколкове поранення. Російські окупанти вдарили по Куп'янщині ракетами типу "С-300" ввечері 14 грудня, також обстріляли дитячий садок у селі Великі Хутори. РФ нанесла удар ракетами "С-300" по Харкову: є влучання у Холодногірському районі. Окупанти з артилерії обстріляли села Куп'янського району: в селі Подоли горів приватний будинок.
- 16 грудня. Російські окупанти обстріляли 14 населених пунктів на території Харківської області. Окупанти вдарили по критичній інфраструктурі Харкова: Харків повністю знеструмлений. РФ випустила по Харківщині 10 ракет вранці 16 грудня. 11 населених пунктів Харківщини потрапили під удар РФ. У прикордонному селі Захарівка Вовчанської громади внаслідок обстрілу 16 грудня загинула 60-річна жінка.
- 17 грудня. Щонайменше 11 населених пунктів Харківщини опинились під обстрілами РФ.
- 18 грудня. Райони Вовчанська, Дворічної та ще 10 населених пунктів Харківщини обстріляла російська армія. Російська армія вдень 18 грудня завдала удару по деокупованій Ківшарівці: внаслідок обстрілу поранення отримав 31-річний фельдшер, пошкоджень зазнала будівля медзакладу.
- 19 грудня. Російські окупанти обстріляли 15 населених пунктів на території Харківської області: Стрілеча, Вовчанськ, Дворічна, Кислівка, Котлярівка. У Харківській області неідентифікованими лишаються близько 200 людей, які загинули під час окупації. Під вогонь росіян потрапили щонайменше сім населених пунктів Харківщини. Шкода довкіллю від російських атак на Харківській біотехнологічний університет складає понад 3,534 млрд гривень.
- 20 грудня. 10 населених пунктів Харківщини опинились під ударами РФ. В Ізюмі перейменували ще 21 вулицю: з'явилися вулиці Вакуленка, Міхновського та полку "Азов". З початку повномасштабного російського вторгнення на Харківщині від рук окупантів загинули 1663 людини, з них — 74 дитини. До України повернули трьох дітей, яких вивезли до РФ під час окупації Харківщини.
Підліток з Дергачів заносить на двір дрова, які родини безплатно привезли місцеві комунальники. Повалені російськими обстрілами дерева вони збирали уздовж місцевих трас. Фото: Суспільне Харків
- 21 грудня. Окупанти намагалися атакувати в районі села Масютівка Дворічанської громади, а в районі Красного Липецької громади застосовували безпілотники та авіацію. Під час обстрілу Вовчанська поранень зазнала 72-річна жінка, її ушпиталили. РФ вдарила по Золочівській громаді на Харківщині некерованими авіаційними ракетами 20 грудня. 16 населених пунктів Харківщини опинились під ударами РФ.
- 22 грудня. Двоє людей дістали уламкові поранення внаслідок вибуху російських боєприпасів: тракторист з Нового Бурлука та житель Ізюма. Внаслідок російського обстрілу у Куп'янську сталася пожежа, там горіла адмінбудівля. РФ обстріляла Харківщину 22 грудня: у Вовчанську поранені п'ятеро людей, четверо з них — працівники лікарні. Під удар РФ потрапили щонайменше 12 населених пунктів Харківщини.
- 23 грудня. Сили оборони відбили атаку росіян в районі села Хатнє на Харківщині. Театр Пушкіна у Харкові першу виставу від початку вторгнення поставив українською: актори грали "Возлюби ближнього свого" за Ремарком. 29 населених пунктів на Слобожанському та Куп'янському напрямках опинилися під російськими обстрілами.
- 24 грудня. Військові РФ завдали удару по Дворічній: сталася пожежа на площі 500 кв.м, пошкоджений будинок та магазин. Росіяни обстріляли село Подоли: загинув 72-річний чоловік, 74-річна жінка поранена. Депутати облради перейменували театр Пушкіна — з назви прибрали слово "російський" та ім'я поета. Під ударом РФ протягом доби опинились 16 населених пунктів Харківщини. Харківська правозахисна група стала лауреатом Нобелівської премії миру.
- 25 грудня. ЗСУ відбили атаку окупантів в районі Лимана Харківської області. Російські загарбники здійснили ракетний удар по району Куп'янська на Харківщині, також понад 10 разів обстріляли з реактивних систем залпового вогню: поранена одна жінка.
