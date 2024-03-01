На Харківщині нацгвардійці проходять курс підготовки у піхотинці

Бійці Східного управління Нацгвардії відпрацьовують евакуацію побратимів із пораненнями, навчаються як оборонятися під час штурмів окопів і розпилення газу. Це програма курсу базової підготовки піхотинця, яку проводять на Харківщині.

Нацгвардієць Ярослав з Харківщини служить дев'ять років. У 2022 році він брав участь у вересневому контрнаступі, його група взяла в полон під Балаклією російських розвідників.

Нацгвардієць Ярослав під час тренувань, Харківська область, лютий 2024 року. Фото: Суспільне Харків

"Російські війська тоді дуже сильно накивали п’ятами, і бої мали трішки інший характер. Тобто, ми працювали навздогін. Нині дуже змінилася війна, бо є розвиток у напрямку FPV-дронів. На жаль, ми бачимо що дуже підготовлені хлопці не можуть вести деякі операції через те, що РФ також використовує FPV-дрони", — каже гвардієць Ярослав.

Боєць відпрацьовує стрільбу, Харківська область, лютий 2024 року. Фото: Дмитро Гребінник/Суспільне Харків

Як гвардійці проходять навчання, Харківська область, лютий 2024 року. Фото: Дмитро Гребінник/Суспільне Харків

Під час тренувань гвардійці розділилися на групи та стріляли пластиковими кульками.

"Це якраз спрямовано на сучасну тактику бойових дій. Тобто якщо довго перебуваєш на одному місці, то тебе звідти викурять. Зараз наша оборона побудована на маневрах. Це важливо для штурмових дій. Тобто боєць має швидко змінювати ракурс прицілювання. Противник може з’явитися як справа, так і зліва. Гвардієць має швидко перемістити ствол і вразити ціль", — пояснює інструктор із позивним "Ус".

Гвардієць в окопі, Харківська область, лютий 2024 року. Фото: Дмитро Гребінник/Суспільне Харків

Гвардійці під час тренувань на курсі піхотинця, Харківська область, лютий 2024 року. Фото: Дмитро Гребінник/Суспільне Харків

Також гвардійці відпрацьовували реакцію на розпилення газу — російські війська використовують на фронті гранати із задушливим газом, розповів інструктор з позивним "Хімік".

Гвардійці вдягли протигази й відпрацьовують хімзахист, Харківська область, лютий 2024 року. Фото: Дмитро Гребінник/Суспільне Харків

"Росіяни використовують хлорпікринові гранати. Хлорпікрин має подразнювальну дію, але в результаті нагрівання понад 60 градусів він переходить у стан бойової речовини задушливої дії летального характеру. У них їх (газових гранат — ред.) багато. Вони розроблялися для розгону демонстрантів, але концентрація в цих гранатах дуже перевищує допустимі норми. У нас вони заборонені. Протигаз від цих гранат допомагає на 100 %", — пояснює "Хімік".

Інструктор з позивним "Хімік", Харківська область, лютий 2024 року. Фото: Дмитро Гребінник/Суспільне Харків

Тренування гвардійців, Харківська область, лютий 2024 року. Фото: Дмитро Гребінник/Суспільне Харків

Гвардієць Ігор з Сумщини вивчав курс піхотинця у 2012 році.

"Тоді ще не було Нацгвардії, це були внутрішні війська. Тоді більше часу приділяли стройовій та фізичній підготовці. А бойової — майже не було. Звісно, все набагато покращилося. 24 лютого, коли почалася повномасштабна війна, ми захищали Сумську область, а саме свою рідну Шостку. Але з росіянами ми там не стикалися", — каже нацгвардієць Ігор.

Нацгвардієць Ігор, Харківська область, лютий 2024 року. Фото: Дмитро Гребінник/Суспільне Харків

Усіх учасників курсу називають рекрутами — незалежно від звань, каже керівник навчань на позивний "Фізрук". Наймолодшому гвардійцю 22 роки, найстаршому — 57 років.

"Бійці тут рівні, вони з різних регіонів і частин. Щодня хтось із них виконує обов’язки командира відділення, взводу. Після курсу складаємо характеристики й передаємо в секції підготовки, з яких гвардійці прибули. Деякі військовослужбовці йдуть після цього курсу на підвищення", — каже військовий "Фізрук".

Гвардійці відпрацьовують надання допомоги пораненому побратиму, Харківська область, лютий 2024 року. Фото: Дмитро Гребінник/Суспільне Харків

Кожен боєць повинен обладнати собі позицію для стрільби лежачи, з коліна, стоячи. Потім з’єднати сполучувальні ходи й викопати опорний пункт. Раніше цьому не приділяли уваги, але це важливо. Беремо Серебрянське лісництво під Кремінною. Я організовував штурми цього лісу. Практика показала, що треба копати, закопуватися. Росіяни дуже добре копають. Я там зрозумів, як краще копати, на якій відстані. І тепер передаю свій досвід.

За словами "Фізрука", курс підготовки піхотинця триває місяць.

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