НовиниВійнаАвдіївкаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Сирський: "Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності"
СирськийВторгнення Росії в УкраїнуЗСУУКРАЇНАПодіїВійнаПолітика

Сирський: "Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності"

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Сирський: "Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності"
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, Донеччина, 2 липня 2023. Фото: Yuriy Mate/Global Images Ukraine/Getty Images

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський у другу річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну заявив, що сьогодні Україна, як ніколи, потребує єдності.

Про це йдеться у зверненні Сирського з нагоди річниці повномасштабного вторгнення.

“Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності. Переконаний, що в єдності наша перемога. І вона обов'язково буде. Бо світло завжди перемагає темряву!” — заявив Сирський.

Він наголосив, що останні два роки перетворили десятирічну війну у наймасштабнішу в Європі з часів Другої світової. За словами Головнокомандувача, коли багатотисячні колони російських окупантів посунули з усіх напрямків в Україну, коли тисячі ракет і бомб падали на українську землю, ніхто у світі не вірив, що Україна вистоїть. Ніхто, крім Сил оборони України, які з перших хвилин вступили у бій, додав він.

“Ніхто, крім сотень тисяч добровольців, які в перші години повномасштабної агресії стояли в чергах до військкоматів. Крім сотень тисяч українців, які записувалися у Сили територіальної оборони з перших днів. Крім мільйонів українців, які силами волонтерів почали безпрецедентну в історії підтримку своєї армії. Ніхто не вірив, але вірила Україна! Вірила, прийняла бій і вистояла”, — наголосив Сирський.

За його словами, між зброєю та евакуацією українці вибрали зброю. Потім була битва за Київ і втеча окупантів РФ з передмістя столиці під ударами українських захисників. Потім звільнення острова Зміїний і “поступове очищення Чорного моря від російського металобрухту”. Потім були Харківська наступальна операція й звільнення Херсону.

“Була і спроба українського контрнаступу, яка, на жаль, через об’єктивні обставини не принесли бажаного результату. Сьогодні ми продовжуємо битись з ворогом вздовж усієї лінії фронту. За нашу свободу, за те, щоб кожне українське місто чи село, не стало черговою Бучею, Бахмутом чи Авдіївкою — ми платимо найвищу ціну. Гинуть найкращі сини і доньки українського народу”, — відзначив Головнокомандувач.

Сирський також вшанував пам’ять загиблих воїнів та подякував всім захисникам і захиницям, які у ці хвилини відбивають російські атаки і знищують ворога.

“Низький уклін медикам, рятувальникам, волонтерам - всім тим, хто допомагає Силам оборони України наближати нашу Перемогу”, — наголосив він.

Також Головнокомандувач подякував партнерам за допомогу. За його словами, кожен снаряд, кожен танк, кожна бронемашина — це насамперед збереженні життя українського солдата.

“Вірю, що найближчим часом ми дамо асиметричну відповідь російському окупанту і в повітрі. Палаючих російських літаків стане ще більше. Керівництво держави робить для цього все можливе”, — додав Сирський.

Топ дня
Українські військові на Донеччині
Два роки від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 731 день війни. Онлайн Важливо
лейпциг демонстрація харків україна
"The war is not over yet". Сотні українців вийшли на демонстрацію проти російської агресії у Лейпцигу
Зеленський
Україна уклала двосторонні безпекові угоди з Італією та Канадою — Зеленський
Українські військові збили російський А-50: екіпаж загинув
Українські військові збили російський А-50: екіпаж загинув Оновлено
Зеленський у Гостомелі: "До слів про завершення війни ми завжди додаємо: на наших умовах"
Зеленський у Гостомелі: "До слів про завершення війни ми завжди додаємо: на наших умовах"

Вибір редакції
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
"Маємо рухатися швидше — часу в нас немає" — Федоров про технології для війська, мобілізацію і "Старлінки" у росіян
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Дізнайтесь більше
Умєров та Сирський відвідали Центр рекрутингу української армії у Львові
Умєров та Сирський відвідали Центр рекрутингу української армії у Львові
Нагорода від Сирського: журналіст "Радіо Свобода" отримав коїн від Головнокомандувача ЗСУ
Журналіст "Радіо Свобода", який дістав поранення біля Роботиного, отримав нагороду від Головнокомандувача ЗСУ Сирського
Борис Пісторіус
У Бундесвері Сирському пообіцяли військову допомогу Україні на понад 100 млн євро — Пісторіус
Кому українці довіряють найбільше серед політиків та військових: опитування КМІС
Кому українці довіряють найбільше серед політиків та військових: опитування КМІС
На початок