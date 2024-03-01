У Харкові вшанували загиблих внаслідок влучання по ОВА 1 березня 2022 року

Біля будівлі Харківської обладміністрації 1 березня 2024 року вшанували пам'ять військовослужбовців і цивільних, які загинули внаслідок влучання російських ракет у 2022 році.

Рідні та побратими поклали квіти поряд із портретами полеглих тероборонівців, повідомила кореспондентка Суспільне Харків.

Рідні вшановують загиблих тероборонівців біля будівлі обладміністрації, Харків, 1березня 2024 року. Фото: Валерія Ємець/Суспільне Харків

Покладання квітів до будівлі ОВА в Харкові, 1 березня 2024 року. Фото: Валерія Ємець/Суспільне Харків

У Антоніни Сергієць під завалами будівлі обладміністрації загинув чоловік — Сергій Сергієць.

"Він став до лав тероборони, щоб захищати наше місто, коли почали бомбити. Сам зібрався і пішов. Чоловік із побратимами тільки-но зайшли відпочивати після того, як стояли в оточенні. І тут пролунали ці вибухи. Це тяжка втрата, два роки ми вже без чоловіка, без батька. Справляємось самі", — говорить Антоніна Сергієць.

Харків'яни прийшли до пошкодженої внаслідок ракетних ударів будівлі обладміністрації, Харків, 1 березня 2024 року. Фото: Валерія Ємець/Суспільне Харків

Рідні та побратими загиблих в будівлі обладміністрації внаслідок атаки РФ у березні 2022 року, Харків, 1 березня 2024 року. Фото: Валерія Ємець/Суспільне Харків

Банер на будівлі обладміністрації, Харків, 1 березня 2024 року. Фото: Валерія Ємець/Суспільне Харків

Разом із родичами загиблих до стін обладміністрації прийшли тероборонівці, які вижили під час атаки. Микола Солецький у 2022 році отримав зброю як доброволець, і чекав відправки до підрозділу.

"О 8 ранку пролунав вибух. Як виявилося, я пам’ятаю тільки один вибух. Позасипало всіх. Виповзали, хто як міг, нам допомагали. Було погано видно, все було біле, як дим, запах сірки. Крові було багато", — згадує 1 березня 2022 року Микола Солецький.

До будівлі обладміністрації принесли квіти й лампадки, Харків, 1 березня 2024 року. Фото: Валерія Ємець/Суспільне Харків

Тероборонівці, які загинули внаслідок ракетних ударів РФ по будівлі обладміністрації, Харків, 1 березня 2024 року. Фото: Валерія Ємець/Суспільне Харків

За словами тероборонівця Олександра Асєєва, рідні загиблих під час ракетної атаки добровольців просять, щоб їм надали статус учасників бойових дій. Вони подали близько 20 запитів до військкоматів, Міністерства оборони й Міністерства ветеранів.

Рідні та побратими вшанували пам'ять загиблих біля будівлі обладміністрації, Харків, 1 березня 2024 року. Фото: Валерія Ємець/Суспільне Харків

1 березня також виповнилося 10 років з дня захоплення обладміністрації проросійськими силами. У 2014 році під час протестів до будівлі увірвалися антимайданівці, встановили на ній російський прапор, а захоплених всередині учасників харківського євромайдану побили.

Працівники СБУ повернули на місце український прапор. Жителі Харкова не підтримали дії проросійських сил.

Будівля Харківської обладміністрації, 1 березня 2024 року. Фото: Валерія Ємець/Суспільне Харків

Що відомо про ракетний удар по будівлі обладміністрації

Будівлю Харківської ОВА частково зруйнувала РФ 1 березня двома крилатими ракетами.

В момент удару в будівлі перебували тероборонівці, військові та волонтери. Внаслідок атаки 31 людина загинула, повідомили у прокуратурі. За даними очільника ОВА Олега Синєгубова, того дня загинули 44 людини, з них 33 перебували у будівлі ОВА та поруч з нею.

У листопаді 2023 року обвинуваченому у наведенні ракет на будівлю ОВА присудили довічне позбавлення волі та конфіскація майна. Це стало першим довічним покаранням для навідників на Харківщині, сказали Суспільному у пресслужбі облпрокуратури. Засуджений не визнав провину.

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