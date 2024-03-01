Від 100 гривень до 1500. На Кіровоградщині перерахували пенсії

З 1 березня в Україні відбудеться переіндексація пенсій. Підвищення буде майже на 8%. У Кіровоградській області 238 тисяч цивільних пенсіонерів і 14,5 тисячі військові пенсіонери. До 1 березня на виплату їм треба було один мільярд 200 мільйонів гривень. Після підвищення до цієї суми додається 73 мільйони. Це гроші з Пенсійного фонду України.

Середній розмір пенсії в області до підвищення був 4700 гривень. Це дані від заступниці начальника пенсійного фонду в регіоні Олени Романченко.

"Перерахунку підлягали майже 220 тисяч пенсій, це понад 90% пенсіонерів. 63 мільйони гривень складуть виплати пенсій цивільним пенсіонерам, майже 10 мільйонів — військовим".

В середньому підвищать пенсії цивільним пенсіонерам на 300 гривень, військовим на 780 гривень.

Також перерахували пенсії чорнобильцям. Мінімальна сума підвищення пенсії – 100 гривень. Максимальна, як і торік – 1500 гривень.

Олена Романченко пояснила, не буде перерахунку виплат для людей, які пішли на пенсію у цьому році та не буде проведена індексація. Також не підвищать пенсії, які перевищують максимальний розмір — 23 тисячі 610 гривень.

77-річна кропивничанка Галина Смірнова отримує чотири тисячі гривень пенсії. Окрім їжі, гроші витрачає на ліки та комунальні послуги. Чула, що з 1 березня пенсію підвищать. Чи є вона у переліку, не знає. Як додатковий заробіток, жінка продає свої речі та власноруч вирощені квіти.

"Грошей не вистачає, живу скромно. Коли хворіла, багато грошей витратила на ліки. Сподіваюся, після перерахунку може хоч на сотню більше отримаю. Я м’яса не купую. Забула, коли я його їла. Хочеться і овочів, і фруктів, але купую переважно капусту та картоплю".

Виплачувати підвищені пенсії почнуть з 4 по 25 березня.