Останні новини Харкова та Харківської області за 1 березня 2024 року: усе, що відбувається в регіоні сьогодні в онлайн-стрічці від редакції Суспільне Харків.
Як у Харкові вшанували загиблих внаслідок ударів РФ по обладміністрації 1 березня 2022 року
Рідні загиблих добровольців просять, щоб їм надали статус учасників бойових дій. Вони подали близько 20 запитів до військкоматів, Міністерства оборони й Міністерства ветеранів.
Поліцейські допомогли псу Рудику з Вовчанська, який зазнав поранення
Пес Рудик, якого господарі покинули у Вовчанську, дістав поранення лапи внаслідок ударів 1 березня. У місті чули близько 30 вибухів, там зайнялася пожежа.
Рудику допомогли поліцейські, повідомила пресслужба поліції Харківщини.
Зведення Генштабу ЗСУ на вечір 1 березня
РФ завдала авіаударів поблизу Охрімівки, Вільхуватки, Хатнього, Тополів, Кислівки та Садового.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
На Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Козача Лопань, Гатище, Плетенівка, Охрімівка.
На Куп'янському напрямку під вогнем перебували понад 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Петропавлівка, Піщане.
74 жителів Харківської області загинули взимку внаслідок бойових дій, 340 — зазнали поранень
З 1 грудня 2023 року по 29 лютого 2024 року 74 жителі Харківщини загинули внаслідок бойових дій. 340 людей зазнали поранень. Найбільше загиблих та поранених з Куп'янського, Ізюмського та Чугуївського районів області та міста Харкова.
Інформацію про поранених або загиблих внаслідок бойових дій повідомляють офіційні джерела в обласній чи місцевих адміністраціях, правоохоронні органи та ДСНС. Список може бути не вичерпним.
РФ завдала удару по приватному сектору у Вовчанських Хуторах
Про це повідомила пресслужба ДСНС України.
Внаслідок влучання снарядів значно пошкоджені житлові будинки, зайнялася пожежа на території одного з приватних маєтків.
"Загальна площа пожеж склала близько 100 кв.м. Через повторні обстріли по місцях, де працювали рятувальні підрозділи, доводилось припиняти роботи з пожежогасіння. За попередніми даними жертв та постраждалих немає", — сказано в повідомленні.
Чи радить Зеленський повертатися до Харкова з евакуації
Президент не вважає, що Харків настільки захищений від російських ударів, що можна було б рекомендувати повертатися до міста з евакуації.
"Щодо повернення харків'ян. Я не вважаю, що поки що Харків так захищений, щоб я міг радити людям повертатися. Це вибір харків'ян. На сьогодні це так. Якщо ми будемо потужні захищені, і я б навіть сказав: не якщо, а коли це станеться, обов'язково будуть сигнали від мене і від наших військових. А на сьогодні воюємо, і ті цілі та задачі, про які я вам сказав, ми будемо виконувати", — сказав Зеленський.
Зеленський розказав про посилення ППО для Харківщини
Для захисту Харкова та Харківської області від російських ракет потрібні комплексні заходи. Можливості посилити ППО для Харкова шукають, сказав під час пресконференції Володимир Зеленський, відповідаючи на питання кореспондента Суспільне Харків.
"Можна з вами дуже довго говорити про те, чим збивати С-300, і ми розуміємо, чого не вистачає. Ми розуміємо, що тут треба комплексний захист. І, напевно, найголовніше — діяти, не тільки посилюючи ППО для Харкова та регіону в цілому, але, якщо чесно, ми з вами розуміємо, що треба відтісняти росіян на довшу відстань", — сказав президент.
Зеленський показав прем'єр-міністру Нідерландів Рютте, яких руйнувань росіяни завдали Харкову
Делегація відвідала будівлю Харківської обладміністрації, яку росіяни розбили 1 березня 2022 року двома ракетними ударами, будинок на вулиці академіка Проскури у Київському районі, де 23 січня під завалами загинули дві родини.
"Пройшлися Харковом, місцями влучань російських ракет. Звичайні будинки, розбиті, зруйнована міська інфраструктура. Важливо додати Харкову безпеки. З усіма лідерами працюємо, щоб посилити ППО і тут, і для інших наших міст. Світ має такий потенціал. І потрібна достатня спільна рішучість, щоб російський терор програв", — сказав Зеленський у зверненні.