- 26 грудня. Понад 30 населених пунктів Харківщини обстріляли російські військові впродовж доби. 72-річну жительку Вовчанська госпіталізували з пораненням внаслідок російського обстрілу. У двох селах Валківської громади перейменували вулиці: з'явилися вулиці Волонтерська, Соборна, Зоряна. Щонайменше дев'ять населених пунктів Харківщини опинилися під обстрілами 26 грудня. У рамках декомунізації та дерусифікації в Ізюмі перейменували ще 19 вулиць: з'явились вулиці Махова, Шухевича та Чорновола.
- 27 грудня. Російські окупанти обстріляли 12 населених пунктів на території Харківської області. Окупанти вдарили по житлових будинках у Дворічній та Куп'янську-Вузловому. Майже 15 тис. об'єктів Харківщини пошкоджені внаслідок війни: з них 1 266 відновити не вдасться. Мер Харкова Терехов сплатив штраф за порушення мовного закону. На будівництво захисних споруд та укріплень на Харківщині з держбюджету спрямували 300 млн гривень. Щонайменше 10 населених пунктів Харківської області опинилися під обстрілами російської артилерії та мінометів.
- 28 грудня. РФ завдала ударів по Слобідському району Харкова: 48-річний чоловік дістав осколкове поранення внаслідок ракетного удару. На території РФ перебувають щонайменше 138 дітей, яких незаконно вивезли з Харківщини під час окупації. Близько 11:30 РФ вдарила по Ківшарівці у Куп'янському районі: снаряд влучив у квартиру. РФ протягом 28 грудня обстріляла щонайменше 12 населених пунктів Харківської області.
- 29 грудня. РФ випустила 13 іранських БпЛА "Шахед-136" по енергетичній інфраструктурі Харкова в ніч на 29 грудня, 11 з них — підрозділи Сил оборони України збили. Окупанти вдарили по Слобідському району Харкова: влучили по критичній інфраструктурі, двоє людей загинули, ще двоє — поранені. Одночасно з ракетними ударами по Харкову росіяни почали обстріл прикордонного міста Вовчанськ з систем реактивного залпового вогню. Окупанти втретє влучили в інфраструктурний об'єкт у Харкові: РФ застосувала ракету Х-59.
- 30 грудня. Російська армія 30 грудня обстріляла село Катеринівка на Харківщині: двоє людей поранені, двоє — загинули. Окупанти 30 грудня обстріляли Куп'янськ — 70-річний чоловік зазнав поранень. Щонайменше 13 населених пунктів Харківщини опинилися під обстрілами РФ 30 грудня.
- 31 грудня. Щонайменше 15 населених пунктів Харківщини РФ обстріляла напередодні Нового року.
Січень 2023: знеструмлення та обстріли тривають
- 1 січня. Про загибель 33 захисників з Харківської області протягом грудня повідомили офіційні органи Харківщини. Щонайменше 1680 жителів Харківської області загинули внаслідок бойових дій у 2022 році, 3291 багатоповерхівка пошкоджена снарядами та ракетами РФ.
- 2 січня. Щонайменше 11 населених пунктів Харківщини опинилися під обстрілами російських окупантів. В Олексіївській громаді на Харківщині перейменували 22 топоніми. Поранена 77-річна жінка та пошкоджені приватні будинки і лінії електропередач внаслідок російського удару по Куп'янську вранці 1 січня.
- 3 січня. 19 населених пунктів Харківської області опинилися під артилерійськими та мінометними ударами російський окупантів за минулу добу. У Дворічній та Вовчанську рятувальники потрапили під повторні обстріли російських окупантів, коли гасили загоряння, що виникли після влучань.
- 4 січня. Вовчанськ, Куп'янськ, Дворічна та ще щонайменше 10 населених пунктів Харківщини обстріляла РФ. Протягом доби двоє жителів Куп'янщини зазнали поранень внаслідок обстрілів. На Харківщину передали батареї SBL: вони допоможуть живити інтернет-мережі, поки немає електрики. У майже 290 млн гривень екоінспекція оцінила суму збитків довкіллю внаслідок пошкодження медзакладів Харківщини під час війни.
- 5 січня. Російські військові намагалися проводити наступальні дії на Куп'янському напрямку: успіху не мали. Окупанти ввечері 4 січня вдарили з артилерії по околицях Золочева: внаслідок обстрілу пошкоджені три будинки та електромережі. Окупанти обстріляли 12 населених пунктів Харківщини.
