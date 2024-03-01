Сальмонельоз на Хмельниччині: як не захворіти та які перші симптоми

12 людей з підтвердженим діагнозом — сальмонельоз, лікуються у медзакладах Хмельниччини. Загалом це інфекційне захворювання підтвердили у 15 жителів області, які їли в одному закладі харчування.

Суспільне Хмельницький поспілкувалось з сімейною лікаркою Людмилою Гаврилюк аби дізнатись, що це за хвороба та як себе убезпечити.

Що таке сальмонельоз

Сальмонельоз — одне з найнебезпечніших інфекційних захворювань, гостра шлунково-кишкова інфекція. Збудником є мікроорганізм, що належить до роду Salmonella. Перебіг захворювання досить складний, особливо у дітей молодшого віку і людей похилого віку. Сальмонельоз швидко поширюється і може переходити в хронічну форму.

Як передається сальмонельоз

Захворювання виникає у людей в результаті споживання зараженого мʼяса, риби, птиці, яєць, молока, через неякісну їжу, забрудненні продукти. Також контактно-побутовим шляхом — від людини-носія сальмонел. Інфікуватись можливо і через забруднену воду — при питті або її використанні для приготування їжі. Людина також може заразитися сальмонельозом під час купання, якщо ковтне брудну воду з водойми.

Сальмонели досить стійкі. Вони можуть зберігати життєдіяльність у воді до трьох місяців, у мʼясі та яйцях — до семи місяців, у заморожених продуктах, висушених фекаліях — до двох років.

Бактерії стійкі до соління, копчення, тому для їх знищення необхідна тривала термічна обробка харчових продуктів. У деяких продуктах бактерії активно розмножуються, при цьому смак і зовнішній вигляд продукту не змінюється.

Симптоми сальмонельозу

Перші ознаки сальмонельозу виникають через дві-шість годин або два-три дні. Триває захворювання від трьох діб до двох тижнів.

Симптоми:

Підвищення температури тіла до 38-39 градусів.

Біль в тілі, суглобах, м'язах і попереку.

Загальна слабкість, головний біль.

Біль в шлунку, блювота та діарея.

При появі найменших ознак захворювання — слід негайно звернутися до лікаря. Самолікування не допустиме.

Профілактика сальмонельозу

Щоб запобігти інфікуванню на сальмонельоз, необхідно дотримуватися простих правил:

Особиста гігієна: ретельно мити руки з милом прийшовши з вулиці, до початку приготування їжі, перед їжею, після відвідування туалету.

Пити лише безпечну воду: в пляшках або кипʼячену.

Продукти їсти лише після термічної обробки.

Дотримуватися термінів споживання та "товарного сусідства" в холодильнику: відокремити готові продукти від сирих, убезпечити їжу і напої від комах та гризунів.

Мити та обдавати окропом фрукти та овочі.

Користуватися окремими обробними дошками й ножами для сирого м'яса і риби. Ретельно їх мити та обдавати окропом.

Що відомо про отруєння у Хмельницькому

На Хмельниччині зареєстрували спалах кишкової інфекції. 26 лютого дев'ятеро людей було госпіталізовано.

Перший хворий відчув погіршення самопочуття 24 лютого. Усі інфіковані повідомили, що 23 лютого відвідували один із закладів громадського харчування.

26 лютого, фахівці Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб розпочали епідеміологічне розслідування спалаху, зокрема, провели бактеріологічне обстеження, відібрали проби харчових продуктів, води та змивів. У закладі провели дезінфекцію.

У двох пацієнтів, які перебувають на лікуванні у Хмельницькій інфекційній лікарні через отруєння, 27 лютого підтвердили сальмонельоз. Загалом у стаціонарі вже перебуває десять людей. Ще троє лікуються амбулаторно. Усі пацієнти віком від 22 до 32 років.

Роботу закладу громадського харчування в якому, ймовірно, отруїлись люди призупинили. Там виявили ряд недоліків, після усунення яких буде надано дозвіл на відновлення роботи.

Першого березня оприлюднили дослідження інших хворих, які ймовірно отруїлись в одному із закладів громадського харчування. Сальмонельоз підтвердили у 15 людей.

Патогенні мікроорганізми також знайшли на кухонних поверхнях закладу харчування, меблях, техніці для приготування їжі та в зразках питної води після фільтрації.

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