У Харкові трамваї №6, №8, №16, №16А та №27 змінять маршрути 3 березня
Рух трамваїв на вул. Академіка Павлова, на ділянці від в'їзду Семиградського до вул. Героїв Праці, а також на Салтівському шосе та у пров. Салтівському припинять з 9:30 до 15:00 3 березня.
Це пов'язано з ремонтом трамвайної колії, повідомила пресслужба міськради.
У цей час трамваї курсуватимуть так:
- №6: розворотне коло "Південний вокзал" — вул. Євгена Котляра — вул. Полтавський Шлях — пл. Сергіївська — пл. Павлівська — пл. Конституції — пр. Героїв Харкова — вул. Кошкіна — вул. Георгія Тарасенка — парк Машинобудівників.
- №8: розворотне коло "Вул. Одеська" — пр. Байрона — вул. Морозова — вул. Георгія Тарасенка — вул. Молочна — пл. Захисників України — пр. Героїв Харкова — вул. Кошкіна — вул. Георгія Тарасенка — парк Машинобудівників.
- №16, 16А: розворотне коло "Салтівське" — пр. Тракторобудівників — вул. Героїв Праці — вул. Шевченка — розворотне коло "Журавлівський гідропарк".
- №27: розворотне коло "Новожанове" — вул. Москалівська — вул. Гольдбергівська — вул. Молочна — пл. Захисників України — пр. Героїв Харкова — вул. Академіка Павлова — в’їзд Семиградський — вул. Віринська — вул. Мойсеївська — вул. Шевченка — розворотне коло "Журавлівський гідропарк" — вул. Шевченка — вул. Героїв Праці — пр. Тракторобудівників — розворотне коло "Салтівське".
У Харкові вшанували загиблих внаслідок влучання по ОВА 1 березня 2022 року
Біля будівлі Харківської обладміністрації 1 березня 2024 року вшанували пам'ять військовослужбовців і цивільних, які загинули внаслідок влучання крилатих ракет РФ два роки тому.
Рідні та побратими поклали квіти поряд із портретами полеглих тероборонівців, повідомила кореспондентка Суспільне Харків.
Росіяни вдарили по Вільхуватці на Куп'янщині
По селу вдарили авіабомбою 1 березня близько 14:00, повідомили у пресслужбі ДСНС Харківщини.
"В результаті обстрілу суттєво пошкоджено щонайменше шість приватних маєтків та електропідстанцію. В одній житловій оселі сталася пожежа на площі близько 10 кв. м", — сказано у повідомленні.
Люди поранень не зазнали.
Україна та Нідерланди підписали в Харкові двосторонню безпекову угоду
Про це на брифінгу повідомив Володимир Зеленський, передає кореспондент Суспільне Харків.
"Сьогодні ми, України та Нідерланди, уклали нову двосторонню безпекову угоду, угоду про гарантії та співробітництво, яка формалізує в одному документі ввесь спектр нашої взаємодії зараз і, що важливо, найближчі 10 років. Усі сфери. Оборона співпраця на землі, на морі, співпраця технологічна, політична, економічна", — сказав Зеленський.
Документ передбачає два мільярди євро військової допомоги від Нідерландів у 2024 році, а також подальшу оборонну допомогу протягом наступних десяти років.
Харків’яни отримали понад 412 млн грн на ремонт пошкодженого житла в рамках програми "єВідновлення"
Про це повідомила пресслужба міської ради.
"Загалом до Департаменту житлово-комунального господарства надійшло 12,2 тис. звернень на відшкодування збитків, завданих ворожими обстрілами", — сказано у повідомленні.
У Харкові знайшли вбитою 62-річну жінку: підозрюють, що її вбив син
Про це повідомила пресслужби прокуратури Харківщини
"Трагічна подія трапилась 26 лютого цього року в одній з квартир будинку по вул. Ньютона в Харкові. Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік мешкав разом зі своєю 62-річною матір’ю, з якою у нього час від часу спалахували конфлікти. У ході чергової сварки син, використовуючи фізичну перевагу, пустив у хід кулаки. Завдавши декілька ударів по різних частинах тіла і голови потерпілої, чоловік схопив ніжку від дерев’яного табурета і декілька разів вдарив ним матір. Від отриманих травм жінка померла на місці", — сказано у повідомленні.
Чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.
Енергетики з обленерго відновили світло для 9500 споживачів Борівської та частини Куп'янської громад
"Абоненти були знеструмлені в ніч на 29 лютого через пошкодження електричного обладнання внаслідок ворожого обстрілу", — повідомила пресслужба обленерго.