- 6 січня. Окупанти обстріляли щонайменше 17 населених пунктів Харківщини, застосовували міномети та артилерію. Окупанти обстріляли Дворічну Харківської області: поранень зазнав 75-річний чоловік, сталася пожежа у місцевому ліцеї.
- 7 січня. Протягом доби окупанти обстріляли 10 населених пунктів. Окупанти вдарили по Мерефі: одна людина загинула внаслідок ракетного удару, ще одна поранена, пошкоджені приватний будинок, підприємство та будівля підрозділу ДСНС.
- 8 січня. Стариця і Дворічна на Харківщині опинилися під обстрілами російських окупантів. РФ готувала наступальні операції на півдні та сході України: йдеться про наступи у Донецькій та Харківській областях, а також, можливо, на Запоріжжі.
- 9 січня. Російські військові обстріляли щонайменше дев'ять населених пунктів Харківщини. Військові РФ обстріляли ринок у Шевченковому: вдарили ракетою "С-300", двоє жінок загинули, восьмеро людей поранені, зруйновані щонайменше три павільйони, пошкоджений торговий центр. Армія РФ 9 січня щонайменше п'ять разів обстріляла села Золочівської громади: під обстріли потрапили Лютівка, Уди, Червона Зоря та Соснівка.
- 10 січня. Російські окупанти обстріляли дев'ять населених пунктів на території Харківської області: Стрілеча, Дворічна, Куп’янськ. Харківська театральна група "Slovo. Theater group" зіграла в США виставу "Mothermotherland" за мотивами новели "Я (Романтика)" Миколи Хвильового. Два села Золочівської громади РФ обстріляла з мінометів та артилерії 10 січня: пошкоджені енергомережі, ангари сільгосппідприємств, магазин та господарчі приміщення. Харків відвідала міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Окупанти завдали ударів по щонайменше 16 населеним пунктам Харківщини: протягом 10 січня РФ застосувала для обстрілів регіону танки та весь спектр артилерії. Том Хенкс, Ален Делон, Наталі Портман та інші актори долучилися до благодійного аукціону, на якому збирали гроші на відновлення пошкодженої війною лікарні в Ізюмі та допомоги Україні. Окупанти завдали ударів по Харкову: влучили у склад піротехніки в Київському районі.
Зруйнований міст у Старому Салтові, січень 2023 року. Фото: Суспільне Харків
- 11 січня. Сили оборони України відбили атаку російських окупантів в районі села Гряниківка. Щонайменше 14 населених пунктів Харківщини протягом 11 січня обстріляла РФ.
- 12 січня. Під обстрілами окупантів опинилися 18 населених пунктів Харківщини. Житловий квартал Куп'янська окупанти обстріляли з мінометів 12 січня — 76-річний чоловік дістав поранення. Також російська армія обстріляла Дворічну — поранений 68-річний чоловік.
- 13 січня. РФ обстріляла щонайменше 19 населених пунктів Харківщини. Двоє людей загинули, ще одна людина отримала поранення внаслідок артилерійського обстрілу Дворічної росіянами: росіяни обстріляли селище з РСЗВ "Град".
- 14 січня. Дві ракети С-300 влучили в Індустріальний район Харкова вранці 14 січня. Щонайменше 20 населених пунктів обстріляли окупанти протягом доби: внаслідок ударів двоє людей загинули, ще троє зазнали поранень, сталося дві пожежі. Окупанти два дні поспіль обстрілювали прикордонне село Червона Зоря Золочівської громади з мінометів: протягом 13 січня на територію села прилетіли щонайменше 29 мін. РФ вдарила по критичній інфраструктурі в Харківській області двома ракетами: Харків та усі громади області повністю знеструмлені.
- 15 січня. Щонайменше 18 населених пунктів Харківщини опинилися під обстрілами РФ: пошкоджень зазнали об'єкти критичної інфраструктури, гуртожиток, навчальний заклад, підприємство. У Первомайській громаді на Харківщині перейменували 22 топоніми, серед яких чотири вулиці Первомайських.
- 16 січня. Протягом доби під удари РФ потрапили щонайменше 16 населених пунктів Харківщини: внаслідок обстрілу Вовчанська 15 січня сталася пожежа у навчальному закладі. Близько 07:20 окупанти обстріляли Куп'янськ з артилерії: дві людини отримали поранення, пошкоджень зазнали приватний і п'ятиповерховий будинки. Окупанти протягом 15 січня обстріляли село Червона Зоря чотири рази: двічі з танків і двічі з мінометів. Російські військові завдали три удари по Вовчанському геріатричному пансіонату ввечері 16 січня.
