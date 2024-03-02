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У Харкові вшанували тероборонівців 113-ї бригади, загиблих внаслідок авіаудару РФ у 2022 році
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У Харкові вшанували тероборонівців 113-ї бригади, загиблих внаслідок авіаудару РФ у 2022 році

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113 бригада, тероброна, Алея Слави Харків
Бійці 113-ї бригади вшановують своїх загиблих побратимів на Алеї Слави, Харків, 2 березня 2024 року. Фото: Олександра Новосел/Суспільне Харків

На Алеї Слави у Харкові віддали шану загиблим тероборонівцям 113-ї бригади. 2 березня 2022 року російські війська скинули авіабомбу на вулицю Селянську, де був штаб бригади.

До стели на 18-му кладовищі прийшли рідні полеглих бійців та їхні побратими.

У Харкові вшанували тероборонівців 113-ї бригади, загиблих внаслідок авіаудару РФ у 2022 році
Вшанування бійців 113-ї бригади тероборони, Харків, 2 березня 2024 року. Фото: Олександра Новосел/Суспільне Харків

У 2022 році внаслідок удару РФ Лідія Соколенко втратила сина. Денис Соколенко працював водієм, у перший день повномасштабної війни пішов до тероборони. Про те, що син служить, Лідія не знала. На той час вона була в окупації.

"Денис був веселим, весь час шуткував. Я не знала, що він піде служити. Він подзвонив своїй доньці, їй розповів, а я не знала. Росіяни — ніхто і ніщо, стільки горя людям завдали", — каже мати полеглого тероборонівця Лідія Соколенко.

У Харкові вшанували тероборонівців 113-ї бригади, загиблих внаслідок авіаудару РФ у 2022 році
Донька тероборонівця Дениса Соколенка біля його могили, Харків 2 березня 2024 року. Фото: Олександра Новосел/Суспільне Харків

У Харкові вшанували тероборонівців 113-ї бригади, загиблих внаслідок авіаудару РФ у 2022 році
Рідні загиблого бійця Дениса Соколенка, Харків, 2 березня 2024 року. Фото: Олександра Новосел/Суспільне Харків

2 березня вшанували й тих бійців 113-ї бригади, які загинули в інші дні. Андрій Вінокуров загинув внаслідок обстрілу прикордоння 23 січня 2024 року.

"Загинув під час авіаудару. Він був справжнім офіцером, товаришем та другом. Андрій прийшов служити в березні 2022 року. Ми спочатку боронили Харків, потім Чугуїв, а під час контрнаступу наш батальйон вийшов на кордон. Поблизу Кремінної були важкі бої. А після ми повернулися на Харківщину, тримаємо фронт. Ми втратили одного з найкращих", — говорить побратим Сергій.

У Харкові вшанували тероборонівців 113-ї бригади, загиблих внаслідок авіаудару РФ у 2022 році
Могила тероборонівця Андрія Вінокурова на Алеї Слави, Харків, 2 березня 2024 року. Фото: Олександра Новосел/Суспільне Харків

У Харкові вшанували тероборонівців 113-ї бригади, загиблих внаслідок авіаудару РФ у 2022 році
Вдова Андрія Вінокурова прийшла до його могили, Харків, 2 березня 2024 року. Фото: Олександра Новосел/Суспільне Харків

Андрій Вінокуров був підприємцем, на фронт пішов добровольцем. У нього залишилась дружина та двоє дітей, розповів кум загиблого Максим.

"Він жартував у 2022 році, що діти вже навчилися їсти ложкою, тож, він піде служити. Він прагнув обороняти Україну. Це була дуже принципова людина. У 2014 році він перейшов на українську мову і всіх вчив української. Він був найкращим жартівником, не боявся нічого", — згадує Максим.

У Харкові вшанували тероборонівців 113-ї бригади, загиблих внаслідок авіаудару РФ у 2022 році
Побратими вшановують загиблих тероборонівців, Харків, 2 березня 2024 року. Фото: Олександра Новосел/Суспільне Харків

За словами військового капелана 113-ї бригади Юрія Потикуна, на Алеї Слави в Харкові поховані понад 50 бійців бригади.

"Ми вшановуємо всіх військовослужбовців, які поховані на цьому цвинтарі. Бійці семи батальйонів, які входять до складу нашої військової частини рознесли по могилах вінки й встановили там прапори військової частини. Ми повинні їх пам’ятати. Якщо ми не будемо їх пам’ятати, то будемо схожі на тих росіян, які кидають своїх побратимів на полі бою. Пам’ять — це все", — сказав командир бригади Євген Задорожний.

У Харкові вшанували тероборонівців 113-ї бригади, загиблих внаслідок авіаудару РФ у 2022 році
Вшанування тероборонівців 113-ї бригади, Харків, 2 березня 2024 року. Фото: Олександра Новосел/Суспільне Харків

У Харкові вшанували тероборонівців 113-ї бригади, загиблих внаслідок авіаудару РФ у 2022 році
Алея Слава в Харкові, 2 березня 2024 року. Фото: Олександра Новосел/Суспільне Харків

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