Справа про трамвай на Весніна у Харкові: міська рада і департамент інфраструктури подали апеляції
Про це у телефонній розмові з кореспондентом Суспільне Харків сказав адвокат Андрій Коломійцев 1 березня.
"Апеляційні скарги надійшли через електронний суд до нас сьогодні. Їх подали окремо міська рада і департамент інфраструктури міської ради як різні відповідачі в цій справі. Апеляційні скарги здебільшого стосуються процесуальних порушень, тобто міськрада в апеляції по суті нічого не пише. Їх турбують тільки нібито процесуальні порушення, які, з їхнього погляду, допустив суд першої інстанції. Але, попри це, вони все одно просять скасувати рішення повністю й ухвалити нове, тим самим відмовити нам у задоволенні наших позовних вимог", — розказав Коломійцев.
У нас не було жодних сумнівів, що вони будуть оскаржувати. По-перше, зрозуміло, що вони не погоджуються з рішенням суду першої інстанції, по-друге, усі державні і комунальні органи оскаржують настільки, наскільки це можливо, тому що це загальний принцип, щоб їх не звинувачували в корупції чи лобіюванні чиїхось інтересів.
1 березня у Вовчанську — щонайменше 30 вибухів. Поранень зазнав цивільний
68-річний чоловік зазнав поранень внаслідок російського обстрілу Вовчанська, повідомила пресслужба поліції Харківщини у Telegram. За її даними, у місті пролунали щонайменше 30 вибухів 1 березня.
На Ужвій, 82 у Харкові розпочнуть другий етап робіт: "Маємо повністю демонтувати під'їзд"
Наступного тижня у будинку на вул. Наталії Ужвій, 82, де влучанням зруйнувало підʼїзд, розпочнуть другий етап демонтажу. Роботи займуть до 60 днів: у цей термін зруйновану частину будинку планують повністю розібрати.
Перший етап робіт закінчили у середині січня — розібрали шахту ліфта та верхні поверхи, 1 березня розповів Суспільне Харків радник міського голови з ЖКГ Євген Пасенов. Другий етап мали розпочати одразу, але у робітників закінчилися протоколи охорони праці.
"Все призупинилося на рівні перекриття 9-10 поверхів. Підрядна організація отримувала дозволи на своїх робітників, бо там висотні, небезпечні роботи, і потенційно будь з ким може щось статися, тому якщо не будуть підписані протоколи охорони праці, будуть великі питання до замовника і підрядної організації. Все це оформили, протоколи вже підписані", — розказав Пасенов.
СБУ повідомила про підозру двом українцям, які воювали на боці РФ: один з них — під Купʼянськом
Жителю Мелітополя та Івано-Франківщини оголосили підозру в держзраді та участі в незаконних збройних формуваннях. За даними слідства, вони добровільно воювали проти Сил оборони в складі російської армії.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
"У ході жорстоких боїв під Куп’янськом восени 2023 року один із підозрюваних — розвідник штурмової групи окупантів, потрапив у полон. За даними слідства та військової контррозвідки СБУ, взятим у полон ворожим розвідником є жителем Мелітополя, який понад 12 років проживав на території Росії", — сказано в повідомленні.
Підозрюваний з Івано-Франківської області воював на боці РФ під Авдіївкою, зазначають у повідомленні.
"У 2018 році чоловік проходив у справі щодо торгівлі людьми. Тоді, щоб уникнути покарання, він приховано виїхав на тимчасово окуповану територію Донецької області, де згодом вступив до лав бойовиків. У вересні 2022 року його призначили гранатометником у 114-й окремій мотострілецькій бригаді РФ", — йдеться в повідомленні.
На Харківщині прикордонники врятували цивільного, який зазнав поранень внаслідок авіаудару
Про це повідомила пресслужба підрозділу "Сталевий кордон". Вдень 29 лютого РФ завдала авіаудару керованими авіабомбами по Харківській області. У ході огляду місцевості бійці виявили пораненого місцевого жителя. Чоловік зазнав значних поранень. Прикордонники надали йому першу медичну допомогу та евакуювали потерпілого до найближчого шпиталю, чим врятували його життя", — сказано в повідомленні.
Житель Ізюмщини через Instagram виманив у жінки майже 1 млн гривень — прокуратура
31-річного жителя Донця Ізюмського району підозрюють у шахрайстві: за даними слідства, він виманив у жінки майже 1 млн гривень за час спілкування в Instagram.
Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
За даними слідства, чоловік та жінка познайомилися у соцмережі у серпні 2022 року.