- 17 січня. Російські військові обстріляли 13 населених пунктів на території Харківської області. Російські окупанти завдали ракетного удару по Куп'янську вдень 17 січня: ракета С-300 майже повністю зруйнувала автотранспортний коледж.
- 18 січня. Внаслідок обстрілу Ківшарівки на Харківщині поранення отримав 51-річний фельдшер місцевої лікарні, будівля медичного закладу пошкоджена. Під вогонь РФ потрапили 16 населених пунктів Харківщини протягом дня.
- 19 січня. Окупанти завдали масованих ударів з артилерії по Вовчанську та Вільчі 18 січня: пошкоджень зазнали геріатричний пансіонат, лікарня, амбулаторія, дитячий садок, житлові будинки. Близько 20 ударів з артилерії по селу Тимофіївка Золочівської громади зафіксували зранку 19 січня: чотири будівлі зазнали пошкоджень.
- 20 січня. Щонайменше 19 населених пунктів Харківської області опинилися під обстрілами: пошкоджені будинки, гаражі, авто та школа-інтернат. 19 січня російські окупанти завдали удари по школі-інтернату в Куп'янську.
- 21 січня. Понад 20 населених пунктів Харківщини потрапили під вогонь російських окупантів. 60-річна жінка загинула внаслідок обстрілу Вовчанська вранці 21 січня, також є поранені, серед яких 7-річна дівчинка. Російські військові вдень 21 січня завдали удару по Ветеринарному у Дергачівській громаді: внаслідок обстрілу поранений місцевий житель. Внаслідок обстрілів окупантів пошкоджені майже 40% житлових будинків Харківщини.
- 22 січня. У Харківській області щонайменше 12 населених пунктів потрапили під вогонь РФ протягом доби, серед них Вовчанськ, Куп'янськ. 67-річна жителька села Петрівка Золочівської громади загинула внаслідок артобстрілу вдень 22 січня. Також пообіді РФ з танків обстріляла кладовище села Гур'їв Козачок — пошкоджені могили.
- 23 січня. РФ вдарила ракетою по приватному сектору в Пісочині. 49-річний чоловік дістав поранення внаслідок обстрілу Вовчанська. На Харківщині суд взяв під варту голову сільради, яка, за даними слідства, передавала РФ інформацію про українських військових. Троє людей поранені внаслідок обстрілів Вовчанська 23 січня, під удар окупантів потрапила центральна частина міста. Шкоду довкіллю від руйнувань та пошкоджень майна Каразінського університету внаслідок обстрілів РФ екологи оцінили у 2,3 млрд гривень. Російська армія намагалася наступати на Куп'янському напрямку фронту.
- 24 січня. Щонайменше 20 населених пунктів Харківщини обстріляли російські окупанти. Зранку 24 січня російські окупанти обстріляли Куп'янськ: cпалахнули пожежі. Два волонтери дістали поранень внаслідок артобстрілу Липців, що стався близько 11:00 24 січня. Без житла внаслідок війни лишились 150 тис. харків'ян: нині у місті відновлюють близько 40 будинків, 66 вже відремонтували. В Ізюмі перейменували вулицю Першотравневу на Пам'яті, щоб вшанувати загиблих — в будинку №2 у березні 2022 року під завалами загинули близько 50 людей після влучання армії РФ у будинок.
Зруйнований Росією будинок в Ізюмі. Січень 2023 року. Фото: Лариса Говина/Суспільне Харків
- 25 січня. О 7 ранку РФ обстріляла Куп‘янськ: внаслідок обстрілу спалахнув приватний будинок та магазин. 25 січня поліція Харківської області повідомила про розстріл двох цивільних автобусів у Боровій, що стався навесні 2022 року: відомо про дев'ятьох загиблих внаслідок обстрілу автобусів, ще 13 людей змогли врятуватись. Двоє людей загинули внаслідок обстрілів Дворічної 24 січня. Харків отримав з держбюджету понад півтора мільярда гривень на освіту. Чотири населених пункти Харківщини потрапили під вогонь російських окупантів 25 січня.
