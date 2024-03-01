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Сальмонельоз на Хмельниччині: як не захворіти та які перші симптоми
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Сальмонельоз на Хмельниччині: як не захворіти та які перші симптоми

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12 людей з підтвердженим діагнозом — сальмонельоз, лікуються у медзакладах Хмельниччини. Загалом це інфекційне захворювання підтвердили у 15 жителів області, які їли в одному закладі харчування.

Суспільне Хмельницький поспілкувалось з сімейною лікаркою Людмилою Гаврилюк аби дізнатись, що це за хвороба та як себе убезпечити.

Що таке сальмонельоз

Сальмонельоз — одне з найнебезпечніших інфекційних захворювань, гостра шлунково-кишкова інфекція. Збудником є мікроорганізм, що належить до роду Salmonella. Перебіг захворювання досить складний, особливо у дітей молодшого віку і людей похилого віку. Сальмонельоз швидко поширюється і може переходити в хронічну форму.

Як передається сальмонельоз

Захворювання виникає у людей в результаті споживання зараженого мʼяса, риби, птиці, яєць, молока, через неякісну їжу, забрудненні продукти. Також контактно-побутовим шляхом — від людини-носія сальмонел. Інфікуватись можливо і через забруднену воду — при питті або її використанні для приготування їжі. Людина також може заразитися сальмонельозом під час купання, якщо ковтне брудну воду з водойми.

Сальмонели досить стійкі. Вони можуть зберігати життєдіяльність у воді до трьох місяців, у мʼясі та яйцях — до семи місяців, у заморожених продуктах, висушених фекаліях — до двох років.

Бактерії стійкі до соління, копчення, тому для їх знищення необхідна тривала термічна обробка харчових продуктів. У деяких продуктах бактерії активно розмножуються, при цьому смак і зовнішній вигляд продукту не змінюється.

Симптоми сальмонельозу

Перші ознаки сальмонельозу виникають через дві-шість годин або два-три дні. Триває захворювання від трьох діб до двох тижнів.

Симптоми:

  • Підвищення температури тіла до 38-39 градусів.
  • Біль в тілі, суглобах, м'язах і попереку.
  • Загальна слабкість, головний біль.
  • Біль в шлунку, блювота та діарея.

При появі найменших ознак захворювання — слід негайно звернутися до лікаря. Самолікування не допустиме.

Профілактика сальмонельозу

Щоб запобігти інфікуванню на сальмонельоз, необхідно дотримуватися простих правил:

  • Особиста гігієна: ретельно мити руки з милом прийшовши з вулиці, до початку приготування їжі, перед їжею, після відвідування туалету.
  • Пити лише безпечну воду: в пляшках або кипʼячену.
  • Продукти їсти лише після термічної обробки.
  • Дотримуватися термінів споживання та "товарного сусідства" в холодильнику: відокремити готові продукти від сирих, убезпечити їжу і напої від комах та гризунів.
  • Мити та обдавати окропом фрукти та овочі.
  • Користуватися окремими обробними дошками й ножами для сирого м'яса і риби. Ретельно їх мити та обдавати окропом.

Що відомо про отруєння у Хмельницькому

  • На Хмельниччині зареєстрували спалах кишкової інфекції. 26 лютого дев'ятеро людей було госпіталізовано.
  • Перший хворий відчув погіршення самопочуття 24 лютого. Усі інфіковані повідомили, що 23 лютого відвідували один із закладів громадського харчування.
  • 26 лютого, фахівці Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб розпочали епідеміологічне розслідування спалаху, зокрема, провели бактеріологічне обстеження, відібрали проби харчових продуктів, води та змивів. У закладі провели дезінфекцію.
  • У двох пацієнтів, які перебувають на лікуванні у Хмельницькій інфекційній лікарні через отруєння, 27 лютого підтвердили сальмонельоз. Загалом у стаціонарі вже перебуває десять людей. Ще троє лікуються амбулаторно. Усі пацієнти віком від 22 до 32 років.
  • Роботу закладу громадського харчування в якому, ймовірно, отруїлись люди призупинили. Там виявили ряд недоліків, після усунення яких буде надано дозвіл на відновлення роботи.
  • Першого березня оприлюднили дослідження інших хворих, які ймовірно отруїлись в одному із закладів громадського харчування. Сальмонельоз підтвердили у 15 людей.
  • Патогенні мікроорганізми також знайшли на кухонних поверхнях закладу харчування, меблях, техніці для приготування їжі та в зразках питної води після фільтрації.

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