"Чоловік увійшов в довіру до нової знайомої та почав виманювати з неї гроші. Приводи у нього були різні: від маніпулювань, що у нього немає їжі, грошей на проїзд, до покупки нового телефону. Жінка понад рік переказувала ділку гроші. Він, своєю чергою, кожного разу обіцяв все швидко повернути", — сказано у повідомленні.
Щоб потерпіла остаточно потрапила на гачок, шахрай скинув їй фейковий скрин, що в нього на балансі картки є 1,5 млн грн. Проте чоловіку знову були потрібні були гроші, щоб його вигаданий мільйонний рахунок розблокував банк.
На Лимано-Купʼянському напрямку перебуває майже 100 тисяч росіян — речник Сухопутних військ
Про це в етері телемарафону "Суспільне.Спротив" розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш.
"Загалом по лінії відповідальності стратегічного угрупування "Хортиця" зараз перебуває десь 122 тисячі окупантів", — розказав Євлаш.
Крім того, за його словами, росіяни утримують на напрямку велику кількість техніки:
- 1034 бойових машин;
- дві тисячі бойових броньованих машин;
- 415 систем залпового вогню;
- 1096 ствольних артилерійських систем.
Армія РФ найближчим часом не зможе проводити масштабних штурмів, оскільки погода — на нашому боці. Росіянам важко пересуватися по нашому ґрунту, а саме глиноземам, поширеним на Донеччині. Важкі автомобілі застрягають, та є зручною мішенню для наших артилеристів, танкових комплексів. Цей час можемо витратити для підготовки наших резервів, заміни бійців на фронті
Температурний рекорд у Харкові — втретє за лютий
29 лютого синоптики зафіксували у Харкові максимальну температуру для цього дня — 9,2° тепла, повідомила пресслужба регіонального гідрометеоцентру.
Попередній максимум температури було зафіксовано у 2016 році і вона становила 9,0° тепла.
До цього рекорд встановлювали 13 і 14 лютого: синоптики зафіксували в Харкові підвищення температури до 9,1° тепла.
70-річного жителя Ізюмщини шпиталізували: він підібрав вибухівку, вона розірвалася у нього в руках
Про це 1 березня повідомила пресслужба ДСНС Харківщини.
"Подія трапилась близько 09:00 на дорозі між Барвінковим та селом Архангельським Барвінківської громади Ізюмського району. За попередніми даними, чоловік підняв вибухівку з землі, після чого та здетонувала. З мінно-вибуховою травмою правої руки постраждалого госпіталізовано до місцевої лікарні", — сказано у повідомленні.
Погода на Харківщині 2 березня: дані гідрометцентру
- Мінлива хмарність;
- Без істотних опадів;
- Вітер східний, 7-12 м/с;
- Температура повітря у Харківській області: вночі 1-6° морозу, вдень 4-9° тепла;
- Температура повітря у Харкові: вночі 2-4° морозу, вдень 6-8° тепла.
Росіяни обстріляли Вовчанськ
Вранці 1 березня росіяни обстріляли прикордонний Вовчанськ, повідомила пресслужба ДСНС Харківщини.
"В результаті удару загорівся дах житлового будинку, гараж та легковий автомобіль на загальній площі 100 кв. м. Силами двох підрозділів ДСНС з міста Вовчанськ та селища Білий Колодязь, а також вогнеборців місцевої пожежної команди з селища Вільча усі осередки займання були усунені", — сказано у повідомленні.
Блогер з Дніпра отримав два роки тюрми за плювок у патрульного у Харкові
Про це повідомила пресслужба облпрокуратури.
Подія сталася у грудні 2021 року. Свою вину у суді чоловік не визнав.
"У Харкові патрульні поліцейські зупинили автомобіль Mercedes за порушення правил дорожнього руху, а саме — керування транспортним засобом без номерного знаку. В авто перебувала група осіб. "На допомогу" вони викликали свого друга — відомого автоблогера з Дніпра. Приїхавши на місце, блогер став погрожувати поліцейським", — сказано у повідомленні.
Чоловік почав світити правоохоронцю в обличчя прожектором, який той просив прибрати. Блогер плюнув в обличчя патрульному поліцейському і запитав, як у такому випадку може відповісти сам правоохоронець. Чоловік також нецензурно висловлювався в бік патрульних поліцейських, намагався їх розлютити і хотів спровокувати до застосування сили.