- 26 січня. Щонайменше 24 населені пункти окупанти обстріляли на Харківщині. У Куп'янському районі внаслідок обстрілів протягом доби горіли магазин та три будинки. У Вовчанську окупанти пошкодили шість приватних домоволодінь, підприємство та навчальний заклад. Вночі окупанти вдарили по Куп'янську ракетою "С-300": пошкоджень зазнав автомобіль поліцейського. Перше укриття у навчальному закладі у Харківській області облаштували в ліцеї "Обдарованість". У "Фельдман екопарку" почалися відновлювальні роботи, частину копитних тварин вже повернули до парку. З-під завалів будинку в Козачій Лопані дістали 69-річну жінку: будинок зазнав пошкоджень внаслідок обстрілів 26 січня з "Градів". Двоє людей загинули внаслідок обстрілу Дворічної вдень 26 січня.
- 27 січня. Щонайменше 17 населених пунктів Харківщини обстріляла РФ протягом доби: під удар потрапили села Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. РФ завдала ракетного удару по Кіндрашівському ліцею на Куп'янщині вночі 27 січня: у будівлі закладу пошкоджені вікна та стіни. У Харківській області сапери вилучили понад 50 тис. боєприпасів, якими російська армія замінувала регіон.
- 28 січня. Внаслідок обстрілу Петропавлівки на Чугуївщині поранення отримав 49-річний чоловік. Документальний фільм "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова отримав приз глядацьких симпатій на американському фестивалі незалежного кіно Sundance. 28 січня російські окупанти обстріляли два села Золочівської громади.
- 29 січня. З мінометів та артилерії окупанти обстріляли райони щонайменше 18 населених пунктів Харківщини. Внаслідок російського обстрілу Вовчанська поранення отримала 83-річна жінка. Російські окупанти вдарили по Київському району Харкова: у житловій будівлі пожежа.
- 30 січня. Внаслідок російського обстрілу Харкова повністю зруйнований четвертий поверх одного з під'їздів житлового будинку: одна людина загинула, ще троє поранені. З мінометів та артилерії російські окупанти обстріляли 24 населених пункти на території Харківської області. Під час обстрілу Вовчанська 30 січня загинув 62-річний чоловік, 85-річна жінка зазнала поранень. 41-річний житель Куп'янська зазнав поранень внаслідок обстрілу російської армії з артилерії вранці 30 січня. Під час окупації села Макарове Золочівської громади окупанти викрали 120 тонн зерна: збитки склали близько 1,5 млн грн.
- 31 січня. Під російські обстріли потрапили райони щонайменше 17 населених пунктів Харківщини. 62-річний житель Вовчанська загинув внаслідок російських обстрілів міста 30 січня, 83-річна жінка отримала поранення. Окупанти вночі 31 січня завдали удару по селу Шипувате Куп‘янського району.
Лютий 2023: 1780 загиблих жителів Харківщини за рік повномасштабної війни
- 1 лютого. 60-річний чоловік дістав поранення внаслідок обстрілу Куп'янська зранку 1 лютого. 66-річний чоловік зазнав поранень внаслідок обстрілу з РСЗВ села Заміст Куп’янського району.
- 2 лютого. Райони щонайменше 19 населених пунктів Харківської області опинилися під ударами окупантів. Двоє людей поранені внаслідок ранкових обстрілів Харківщини 2 лютого: 67-річна жителька Куп'янська та 46-річний житель Кругляківки. У Вовчанську та Козачій Лопані спалахнули пожежі внаслідок російських обстрілів. У майже 1,5 млрд гривень екологи оцінили шкоду довкіллю після влучання російської ракети у склад феєрверків у Харкові: засмічені 1693 кв. м землі. Під час обстрілу Козачої Лопані з "Градів" вночі 2 лютого окупанти пошкодили вокзал, кіоски, приватні будинки, а також будівлю адміністрації старостинського округу, де був гуманітарний штаб. 20 населених пунктів Харківщини зранку 2 лютого перебували під обстрілами: три людини отримали поранення, вісім будинків зруйновані.
- 3 лютого. Окупанти завдали удару по приватному будинку у Барвінковому на Харківщині 3 лютого: двоє чоловіків загинули, ще один поранений. Станом на початок лютого на території Харківської області пошкоджень зазнали близько 260 медичних закладів внаслідок російських обстрілів, 80 з них розташовані на деокупованих територіях. Протягом дня російська окупаційна армія обстріляла щонайменше 11 населених пунктів на території Харківської області, серед яких Дворічна, Куп'янськ та Вовчанськ.
- 4 лютого. Російські військові завдали ударів по 13 населених пунктах Харківської області. Військові РФ влучили у квартиру в Дворічній, також у селищі пошкоджене приватне підприємство та лікарня.
