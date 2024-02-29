Чи радить Зеленський повертатися до Харкова з евакуації

Президент не вважає, що Харків настільки захищений від російських ударів, що можна було б рекомендувати повертатися до міста з евакуації.

"Щодо повернення харків'ян. Я не вважаю, що поки що Харків так захищений, щоб я міг радити людям повертатися. Це вибір харків'ян. На сьогодні це так. Якщо ми будемо потужні захищені, і я б навіть сказав: не якщо, а коли це станеться, обов'язково будуть сигнали від мене і від наших військових. А на сьогодні воюємо, і ті цілі та задачі, про які я вам сказав, ми будемо виконувати", — сказав Зеленський.