Удар по нафтобазі у Харкові 9 лютого: що показують моніторинги якості води
За результатами лабораторних досліджень води (останні актуальні дані станом на 21.02.2024) з р. Уди (перед впадінням у р. Сіверський Донець) та р. Сіверський Донець (після впадіння р. Уди) гранично допустимі концентрації нафтопродуктів не перевищено, повідомили у Держпродспоживслужбі 1 березня.
Якою буде погода у березні 2024
Про це повідомили у Харківському регіональному гідрометцентрі, давши прогноз на березень.
- Середня місячна температура повітря очікується 2,9° тепла, норма — 1,4° тепла;
- Місячна кількість опадів передбачається у березні 2024 року — 46 мм, норма — 42 мм.
Зранку 1 березня росіяни вдарили з артилерії по Золочівській громаді
Про це Суспільне Харків повідомив очільник громади Віктор Коваленко.
"О 08:00 окупанти артилерією вдарили по селу Морозова Долина. У результаті обстрілів пошкоджено три приватних будинки, господарчі споруди, енергомережі. Без поранених", — зазначив Коваленко.
Ударний дрон прикордонників уразив російський бліндаж
Про це повідомила пресслужба підрозділу "Сталевий кордон".
"Результати роботи: один окупант – "200", ще один – "300", — зазначили у повідомленні.
Прикордонниця з Куп'янська-Вузлового дезертувала та влаштувалася до залізниці РФ — СБУ
Колишній працівниці прикордонного пункту "Тополі" у Куп'янському районі повідомили про підозру у дезертирстві та співпраці з РФ. СБУ зібрала докази, що на початку повномасштабного вторгнення жителька Куп'янська-Вузлового відмовилася нести службу, натомість стала працювати на залізниці окупантів.
Про це повідомив речник Служби безпеки Харківщини Владислав Абдула.
"У липні 2022 року підозрювана отримала посаду "інженера 1 категорії служби кадрів" і займалася підбором до "залізниці" нових колаборантів і пособників ворога. За свою роботу вона отримувала 45 тисяч рублів на місяць", — сказано у повідомленні.
Під час деокупації району жінка втекла на територію Росії. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі.
На Харківщині поліцейські повідомили про підозру псевдоволонтеру
31-річного жителя Первомайського підозрюють у шахрайстві, повідомили у пресслужбі поліції Харківщини.
"Він розміщував публікації у соціальній мережі Facebook щодо допомоги та збору коштів на потреби українських військових. Отримані гроші він привласнював. 31-річний чоловік представлявся волонтером. Наразі правоохоронці встановили 21 особу, які постраждали від злочинної схеми", — сказано у повідомленні.
Чоловік перебуває під вартою, йому загрожує позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.
62-річного жителя Великого Бурлука судитимуть за роботу на РФ під час окупації
Про це повідомила пресслужба облпрокуратури.
За даними прокуратури, під час окупації чоловік погодився працювати на РФ, організував трансляцію російських каналів, став героєм пропагандистського відео.
"Маючи необхідні навички і доступ до обладнання, колаборант організував трансляцію російських телеканалів на території Куп’янщини, де надалі транслювався антиукраїнський контент. Чоловік отримав за це плату в російських рублях", — сказано у повідомленні.
Обвинувальний акт направлено до Чугуївського міського суду Харківської області.
Чоловіку загрожує до 12 років позбавленні волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 12 років та з конфіскацією майна або без такої.
Енергетична ситуація на Харківщині: дані Міненергетики
"Енергетики відновили електропостачання 35 абонентам, які довгостроково залишалися без світла через бойові дії. Всього в області через бойові дії без світла 15,6 тисячі точок обліку у 63 населених пунктах", — сказано у повідомленні.
Під час боїв за Харків освітянка здавала патріотів росіянам, одного з них тримали у РФ два роки — СБУ
Про це повідомив речник СБУ Харківщини Владислав Абдула.
"Саме за її наведенням рашисти викрали та ув’язнили до катівні декількох учасників руху опору в регіоні. Серед них — депутат місцевої ради, учасник АТО і батько чинного співробітника Національної поліції України. У катівні до викрадених людей застосовували жорстокі тортури — постійно били і тривалий час залишали без їжі та води", — сказано у повідомленні.
За інформацією СБУ, одного з затриманих вивозили на територію Росії, де тримали в полоні два роки, а потім обміняли на російського бойовика.
СБУ встановило, що жінка працювала вчителькою, а також раніше притягалася до відповідальності за побиття учнів. Після деокупації громади, вона виїхала до Харкова.
Освітянка перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років ув’язнення.