- 5 лютого. Щонайменше 19 населених пунктів Харківщини опинилися під ударами РФ. Окупанти завдали удар по центру Харкова ракетою "С-300". Дві російські ракети вдарили у Київському районі Харкова: п'ятеро людей поранені, одна ракета влучила під фундамент житлової чотириповерхівки, друга — влучила в центральний корпус Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова.
- 6 лютого. 12 населених пунктів Харківщини потрапили під вогонь військових РФ. У Балаклійській громаді на боєприпасі підірвалися двоє людей: один загинув, іншого ушпиталили. Російські окупанти обстріляли Вовчанськ: горіла місцева поліклініка, з медзакладу евакуювали вісьмох людей.
- 7 лютого. О 13:35 зафіксували мінометний обстріл села Червона Зоря, у селі чули близько 30 вибухів: пошкоджень зазнала інфраструктура та приватний сектор села. Щонайменше 16 населених пунктів Харківської області опинилися під російськими обстрілами 7 лютого. Російські окупанти обстріляли центр Харкова: вдарили по промисловому об'єкту в Київському районі міста.
- 8 лютого. Одна з ракет, яку РФ випустила по Харкову ввечері 7 лютого, влучила в землю у парку Горького. 74-річна жінка загинула внаслідок артилерійського обстрілу Вовчанська, 16-річна дівчина дістала поранень. Чотири ракети С-300 7 лютого РФ випустила по об'єкту цивільної промисловості у Харкові: чотири з шести ракет окупантів влучили у підприємство. Близько 8:00 8 лютого з боку російського кордону з гелікоптерів окупанти завдали удари по селах Гур'їв Козачок та Басове: пошкоджень зазнали два будинки. Четверо людей зазнали поранень 8 лютого внаслідок обстрілу Вовчанської громади, також осколкове поранення отримав 10-річний хлопчик — під ударом опинилися Варварівка та Вовчанськ. Близько 14:30 окупанти обстріляли з артилерії прикордонні Уди. Близько 16:30 окупанти обстріляли село Сніги: пошкодження зазнав двоповерховий будинок. Двоє людей загинули внаслідок артобстрілу Дворічної вдень 8 лютого.
Наслідки влучання у парк Горького у Харкові. 8 лютого 2023 року. Фото: Ірина Гнатюк/Суспільне Харків
- 9 лютого. Російські загарбники завдали авіаційні удари по Котлярівці та Табаївці: усього під обстріли окупантів потрапили не менше 23 населених пунктів Харківщини. Двоє людей загинули та п'ятеро людей, серед яких дитина, отримали поранення внаслідок обстрілів двох районів Харківщини 8 лютого. Зранку 9 лютого окупанти з артилерії та мінометів обстріляли Куп'янськ, Дворічну, села Веселе, Красне, Уди, Червона Зоря. У Харківській області створювали формування ЗСУ для посилення оборони регіону.
- 10 лютого. Російські війська спробували наступати на Гряниківку і Масютівку Куп'янського району: Збройні сили України відбили атаки окупантів. Під час ракетної атаки о 4 ранку окупанти завдали щонайменше 12 ударів по критичній інфраструктурі у Харкові, Харківському та Чугуївському районах: одна з ракет пошкодила складські приміщення та авто, вісім людей зазнали поранення внаслідок вибуху. О 14:30 стався артобстріл села Одноробівка: пошкоджень зазнали два двоповерхових багатоквартирних будинки та комунальні мережі. 69-річна жінка дістала поранень внаслідок обстрілу Вовчанська вдень 10 лютого.
- 11 лютого. Не менше 17 населених пунктів Харківської області потрапили під удари російських військових. Житлові будинки, аптека, дитячий садок, промислові об’єкти пошкоджені внаслідок обстрілів населених пунктів Харківщини протягом 10 лютого. Чотири будинки пошкоджені у Вовчанську внаслідок авіаційного удару РФ 11 лютого. Понад десяток житлових будинків Вовчанська зруйновані внаслідок російського обстрілу вранці 11 лютого. Окупанти били по Харкову ввечері 11 лютого ракетами "С-300": внаслідок ракетних ударів пошкоджень зазнав об'єкт інфраструктури.
