Від вересня 2023 року Північна Корея поставила в Росію понад 10 тисяч контейнерів з боєприпасами або пов'язаних із ними матеріалами.

Про це йдеться в інформаційному бюлетені Державного департаменту США.

Зазначається, що Росія імпортувала з КНДР морські контейнери з військовими вантажами через порт Східний. Зокрема, понад 7400 контейнерів з боєприпасами та матеріалами, було доставлено до Росії через "Східну стивідорну компанію", яка керує контейнерним терміналом у порту Східний на Далекому Сході Росії та військово-морську базу ВМФ РФ "Дунай" поблизу Владивостока.

У Держдепі додали, що США продовжуватимуть викривати поставки зброї між КНДР і Росією та вживати заходів для перешкоджання цим незаконним транзакціям.

Раніше представник Головного управління розвідки України Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив, що влада КНДР відправила в Росію півтора мільйона артилерійських боєприпасів. Водночас він зазначив, що передані снаряди вироблялись у 70-80-х років минулого століття.

Що відомо про постачання КНДР зброї до Росії

У січні 2023 року США оприлюднили розсекречені фотографії вагонів, які прямували в Росію з Північної Кореї і ймовірно перевозили зброю для російської армії, зокрема для ПВК "Вагнер".

У червні Кім Чен Ин пообіцяв "триматися за руку" з Путіним і зміцнювати стратегічне співробітництво між державами.

4 серпня координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати отримали розвіддані, які вказують на спроби Росії придбати у Північної Кореї партію снарядів для використання у війні проти України.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що КНДР "заплатить ціну", якщо надасть Росії зброю для війни проти України.

10 вересня посланні з нагоди 75-ї річниці заснування КНДР Путін заявив, що прагне побудувати міцніші зв'язки з Північною Кореєю "на всіх фронтах".

Сполучені Штати 13 жовтня поінформували, що мають дані про передачу Північною Кореєю 1 000 контейнерів з військовим обладнанням до Росії.

Розвідка Південної Кореї 1 листопада вказала, що КНДР з серпня відправила у РФ понад мільйон артснарядів для війни проти України.

21 грудня пані посол США при НАТО Джуліан Сміт наголосила, що американці мають дані, підтверджені супутниковими знімками, що КНДР поставила у Росію тисячу контейнерів з військовим обладнанням та снарядами.

11 січня 2024 року генеральний прокурор Андрій Костін підтвердив, що Росія використовувала проти України ракети з Північної Кореї.