На деяких вулицях Індустріального району з 9:00 до 18:00 1 березня буде слабкий тиск води
Про це повідомила пресслужба "Харківводоканал".
"На насосній станції проведуть ремонтні роботи. Водопостачання жителів деяких вулиць Індустріального району здійснюватиметься на зниженому тиску", — сказано в повідомленні.
З адресами будинків, де очікуються слабкий тиск води, можна ознайомитись на офіційному сайті служби.
Обстріли Харківщини: дані ОВА
Артилерійських та мінометних ударів Росії за добу зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка. Авіаударів росіяни завдали по Бологівці, Осиновому, Митрофанівці та інших населених пунктах.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Вовчанськ Чугуївського району: о 01:05 у місті внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено приміщення складу та чотирьох ангарів, інформації про поранених не надходило. О 22:00 по місту завдавали ударів з паузою у пʼять хвилин, пошкоджені господарчі споруди на приватній території.
Близько 13:10 місто атакував російський дрон, поранень дістала жінка. Пошкоджені приватні будинки та два автомобілі.
Козача Лопань Харківського району: о 22:14 селище обстріляли, там пролунало понад сім вибухів. Поранених немає;
Митрофанівка Куп’янського району: о 14:00 внаслідок скидання боєприпасу з російського дрона поранення отримали 47-річний чоловік та 45-річна жінка. Вони перебували у стані середньої тяжкості, пораненим надали допомогу.
Синельникове Чугуївського району: о 8:30 внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок.
Обстріли Харківщини: дані поліції
Минулої доби росіяни атакували населені пункти Чугуївського, Харківського та Куп’янського районів з авіації, РСЗВ, артилерії, мінометів.
Про це повідомив начальник поліції регіону Володимир Тимошко.
Куп’янський район:
- Близько 14:00 росіяни обстріляли Митрофанівку, снаряди влучили на територію домоволодіння. Внаслідок обстрілу поранення отримали троє місцевих мешканців, двом з них — 47 і 49 років;
- Близько 21:30 внаслідок обстрілу села Новоосинового зайнялася трава неподалік місцевого стадіону, а також — пошкоджені електричні дроти.
Чугуївський район:
- Близько 08:00 армія РФ обстріляла Синельникове, пошкоджено приватний будинок;
- З 02:40 по 01:05 армія РФ атакувала Вовчанськ артилерії, систем "Град" та безпілотників. Внаслідок влучань пошкоджено п’ять приватних будинків, господарчі споруди, два приватні автомобілі. Поранення отримав 49-річний місцевий;
- Під час останнього обстрілу з РСЗВ пошкоджень зазнали приміщення складу та чотирьох ангарів приватного хлібокомбінату.
Харківський район:
- Протягом 29 лютого РФ двічі обстрілювала Козачу Лопань, по селищу завдали до семи ударів.
Контрольований підрив боєприпасів з 9:00 до 12:00 у Балаклійській громаді
Про це повідомили у міській військовій адміністрації. "1 березня з 09:00 до 12:00, будуть проводитись контрольовані підриви за межами села Нова Гусарівка", — сказано в повідомленні.
Ввечері 29 лютого росіяни вдруге на день обстріляли Вовчанськ
Обстріл стався близько 22:05, снаряди влучили у землю на відкритій місцевості, повідомила пресслужба ДСНС Харківщини.
Скільки пожеж загасили рятувальники за добу: зведення ДСНС
Протягом доби рятувальні підрозділи ДСНС на гасіння пожеж, спричинених атаками РФ, не залучалися. 28 разів за добу рятувальники виїжджали на гасіння пожеж у природних екосистемах, пов’язаних з горінням торішньої сухої трави та очерету.
Про це повідомила пресслужба ДСНС Харківщини.
"Вогнем випалено територію площею понад 16 га. Як завжди, причиною таких пожеж стає нехтування людьми правил пожежної безпеки чи навмисне випалювання сухостою", — сказано в повідомленні.
Ранкове зведення Генштабу ЗСУ 1 березня
Два російських штурми відбили Сили оборони в районі Петропавлівки й Табаївки Харківської області за добу.
Погода на перший день весни у Харкові та області: прогноз синоптиків на 1 березня
- Мінлива хмарність;
- Без опадів;
- Вітер південно-східний, 5-10 м/с;
- Температура повітря в Харківській області: вночі 2-7° морозу, вдень 6-11° тепла;
- Температура повітря в Харкові: вночі 4-6° морозу, вдень 7-9° тепла.