- 12 лютого. 35-річний чоловік зазнав осколкових поранень внаслідок обстрілу ввечері 11 лютого. Щонайменше 15 населених пунктів Харківщини опинилися під обстрілами за останню добу. Внаслідок обстрілу РФ ввечері 11 лютого 35-річний чоловік зазнав поранення. Внаслідок російського обстрілу ввечері 11 лютого пошкоджено депо "Нової Пошти": у будівлі зруйнований дах, пошкоджені стіни, вибиті вікна, на території депо стоять пошкоджені авто.
- 13 лютого. Сили оборони України відбили атаку російських окупантів в районі села Гряниківка на Харківщині. Внаслідок російських обстрілів за добу 12-13 лютого пошкоджень та руйнацій зазнали житлові та адмінбудівлі у трьох населених пунктах Харківщини. Зранку 13 лютого окупанти обстріляли Куп'янськ. У Вовчанську внаслідок обстрілів поранень зазнав 47-річний чоловік.
- 14 лютого. На Харківщині протягом доби окупанти обстріляли житлові будинки та об'єкт цивільної промисловості: під ударом опинилися Вовчанськ, Дворічна, Куп'янськ та село Моначинівка Куп'янського району. Харківські нацгвардійці з першого пострілу знищили російський літак Су-24 в районі Бахмута. Майже 1800 жителів Харківщини загинули від початку вторгнення РФ в Україну, понад 2,5 тис. людей зазнали поранень. Депутати Харківської облради підтримали перейменування села Ватутіне в Залужне.
- 15 лютого. РФ обстріляла 20 населених пунктів на Харківщині за добу. Російські окупанти випустили ракету по будинку культури у селі Моначинівка Кіндрашівської громади: будівля зруйнована. О 7 ранку РФ вдарила по житлових будинках у Куп‘янську: пошкоджено три житлових будинки. Внаслідок обстрілу Куп'янська вранці 15 лютого сталася пожежа у житловому будинку та господарчій споруді. З гвинтокрилів та "Ураганів" російські війська обстріляли села Червона Зоря та Світличне зранку 15 лютого: пошкоджень зазнали домогосподарство та енергомережі. Під час обстрілу Світличного 15 лютого пошкоджень зазнав останній вцілілий будинок у селі. Російські загарбники завдали удари з авіації по Удах та Гранову.
- 16 лютого. Росіяни обстріляли Куп'янськ пізно ввечері 15 лютого: площа пожежі склала 700 кв.м., згорів ангар, гаражі, п'ять автомобілів та два автобуси. Окупанти вдарили по Вовчанську двома ракетами з авіації: поранення отримали шість людей. Під час війни у Харківській області збільшилась кількість дітей-сиріт на 1,3% у порівнянні з 2021 роком. У Харкові 16 лютого почали демонтаж радянського ордена з будинку на ХТЗ. Окупанти вдруге за день обстріляли прикордонний Вовчанськ: 46-річний чоловік загинув. Окупанти з гелікоптера обстріляли Уди на Харківщині, також під удар РФ потрапили Ветеринарне, Гранів, Вовчанськ, Дворічна і Гряниківка.
- 17 лютого. Окупанти цілились по об'єктах інфраструктури, ударів завдали ракетами "С-300". Сили оборони відбили атаку росіян поблизу двох населених пунктів Харківщини. РФ вдарила ракетами по двох районах Харкова ввечері 16 лютого: Київському та Основ‘янському. 44-річна жінка дістала поранень внаслідок обстрілу Великого Бурлука. Близько п'яти ракет "С-300" випустила російська армія під час обстрілу Харкова 16 лютого. У майже 19,5 млн гривень Держекоінспекція Харківщини оцінила збитки довкіллю внаслідок руйнувань майна "Укрпошти" у регіоні під час війни. Швейний цех зазнав найбільших пошкоджень внаслідок ракетної атаки РФ вночі 16 лютого. Під час ракетного обстрілу Харкова 16 лютого пошкоджень зазнала школа: у закладі 28 вікон зруйновані повністю, 38 — частково, також пошкоджень зазнали дах та ком'ютерний клас. Під час обстрілу Дворічної 17 лютого загинув 68-річний чоловік.
- 18 лютого. ЗСУ відбили атаки російських окупантів поблизу двох сіл у Куп'янському районі. Російські військові обстріляли Першотравневе: місцевий житель дістав поранення, також пошкоджений житловий будинок. Майже 500 переселенців за останній місяць отримали одяг від волонтерів у Харкові. Житель Вовчанська загинув внаслідок російського обстрілу вдень 18 лютого, ще двоє людей з Ківшарівки дістали поранень. Російська окупаційна армія обстріляла щонайменше 13 населених пунктів на території Харківської області.
