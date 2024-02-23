Українська розвідка: КНДР вже надала Росії півтора мільйона артбоєприпасів

Представник Головного управління розвідки України Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив, що влада КНДР відправила в Росію півтора мільйона артилерійських боєприпасів. Водночас він зазначив, що передані снаряди вироблялись у 70-80-х років минулого століття.

Про це Вадим Скібіцький розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні, якщо взяти наявні статистичні дані, росіяни вже завезли з КНДР півтора мільйона боєприпасів. Але ці боєприпаси з 70-х, 80-х років. Там половина не спрацьовує, а решта потребують перед тим, як його застосовувати, або відновлення, або перевірки. В чому тут вигода для Північної Кореї? Вона віддає старе, і натомість просить наростити виробництво у себе певні технології, зокрема ракетні, для виготовлення підводних човнів, для того, щоб розвивати свій оборонно-промисловий комплекс", — сказав представник ГУР МО.

Також Скібіцький підтвердив використання росіянами північнокорейських балістичних ракет під час атак по Україні.

"Дуже складно виявити, що саме запускають: "КН-23" чи це "Іскандер", проте характеристики цих ракет — балістичні. Єдине, що ми чітко знаємо, що за розмірами ракети різні. І по-друге, північнокорейська ракета новіша в розробці, тому що, найімовірніше, за основу було взято російську розробку "Іскандер", — пояснив він.

За оцінкою ГУР, Росія пообіцяла надати певні додаткові технології для того, щоб КНДР удосконалювала своє озброєння.

"Але це ще раз підтверджує, що в Росії недостатньо виробничих потужностей для швидкого потужного нарощування виробництва ракетного озброєння. Якби це було так, вони не зверталися б до Північної Кореї", — сказав Скібіцький.

Що відомо про постачання КНДР зброї до Росії

У січні 2023 року США оприлюднили розсекречені фотографії вагонів, які прямували в Росію з Північної Кореї і ймовірно перевозили зброю для російської армії, зокрема для ПВК "Вагнер".

У червні Кім Чен Ин пообіцяв "триматися за руку" з Путіним і зміцнювати стратегічне співробітництво між державами.

4 серпня координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати отримали розвіддані, які вказують на спроби Росії придбати у Північної Кореї партію снарядів для використання у війні проти України.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що КНДР "заплатить ціну", якщо надасть Росії зброю для війни проти України.

10 вересня посланні з нагоди 75-ї річниці заснування КНДР Путін заявив, що прагне побудувати міцніші зв'язки з Північною Кореєю "на всіх фронтах".

Сполучені Штати 13 жовтня поінформували, що мають дані про передачу Північною Кореєю 1 000 контейнерів з військовим обладнанням до Росії.

Розвідка Південної Кореї 1 листопада вказала, що КНДР з серпня відправила у РФ понад мільйон артснарядів для війни проти України.

21 грудня пані посол США при НАТО Джуліан Сміт наголосила, що американці мають дані, підтверджені супутниковими знімками, що КНДР поставила у Росію тисячу контейнерів з військовим обладнанням та снарядами.

11 січня 2024 року генеральний прокурор Андрій Костін підтвердив, що Росія використовувала проти України ракети з Північної Кореї.