- 19 лютого. Українські захисники відбили атаки окупантів в районах двох населених пунктів Куп'янського району: російські окупанти хотіли зайняти Гряниківку і Масютівку. Полковника Олександра Зугравого призначили начальником регіонального управління сил тероборони "Схід". Російські окупанти протягом 19 лютого обстріляли Вовчанськ та Липці: поранень зазнали три людини. Під час обстрілу Кругляківки поранень зазнав один чоловік. Російські окупанти обстріляли щонайменше 10 населених пунктів Харківщини.
- 20 лютого. О 05:00 РФ обстріляла Куп'янський район, внаслідок чого сталася пожежа на сільськогосподарському підприємстві у селі Курилівка. На відновлення пошкодженої інфраструктури теплових мереж Харкова необхідно понад 1 млрд гривень. Понад 20 населених пунктів Харківської області обстріляли окупанти 20 лютого, серед них села та міста Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. Війська РФ завдали удари по Куп’янську ракетами "С-300" ввечері 20 лютого.
- 21 лютого. Українські військові відбили атаки окупантів поблизу Гряниківки та Масютівки. Дві пожежі внаслідок російських обстрілів сталися у Вовчанську та Новоосиновому: удари окупантів по Харківщині пошкодили дитсадок, спортивний об'єкт, електромережі та приватні будинки. У Мереф'янській громаді закінчили процес декомунізації, нові назви отримали останні сім топонімів. 68-річний чоловік зазнав поранення внаслідок обстрілу Куп'янська 21 лютого. Російські окупанти обстріляли щонайменше 13 населених пунктів на території Харківщини.
- 22 лютого. Протягом доби рятувальники загасили пожежу у селищі Вільча Вовчанської громади, яка сталася внаслідок обстрілів РФ. 22 лютого росіяни обстріляли Харків: поцілили по Київському району, двоє людей зазнали поранень. Під час удару по Харкову поранення дістали 46- та 57-річні чоловіки, вони мають легкі ушкодження. 22 лютого окупанти з мінометів двічі обстріляли село Червона Зоря. Лозівська громада перейменувала понад 100 вулиць та провулків у 18 населених пунктах: у Лозовій з'явився провулок Айдарівський, вулиці Маріупольська та Незламна. Чотири мости з Норвегії встановлять у Харківській області: перша партія мостів прибула 22 лютого. Російські диверсійно-розвідувальні групи намагалися увійти до двох сіл Дворічанської громади Харківщини — Фиголівки та Бологівки: українські сили знешкодили окупантів.
- 23 лютого. Шість житлових будинків та два заклади освіти Вовчанська пошкоджені внаслідок російських обстрілів за добу. Дві жінки поранені внаслідок ранкового обстрілу Куп'янська. Російські військові обстріляли Тимофіївку та Відродженівське. Російські окупанти обстріляли адмінбудівлю у Куп'янському районі: чоловік дістав поранення. Літак Міноборони Росії впав на сарай з сіном у Бєлгородській області, яка межує з Харківщиною, вранці 23 лютого: пілот загинув. Значних пошкоджень внаслідок обстрілу сіл Морозова Долина та Леміщине Золочівської громади зазнали енергомережі та житлові будинки: окупанти відкрили вогонь з артилерії близько 10:30. 23 лютого російська окупаційна армія прицільно вдарила по рятувальниках Харківщини.
Білборд у Харкові, 2022 рік. Фото: Кристина Пашкіна
- 24 лютого. П'ять населених пунктів Харківщини опинилися під ударами російської авіації на річницю повномасштабного вторгнення. У Харківській області ексгумували 668 тіл загиблих за рік від початку вторгнення РФ. Від початку вторгнення РФ в Україну щонайменше 1780 жителів Харківщини загинули внаслідок бойових дій. За рік повномасштабної війни на Харківщині зруйновані понад 4 тис. багатоповерхівок та майже 6,8 тисячі приватних житлових будинків. Після деокупації Харківщини на боєприпасах підірвалися 169 людей, 39 з них загинули. На Куп’янському та Лиманському напрямках окупанти провели декілька безуспішних наступальних дій.
"Без паніки. Ми сильні, ми готові до всього. Ми всіх переможемо, бо ми — це Україна. Слава Україні!", — такими словами президент Зеленський завершив свою першу промову вранці 24 лютого 2022 року.
За два роки потому Україна продовжує воювати проти російського загарбника.
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